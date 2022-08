黛安∕圖

作為老師,平日屬於學校和學生的,暑假時才屬於自己的。

十年前的暑假,我首次參加為期一周的中文AP(大學預修課程)的閱卷,與來自全美的一百多位中文老師相會在鹽湖城。我和你改同一道寫作題,被分在同一組、同一桌。交談中,發現我們都來自南加,而且我們有共同認識的老師。給我印象最深的是,你用一個淺藍色的大圍巾裹著自己,舉手投足像是慢動作。那一年,你的母親過世,你自己剛剛動了一場手術 。儘管這樣,你的個人魅力吸引著老師們圍繞在你的身邊。你也愛說笑,只要有你在,就不會冷場。

其實那一年,也是我的低谷,想忘卻某段記憶,才來到不相識的人群中。遇見你,是一個意外的驚喜。喜歡跟你在一起,聽你用好聽的聲音,慢慢講述文壇掌故:合肥四姊妹和他們的夫婿,穿西裝的徐志摩和他的原配妻子張幼儀。你接受了西式的教育,但骨子裡又浸透了中國文人的素養,你說話寫文,遣詞優雅,文采斐然。

你讀的書,我也開始讀,越讀就越深地進入你的世界,這才發現原來我們有那麼多相似的喜好。有時,我們一起聽羅大佑的歌曲,有趣的是,你年輕時在台灣聽的歌,傳到大陸時,剛好我在讀大學,所以你說:「小朋友,我們竟然沒有代溝。」

下班以後,我們一起在去摩門教花園拍照,去教堂聽讚美詩。當我們在寢室的時候,就一起聽歌或看電影,晚上一起去蒸桑拿。睡前,聽你用幽然的嗓音讀唐詩宋詞。早上,我們又在〈晨曦破曉〉(Morning Has Broken)的歌聲中開始新的一天。那種日子,讓我們卸下心靈的重負,以一份輕鬆的心情在鹽湖城這樣一個遠離塵囂的地方,享受單純,寧靜的生活。

有些歌的記憶是跟某些人連在一起的,比如,每次聽到阿黛爾用她低啞的嗓子唱起那首幽怨的歌:〈Someone Like You〉(像你一樣的人),就會想到當年你向我推薦這首歌的情景。當時,我並不瞭解你,會在心中揣測歌詞中未盡之意。我們也聽約夏.貝爾(Jushua Bell)的小提琴,和強尼.馬賽斯(Johnny Mathis)的〈愛到天長地久〉(Twelfth of Never),體會那種濃得化不開的情。有一個夏天在辛辛那提閱卷,你帶我去聽普契尼的《藝術家的生涯》。那是我第一次領略了被稱為「音樂藝術皇冠上的明珠」的藝術魅力,從此愛上了歌劇 。

每次閱卷的最後一天晚上是老師們的才藝表演。那天你接了一個電話之後,變得沉默起來。我走進表演場地時,你早已坐在觀眾席中。我把手放在你的肩頭,你頭也不回地說:「坐下吧。」我問:「你怎麼知道是我?」你說:「我並沒有跟其他人這樣近。」後來讀了你寫的文章〈花甲慶生〉,當你在海邊散步,看到海豹媽媽產後,不顧自己體弱,悉心照顧小海豹,你發出「為母則強」的感嘆,讓我懂得了你為孩子擔憂的為母的心。這十年中,發生了多少事情,我們是彼此的傾聽者。你愛談你的人生感悟,走過的路,遇過的人,和心中的事。我說你是一個單純而又豐富的人,你喜歡並接受這樣的觀察,並說不是很多人有這樣的看見。

有一年夏天,閱卷結束後,我們租車南下,一直開到了田納西州,那個被稱為鄉村音樂之都的納什維爾。走在大街上,樂聲從每一扇門窗流淌出來。我們去看了強尼.凱許(Johnny Cash, 1932-2003)博物館,一路上還參觀了肯塔基的賽馬場,聽了著名賽馬的故事。在萊辛頓拜訪了林肯夫人兒時所住的有十二間房的故居,瞭解到這對總統夫婦截然不同的人生起點和這位女子悲劇性的一生。我們還去長毛象的熔岩洞穴尋微探幽。這個集音樂、文化、歷史之旅,收穫頗豐。我們相約,等退休 後要一起去看世界。

今年暑假,你因為要上暑期的課,沒有去閱卷。我回來後,打電話跟你分享我的所見所聞,末了,我說:「對了,我明年打算退休,我們可以一起去周遊世界。」你說:「太好了,你給了我一份盼望,希望我能等到那一天。」我聽後一怔,忙問:「你,生病了嗎?」你這才告訴我剛剛得知消息,你患了乳癌,正想找機會告訴我。我猝不及防,趕忙說:「你等我一年,等你好了。我們就一起去旅行。你一定要等我!」

放下電話,我想到,一年那麼久,期間會發生多少事情呢?我趕緊給你打電話,說:「我馬上就去辭職,我來陪著你一起治療。等你好了,我們一起出遊。」你說:「好呀,我們可以去周莊、去烏鎮,租個民居,住上一些日子。」你出生在上海,幼時隨家人去了台灣,江南是父母心中美麗而歸不去的故鄉。

十年前閱卷認識你,你成為我生命中一道美麗的風景線,優雅而知性;愛詩,愛歌劇,愛娓娓而談名人掌故;愛咖啡,愛美食,愛麗服,愛追劇,愛看美麗的人。你就是這樣一個深深愛著生活的人啊。我們曾經暢想過這樣的退休生活,一起去冬天的翡冷翠呼吸清涼的空氣,追尋文藝復興大師們的腳蹤;去維梅爾的故鄉——戴爾夫特,看他畫中的海港,沿著青石舖的街道,一直走進四百年前荷蘭的家居場景;我們還要去大陸、去台灣……。如許的計畫,卻因著今年夏天的一個年檢報告中的不祥影像而驟然提前了。

在這個高速運轉的世界,人們為家庭、為孩子、為工作,付出了最美的年華,也付出了健康。當疾病突然降臨,這才驚覺生命如此脆弱、短暫,還有很多未了的心願,得為自己和身邊的人,好好活著。或許,這就是疾病贈予我們的禮物,好叫我們得著智慧的心,數算自己的日子,珍惜餘下的光陰。正如愛蓮娜.羅斯福曾說:「昨天是歷史,明天是未知,今天是一份禮物。」(Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That is why we call it present.——Eleanor Roosevelt)

(寄自加州)