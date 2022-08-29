王國維、老舍、傅雷——三位殉文化的文化大師（上）

1932年元月傅雷(右)與朱梅馥在上海舉行婚禮。（圖片取自維基共享資源）

中國學術界三位大師級的人物，在四十年內兩次「改朝易代」之際，都以自己的手結束了自己的生命。

王國維，1927年6月2日，投湖。

老舍，1966年8月24日，投湖。

傅雷，1966年9月2日，懸梁。

什麼原因使他們這樣做？

王國維生平著述有六十二種，但一般人閱讀最多、最記得的，恐怕還是那本《人間詞話》。

辛亥革命前三年，即1909年，三十三歲的王國維發表了《人間詞話》這本書。他以「詩人的靈動、美學家的敏感、哲學家的參悟」，串聯了晏殊、歐陽修和辛棄疾三人詞中的三句話，形成著名的「三境界」說：

古今之成大事業、大學問者，必經過三種之境界：「昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。」此第一境也。「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」此第二境也。「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人正在，燈火闌珊處。」此第三境也。

大陸王國維研究者張晨怡說：這段話，不僅道出了歷史上無數大事業家、大學問家成功的祕密，也可以看作在巨變的時代裡，王國維一生學術思想的概括。

1877年，王國維出生於杭州府海寧一個書香世家，其父王乃譽精於書畫、篆刻、古文詩詞，並在家教王國維讀書，對他一生有很大的影響。1893年肄業於杭州崇文書院，鄉試未中，到上海入《時務報》充書記校對，公餘到金石學家羅振玉創辦的「東文學社」學習英文等外國語文及理化，準備留學。從日本 「東京物理學校」畢業回國後，應羅振玉邀請到蘇州「江蘇師範學堂」任教，同時埋頭文學研究，開始其「兼通世界之學術」的沉潛階段，寫出多篇哲學、美學論文。

1911年，辛亥革命爆發後，王國維隨羅振玉寄居日本京都，從此以「前清遺民」自居。其研究方向開始從哲學、文學轉向經史、小學。以古文字學為基礎，研究古代中國歷史，從古器物到古代書冊、服裝、建築，各方面皆有涉及。在日本期間他「生活最為簡單，而學問則變化滋甚。成書之多，為一生冠。」

水到渠成，終成一代大師。

以後王國維又數度赴日研究，1918年回國，1922年受蔡元培之邀，任北京 大學國學門導師，正式進入高等教育 界。

1923年4月，由蒙古貴族、大學士升允舉薦，應召任清遜帝溥儀「南書房行走」。

1924年11月5日，馮玉祥發動北京政變，驅逐溥儀出宮，暫住醇親王府，王國維陪同。此事對王刺激甚大，常想自殺，被家人勸阻。此時清華大學設國學研究院，請王國維、梁啟超、陳寅恪和趙元任為「四大導師」，是中國教育史上的盛事。王國維乃舉家遷入清華園，以兩年多的時間講學和著述。

1927年，政治氣氛鉅變，大家對中國前途感到不安和悲觀。6月2日上午，王國維雇人力車到頤和園，自沉於昆明湖魚藻軒，留下遺書給兒子王貞明：

五十之年，只欠一死。經此事變，義無再辱。我死後當草草棺殮，即行葬於清華塋地。書籍可托陳吳二先生（編按：陳寅恪和吳宓）處理。我雖無財產分文遺汝等，然苟謹慎勤儉，亦必不至餓死也。

王國維之死，是中國文化的重大損失，他究竟為何自溺？至今仍有爭論，有所謂的「殉清說」、「反共及痛恨北伐說」、「性格悲劇說」，但以陳寅恪的觀點最為後人所接受。他在《王觀堂先生挽詞》的序言中寫道：

