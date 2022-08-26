十年前剛搬來這個小區的時候，散步時常常駐足在我們家斜對面的一株金合歡樹旁（acacia tree）。記起女兒以前去非洲的時候寄給我的一張照片，在一片黃土大漠中，一株直立如傘的金合歡，樹上的小黃球花，像閃著金光的雲彩。這種樹，竟然在我們的鄰舍也能生存？樹的後面是望不盡的庭院深深，我們這個小區，每一家開門敞戶，院子都不算大，屋前多種植大王椰樹，唯獨這第一家，在外面看不到他們的房子，每次經過，迎我的是那株金合歡，樹旁邊一個柵門，柵門後面有一條小徑，小徑旁長滿了飽滿高大如仙人掌等的厚葉多肉植物。

終於在有一天散步時，那個柵門打開了，走出來一位白髪婦人牽著一條白絨絨的小狗。嗨，你是我們的新鄰居嗎？我是碧翠絲，它是白絨球，願意和我們走一走？

碧翠絲有一半中國血統，但不會說中文，她很健談，告訴我他們是這個小區的開山始祖，三十幾年前剛搬來時，整個小區都是一片森林，鬱鬱蔥蔥枝繁葉茂，她和先生愛上了這地方，買了七畝地，在其中蓋了一間小木屋，「我們現在還是住在木屋裡。但是周邊的地都被開發商買去了，砍掉了不知多少樹木，讓我們好心痛，又蓋上一大堆房子，把這地方原有的飛鳥和小動物不知趕到哪裡去了。建商本來也想買我們這塊地，派了好多人好幾次來說項，我們就是堅持不賣。我們沒有小孩，都喜歡大自然，上哪裡去找這麼離海近又美麗一片淨土？」我笑著說，你就是在中國所謂的釘子戶啊。

漸漸熟了，碧翠絲邀我跨進那扇柵門之後，沿著那條小徑，我瞠目結舌地看到只離我們家不到一千呎的世外桃源，黃澄澄的金章樹伴著紫色的藍楹，還有一些參天松柏，小木屋像個道具，真的不大，應景似地擺在哪兒，為的是要寫篇韓賽爾與格蕾特的童話？再往前走是一個靜靜的大湖，湖邊垂柳輕搖，湖上野鴨嬉水，我轉身向碧翠絲：「這彷彿是一個夢境，美得有點不真實！」

「這是我和安卓 的樂園 ，你說要出價多少才能賣掉自己的夢想呢？」

「哈囉！」突然一位帶著遮陽帽、穿著工裝背心褲的老先生從一棵樹上跳了下來，著實把我嚇了一跳，「我是安卓，這裡的園丁。」他調皮地向我眨眨眼。我想到了碧翠絲和我提過，他和先生都是附近著名的沙克研究中心退休的科學家：「科學家園丁，你做得真好！」 他朝我們揮揮手，消失在後面的樹林中。「七畝地太大了，我們頂多能開闢及維護一畝左右，除了定期的修剪請人來幫忙以外，都是安卓和我在做，後面的這六畝，我們就當它是野生動植物保護區，有鹿，有郊狼……物競天擇，牠們也需要些土地，在這現代的文明生活中生存下去，牠們才是這裡真正的主人啊。」

新冠大疫兩年，有好一陣子沒有看到碧翠絲，再見時覺得她衰老了不少，她說：「安卓病了一陣子，醫院進出多次，我也有點力不從心了，很想請一個人來幫忙，但是小木屋太小，沒有地方給工人住。我們已經找了律師，身後要把這片土地捐給政府，加上前面一塊公園預定地，共同開發成自然生態保護區。」

我有點眼眶發熱，心裡想著，碧翠絲，你坐擁這寸土寸金的加州 濱海小鎮七畝地，大可加蓋或搬遷去別處，享受一下豪華寓公生活養老，又何必苦苦守著這片費力勞神的土地？但是我什麼也沒有說，任憑白絨球在我們腳邊繞著圈子，任憑藍楹花謝了滿地。是啊，有誰能真正計算出夢想的代價呢？我們站在巷口山坡上，望著將沉入地平線的落日餘暉無語。莫道桑榆晚，為霞尚滿天。只有深深的祝福，祝福碧翠絲和安卓。

（寄自加州）