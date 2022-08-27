黛安∕圖

孩子的心智成長靠的是學習，學校的設立就是在提供孩子學習知識的平台，讓孩子們可以接受人類累積數千年的人文、科學、技術和工藝的洗禮。大部分的孩子都適合這樣的平台，但是總有一些孩子很特殊，孔老夫子在二千五年前就說要「因材施教」，但是後來的人卻沒聽明白，把孩子們都圈在一起教，但是特殊的孩子，該讀的不讀，該記的不記，該做的功課不做，他們不是人不在就是心不在，於是他們常常被視為異類，被他們所在的社會甚至家庭遺棄，不但科考沒有他們的身影，連學堂都圈不住他們，更別說要這些孩子能靠科考來個窮人翻身。

一直到了現代，這些特殊孩子們的問題才開始被正視，隨著醫學的發展才被認定為是一種病理症狀，英文叫做Attention Deficit∕Hyperactivity Disorder（ADHD），中文稱做注意力不足∕過動症。輕微的可以用藥物控制，嚴重的可能連生活都無法自理。美國的教育 機構和學校非常重視ADHD這個問題，他們首先會根據專家的指導為這類特殊的孩子們做測試，用以確定他們是左腦還是右腦比較發達。右腦發達的孩子側重於感性或形象思維，他們相對善於創新，思維呈跳躍性，想像力豐富，有藝術家的資質；左腦發達的孩子則側重於理性思維，他們善於邏輯推理，思維呈線性，長於資料分析，具科學家的底子。根據孩子的特殊性，學校就會提供針對性的教授方式，培養屬於他們的興趣，輔導他們確定他們人生發展的方向。學校還會按照不同程度的特殊孩子設立特別的基礎課輔導課程；比如放學後的回家作業輔導班，老師會幫助孩子們重溫當天的課堂內容，並完成課堂作業和回家作業；又如在考前為這些特殊的孩子們提供不同程度的輔導，也在考試時提供較長的作答時間，讓特殊的孩子們可以順利地完成基礎教育課程。此外，學校還會開闢一些基礎教育以外的課程，比如木工、烹飪、繪圖、舞蹈等等來激發孩子們的興趣和特長，發揮他們自身的優勢，最大程度地培養孩子們的潛力，實現他們人生的理想。

教育的方式是要因材施教，教育的目的就是要人盡其才，這讓我想起我律所主任律師湯姆士的一對兒女，老大是個女孩，名叫麗莎，老二是個男孩，叫傑克。幾乎每年耶誕節的前夕，湯姆士都會邀請律所的全體員工去市裡一家著名的義大利 餐廳吃飯慶祝，為什麼就只去這家餐廳呢？原來，這家餐廳的主廚就是湯姆士的兒子傑克。傑克從小就不喜歡讀書，無論怎麼逼他、勸他，門門功課都是D，偶爾有個C，湯姆士會認為他遠在德國的祖墳都冒了青煙。傑克的老師幾乎天天都會向湯姆士告傑克的狀，說傑克上課不專心聽講，回家作業不願意做，學習成績落後。那時，傑克的姊姊麗莎也在律所上班，她用一句話來形容傑克的童年生活：「傑克就像是父母親的拳擊袋一樣，不是父親打，就是母親罵，他只要一回家就是一張哭喪的臉。」

一直到傑克在讀初中的時候選了一門烹飪課，之後他便瘋狂地愛上了烹飪，從此找到了他一生熱愛的專業。初中畢業後，他讀了一所歐式廚師高級職業學校，在炒、蒸、煮、燉、炸這些選修課中，門門名列前茅。職業學校畢業後，他考上廚師資格證書，然後就到了這家義大利餐館工作，傑克從此有了自己熱愛的事業。經過他在廚藝上不斷地探索和不懈地鑽研，他考上了一級廚師證，他做的義大利餐好吃得讓人上癮，各地的老饕都聞香而來。他的年收入至少都在四十萬美元，排著長隊追求他的女性朋友多得去了。他除了認真工作做好每一道菜，就是瀟灑自如地享受生活，把生活過得有滋有味。古詩中提到「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，古時候要翻轉人生似乎只有讀書科考，如今廚中也有黃金屋，廚中也有顏如玉，只要找到熱愛的專業，再轉換成熱愛的事業，不也可以成就豐富而成功的人生。

如果兒子傑克是個反面教材，女兒麗莎應該是個成功的教材。麗莎從小就讓湯姆士夫婦臉上有光，她不僅頭腦聰明而且學習又努力，一直都是順風順水的學霸，博士學位也是輕鬆拿下。可是，頂著博士光環的麗莎在畢業後卻無法施展她的長才，不是找不到適合自己專業的工作，就是無法和上級或同事處好關係，要不就是嫌工作太累吃不消。原來，從小埋在書堆中的麗莎，少了交朋友的意願和能力，在生活上也無法自理，就硬生生把自己隔絕在這個五彩繽紛的世界之外。她天天窩在家裡自艾自憐，把生活過得枯燥無味，不久後就得了厭食症和抑鬱症，瘦得只剩下皮包骨。這讓湯姆士夫婦憂心不已卻束手無策，於是到處為她尋找名醫，又強迫她參加厭食輔導班和抑鬱情緒調整班，搞得湯姆士天天上班也心神不寧，擔心她在家裡出事。最後，他在律所幫她安插了法務助理的職位，一方面可以就近照顧她，一方面希望麗莎在我的管理下能幫助她學習做事和做人的方法。

不是說父母都很聰明孩子就一定跟父母一樣出類拔萃。發現廣義相對論的愛因斯坦誠然是一位名震古今的科學奇才，他的妻子米列娃．馬里奇也是個天才，她當年進入瑞士聯邦理工學院學習理論物理時只有五名學生，她是唯一的女性。後人甚至懷疑愛因斯坦相對論中的一些觀點可能是得自馬里奇。他們有兩個兒子，分別是漢斯和愛德華。愛因斯坦和天下父母沒有兩樣，他喜歡干涉孩子們的喜好。漢斯也像他父母親一樣從瑞士聯邦理工學院以優異的成績取得土木工程學位，他先是在德國擔任橋梁鋼鐵結構的設計師，到美國後，他先是在農業部工作，又先後在加州 理工學院和加大柏克萊分校教授水利工程，在水利工程的領域享有權威的地位。愛因斯坦並不認同漢斯的專業，認為物理學才是人上人的研究領域，他甚至干涉漢斯的生活和婚姻。愛因斯坦的次子愛德華則對佛洛依德的精神研究有著濃厚的興趣，但在二十歲時，他自己也被診斷患有極端的精神分裂，後來長期得住在精神病院。

如果龍生龍鳳生鳳，愛因斯坦的孩子們應該會是青出於藍，但是以他的孩子中最成功的漢斯而言，他終其一生的成就也遠不如愛因斯坦所能達到的高度。相反的，愛因斯坦巨大的成就卻成為他孩子們心中沉重的負擔。漢斯雖然沒有走父親希望他走的路子，他在水利工程的成就同樣創造了相當多的價值。愛因斯坦和天下許多父母一樣，直到晚年才知道如何當一個父親，才知道關心的同時要記得放手。

湯姆士和愛因斯坦是現代父母很好的教材，無論面對怎麼樣特殊的孩子都不能過早的下結論，不一定會讀書的孩子就一定會出人頭地，也不是ADHD的孩子就一定會沒有未來，重要的是幫助孩子們發掘他們所喜歡的事，並且幫助他們快樂的做喜歡的事，真正的做自己，才能活出自己的幸福。

（上）（寄自加州）