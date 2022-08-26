黛安∕圖

作為老師，平日屬於學校和學生的，暑假時才屬於自己的。

十年前的暑假，我首次參加為期一周的中文AP（大學預修課程）的閱卷，與來自全美的一百多位中文老師相會在鹽湖城。我和你改同一道寫作題，被分在同一組、同一桌。交談中，發現我們都來自南加，而且我們有共同認識的老師。給我印象最深的是，你用一個淺藍色的大圍巾裹著自己，舉手投足像是慢動作。那一年，你的母親過世，你自己剛剛動了一場手術 。儘管這樣，你的個人魅力吸引著老師們圍繞在你的身邊。你也愛說笑，只要有你在，就不會冷場。

其實那一年，也是我的低谷，想忘卻某段記憶，才來到不相識的人群中。遇見你，是一個意外的驚喜。喜歡跟你在一起，聽你用好聽的聲音，慢慢講述文壇掌故：合肥四姊妹和他們的夫婿，穿西裝的徐志摩和他的原配妻子張幼儀。你接受了西式的教育，但骨子裡又浸透了中國文人的素養，你說話寫文，遣詞優雅，文采斐然。

你讀的書，我也開始讀，越讀就越深地進入你的世界，這才發現原來我們有那麼多相似的喜好。有時，我們一起聽羅大佑的歌曲，有趣的是，你年輕時在台灣聽的歌，傳到大陸時，剛好我在讀大學，所以你說：「小朋友，我們竟然沒有代溝。」

下班以後，我們一起在去摩門教花園拍照，去教堂聽讚美詩。當我們在寢室的時候，就一起聽歌或看電影，晚上一起去蒸桑拿。睡前，聽你用幽然的嗓音讀唐詩宋詞。早上，我們又在〈晨曦破曉〉（Morning Has Broken）的歌聲中開始新的一天。那種日子，讓我們卸下心靈的重負，以一份輕鬆的心情在鹽湖城這樣一個遠離塵囂的地方，享受單純，寧靜的生活。

有些歌的記憶是跟某些人連在一起的，比如，每次聽到阿黛爾用她低啞的嗓子唱起那首幽怨的歌：〈Someone Like You〉（像你一樣的人），就會想到當年你向我推薦這首歌的情景。當時，我並不瞭解你，會在心中揣測歌詞中未盡之意。我們也聽約夏．貝爾（Jushua Bell）的小提琴，和強尼．馬賽斯（Johnny Mathis）的〈愛到天長地久〉（Twelfth of Never），體會那種濃得化不開的情。有一個夏天在辛辛那提閱卷，你帶我去聽普契尼的《藝術家的生涯》。那是我第一次領略了被稱為「音樂藝術皇冠上的明珠」的藝術魅力，從此愛上了歌劇 。

每次閱卷的最後一天晚上是老師們的才藝表演。那天你接了一個電話之後，變得沉默起來。我走進表演場地時，你早已坐在觀眾席中。我把手放在你的肩頭，你頭也不回地說：「坐下吧。」我問：「你怎麼知道是我？」你說：「我並沒有跟其他人這樣近。」後來讀了你寫的文章〈花甲慶生〉，當你在海邊散步，看到海豹媽媽產後，不顧自己體弱，悉心照顧小海豹，你發出「為母則強」的感嘆，讓我懂得了你為孩子擔憂的為母的心。這十年中，發生了多少事情，我們是彼此的傾聽者。你愛談你的人生感悟，走過的路，遇過的人，和心中的事。我說你是一個單純而又豐富的人，你喜歡並接受這樣的觀察，並說不是很多人有這樣的看見。

有一年夏天，閱卷結束後，我們租車南下，一直開到了田納西州，那個被稱為鄉村音樂之都的納什維爾。走在大街上，樂聲從每一扇門窗流淌出來。我們去看了強尼．凱許（Johnny Cash, 1932-2003）博物館，一路上還參觀了肯塔基的賽馬場，聽了著名賽馬的故事。在萊辛頓拜訪了林肯夫人兒時所住的有十二間房的故居，瞭解到這對總統夫婦截然不同的人生起點和這位女子悲劇性的一生。我們還去長毛象的熔岩洞穴尋微探幽。這個集音樂、文化、歷史之旅，收穫頗豐。我們相約，等退休 後要一起去看世界。

今年暑假，你因為要上暑期的課，沒有去閱卷。我回來後，打電話跟你分享我的所見所聞，末了，我說：「對了，我明年打算退休，我們可以一起去周遊世界。」你說：「太好了，你給了我一份盼望，希望我能等到那一天。」我聽後一怔，忙問：「你，生病了嗎？」你這才告訴我剛剛得知消息，你患了乳癌，正想找機會告訴我。我猝不及防，趕忙說：「你等我一年，等你好了。我們就一起去旅行。你一定要等我！」

放下電話，我想到，一年那麼久，期間會發生多少事情呢？我趕緊給你打電話，說：「我馬上就去辭職，我來陪著你一起治療。等你好了，我們一起出遊。」你說：「好呀，我們可以去周莊、去烏鎮，租個民居，住上一些日子。」你出生在上海，幼時隨家人去了台灣，江南是父母心中美麗而歸不去的故鄉。

十年前閱卷認識你，你成為我生命中一道美麗的風景線，優雅而知性；愛詩，愛歌劇，愛娓娓而談名人掌故；愛咖啡，愛美食，愛麗服，愛追劇，愛看美麗的人。你就是這樣一個深深愛著生活的人啊。我們曾經暢想過這樣的退休生活，一起去冬天的翡冷翠呼吸清涼的空氣，追尋文藝復興大師們的腳蹤；去維梅爾的故鄉——戴爾夫特，看他畫中的海港，沿著青石舖的街道，一直走進四百年前荷蘭的家居場景；我們還要去大陸、去台灣……。如許的計畫，卻因著今年夏天的一個年檢報告中的不祥影像而驟然提前了。

在這個高速運轉的世界，人們為家庭、為孩子、為工作，付出了最美的年華，也付出了健康。當疾病突然降臨，這才驚覺生命如此脆弱、短暫，還有很多未了的心願，得為自己和身邊的人，好好活著。或許，這就是疾病贈予我們的禮物，好叫我們得著智慧的心，數算自己的日子，珍惜餘下的光陰。正如愛蓮娜．羅斯福曾說：「昨天是歷史，明天是未知，今天是一份禮物。」（Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That is why we call it present.——Eleanor Roosevelt）

（寄自加州）