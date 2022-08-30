鹽酥雞是台灣的庶民小吃。（本報系資料照片）

今年二月底，俄羅斯 對烏克蘭開了第一炮，開啓了俄烏之戰。美國漢堡大王麥當勞立即關閉了在俄羅斯的八百五十家連鎖店，以示抗議俄方。由中國集團百勝餐飲集團（Yum! Brands）代理的Kentucky Fried Chicken和Pizza Hut也同時間跟進，在今年五月賣掉了俄羅斯的Pizza Hut, 一千多家KFC店的代理權也在出售談判中。麥當勞宣布關閉其在俄的餐廳時，俄羅斯人在店前大排長龍，等著可能是他們最後一次吃的巨無霸超值套餐，不知他們會不會也想念KFC黃澄澄的炸雞？

說起美式炸雞，大多數人都會認為這是美國南方發明的美食 。但追溯起源，炸雞其實是蘇格蘭高地人的傳統餐。十八世紀中期，許多高地人移民新大陸，最終定居於南部，並把炸雞的做法教給了在自己莊園裡勞動的奴隸，原籍西非的黑奴們又融入了自家的調味料，改善炸雞，使其成為今日大眾讚不絕口的一道美食。只可惜這道美味的料理，對當今許多非裔美人來說，雖然可口，但也提醒了他們那一段曾被奴役與壓迫的辛酸史。

將美式炸雞推向全球的，是一個叫Harland Sanders，俗稱「上校」的白人。1930年，Sanders在肯塔基州一家加油站前出售火腿和牛排晚餐，經營第二間店時開始供應炸雞。到1952年，Sanders特許餐業界大亨Peter Harman用他的炸雞食譜在猶他州開了家炸雞店，並命名Kentucky Fried Chicken。結果一夜成名，從1952到2022，歷時七十年，KFC如今在全球擁有二萬四千間炸雞店。這個發展，大概連Sanders上校自己都沒想到吧。

美式炸雞做法不難。將醃製好的雞在摻好的調味麵粉裡滾一滾，熱油，下雞，炸熟，或稍炸後放置烤箱裡烤熟。用什麼調味料則看各人喜好。基本上有鹽、胡椒、紅椒粉、洋蔥粉、蒜粉等。如果你有個中國胃，還可以加蔥、薑、醬油、花椒在醃料中。

其實不只是美國，全球各地皆擁有其區域特性的美味炸雞。南美有多明尼加的pollo frito；牙買加的Jamaican fried chicken；巴西的frango a passarinho；歐洲有烏克蘭的chicken kiev、義大利的pollo alla milanese、奧地利的chicken schnitzel；非洲有塞內加爾的poulet yassa；亞洲有新加坡的蝦醬雞、印尼和馬來西亞的ayam goreng、日本 的tori katsu sando、韓國的yangnyeom chicken，和台灣的鹽酥雞。真是五花八門，應有盡有。印證了名廚高梅茲（Asha Gomez）的一句話：「任何一種文化都知道，如果你把雞裹上麵粉，再用油炸，大概都會好吃的。」

但是為什麼好吃？剛起鍋的炸雞，色彩金黃，油亮光潤，熱氣騰騰，香氣撲人。一口咬下，外皮酥脆，內裡稍帶辛辣，雞肉多汁肥嫩。這是其一。其二，如從科學的角度來看，炸雞是高熱量的食物，雞肉中的天然脂肪以及調味料中的鹽刺激著我們的大腦，讓我們覺得自己正享用著美味的食物。還有，咬脆皮時的卡卡聲傳至耳中之後，輸送到大腦，使其辨識出不同於其他食品的酥脆感，進而覺得正在享用的食品非常美味而新鮮，這是經由實驗心理學家史賓瑟（Charles Spence）證明過的炸雞美味的原因之一。所以說，吃炸雞，不只是腸胃享受，眼、耳、口、鼻，也一併品嘗其樂。另外還得加上手指。手指雖非五官，但吃炸雞不用手就如吃米飯不用筷子。KFC的座右銘It's Finger Lickin' Good闡揚的就是他們的炸雞好吃到讓你吃完了還要去舔手指頭上殘留的雞油。

撇開其他各地的炸雞美食不說，光是台灣本地代表作，除了鹽酥雞之外，還有香雞排。這兩樣炸雞都是下酒美食，QQ嫩嫩，配啤酒頗佳。其做法也雷同，皆是裹上一層地瓜粉然後油炸，只是鹽酥雞吃前會灑把椒鹽，再配上脆酥的九層塔。我在台灣時沒吃過這兩樣美味，是後來在洛杉磯中餐館吃到的，大概是因為那時家中以吃上海菜為主。倒是1978年來美以前，隨家人去西門町吃過台灣第一家本土連鎖炸雞店「頂呱呱」。吃了什麼，味道如何都不記得了，留住的只是一人一盒雞，圍桌而食的模糊印象。

近幾年外食進軍台灣，光炸雞一項，美式、韓式、日式、泰式，接連上場。其中又以韓式炸雞最具人氣，大概是受到韓劇的影響吧！韓式炸雞的特色是外皮薄，醬汁用得多，所以較入味。至於日式炸雞唐揚（karaage）在日本為國民美食，傳到台灣後也收得不少粉絲。有位日本人還在台北士林夜市擺了個攤，專賣「日本祕傳醬汁唐揚炸雞」，反應還不錯呢。但是台灣人愛吃的泰式椒麻雞，卻是一道在泰國找不到的料理。一說是由雲南或緬甸菜所演變而來的，為何命名成泰式炸雞？就不得而知了。台灣人愛吃雞，聽說一年要吃掉兩億隻。炸雞的選擇如此多種，也是台灣人的口福。

我最愛的其實還是粵菜炸子雞。炸子雞是酒席菜，做法繁雜，自家幾乎做不來。雞要小，最好不超過三磅，皮要厚，不然做不出脆度。採購、醃雞、上皮、風乾、淋油，過程至少兩天。所以想吃此菜得要和飯館預訂。功夫到家的炸子雞，皮薄脆油亮，肉柔嫩多汁，味美到讓人吃時欲罷不能。我年輕時有一陣子住香港，住在太子道的表姑媽常叫上我一同吃午飯。第一次吃炸子雞就是在香港酒樓。來美後，幾乎沒吃過道地的炸子雞，直到遇見開粵菜館的老伴。有時在他店中享受此美味，不得不感嘆自己命好！