凡一種文化值衰落之時，為此文化所化之人，必感苦痛，其表現此文化之程量愈宏，則其所受之苦痛亦愈甚；迨既達極深之度，殆非出於自殺無以求一己之心安而義盡也。

吾中國文化之定義，具於白虎通三綱六紀之說。若以君臣之綱言之，君為李煜亦期之以劉秀；以朋友之紀言之，友為酈寄亦待之以鮑叔。其所殉之道，與所成之仁，均為抽象理想之通性，而非具體一人一事。

簡言之，陳寅恪認為這種人是「殉文化」。

陳寅恪的這段「定義」，雖然是為王國維寫的，但「情理相同」的老舍和傅雷，應亦可適用。

老舍，本名舒慶春，1899年生於北京旗人家庭，八國聯軍進攻北京，老舍的父親身為護軍營鎮守正陽門，力戰殉國。

父親死後，老舍與母親相依為命，生活清貧。直到九歲，受族人資助入私塾讀書。1913年考取北京師範學校，1918年畢業，先後任高等小學校校長和天津南開中學教員。在此期間，他深受五四運動影響，曾說：

「五四」給了我一個新的心靈，也給了我一個新的文學語言。……感謝「五四」，它教我變成了作家。

1924年秋季，老舍赴英，在倫敦大學教導英國人學習中國官話和中國古典文學。他業餘閱讀了大量英文作品，並開始文學創作。1930年春回到北京，先後任教於濟南的齊魯大學和青島的山東大學。1936年寫出長篇代表作《駱駝祥子》。

1937年，七七事變爆發後。老舍離別家小，奔赴國難。參加文藝協會，利用各種文藝形式為抗日貢獻力量。自己則創作大量抗日作品，包括代表作長篇小說《四世同堂》。

抗戰結束後，老舍於1946年3月接受美國國務院邀請，赴美講學。1949年中共新政權成立，應周恩來之邀回到北京，曾任中國文聯副主席等職。

1956年到1957年，老舍創作了話劇《茶館》。以一座茶館作為舞台，展開了清末戊戌維新失敗、民國元年北洋軍閥盤踞、國民黨政權崩解前夕三個時代的生活場景和歷史動向。老舍的話劇藝術在這個劇本中有重大突破。繼《駱駝祥子》之後，再次為他贏得國際聲譽。

1962年開始，許多文藝作品遭到中共當局批判，老舍被迫停筆。1966年8月23日，老舍到北京市文聯參加文化大革命運動。當日下午，紅衛兵衝擊文聯，老舍與三十多位作家、藝術家一道被掛上「走資派」、「牛鬼蛇神」、「反動文人」牌子，押至北京孔廟大成門前，向焚毀京劇服裝、道具的大火下跪，慘遭侮辱、毒打。血流滿面、遍體鱗傷的老舍被押回文聯，又因還手「對抗紅衛兵」而被加掛「現行反革命」牌子，遭到紅衛兵變本加厲的殘酷毆打，直至8月24日凌晨回到家中；而紅衛兵組織要求他24日上午到文聯繼續接受批鬥。8月24日清晨，老舍獨自離家到北京太平湖畔；拿著《毛澤東詩詞》在岸邊念了整整一天，又坐了大半夜。當日深夜，投湖自盡，終年六十七歲。

1978年初，老舍得到平反，恢復了「人民藝術家」的稱號。他在東城區燈市西街豐富胡同的故居，也是紀念館。筆者曾於2004年前去參訪。院中種植有菊花、曇花，東次間牆上掛有一幅菊花圖，和一幅書法：「傷心京華太平水，湖底竭時淚不乾」。

老舍有「文學語言大師」的稱號，一生寫了八、九百萬字。評論家們認為：

「老舍擅長描寫北京市民，特別是下層貧民的生活，具有濃郁的市井風味和北京地方色彩。他善於描寫普通的日常生活，在他的小說中，人物幾乎都是活動在非常平凡的生活中的。他擅用北京口語。文字簡樸明快，敘述談話，句式很短，生活味濃。」