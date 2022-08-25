人生自是有音痴，此事不關風與月。

世界上有4%的人是音痴，學名叫做「旋律辨識障礙症」。不是什麼病，不嚴重。嚴重的是，我是完全沒有病識感、偏偏超愛唱歌的音痴。

小時候上音樂課，老師們都很有愛心，讓我從容過關。初中參加教會唱詩班，指揮老師微皺著眉頭，指揮棒指著我們這一邊說：「有人的聲音不太對，應該是這一帶。」我張大眼睛左瞧右看，是誰？是誰？終究，我還是被以非常高明的手法請出了唱詩班。

大一談起戀愛，那時候流行瓊瑤電影 ，總在校園青草地上，詩情畫意地唱〈一簾幽夢〉〈失意〉給男友聽。那段戀情只走了短短的三個月，不知道和我的音痴有沒有關係。

失戀以後情緒低落，好友們陪我走在下雨的校園，我也總是以歌聲報答他們的陪伴。直到好友慧芬慢條斯理地說：「小君，為什麼你的〈抉擇〉和蔡琴的〈抉擇〉不一樣？」哪裡不一樣？我明明是學著蔡琴一句一句唱出來的呀。

年紀大了，為了在歌藝上更上層樓，我特別拜洛杉磯 名師學藝。每周辛苦奔波，按著老師的教導，跟著螢幕上的歌手們一個字一個字地學音準。上了幾期之後，信心大增。再開課時有好些新同學進來，聽我努力唱完後，大家面面相覷。老師說：「你們沒有聽過她以前唱的，這已經進步很多了。」老師臉上的為難，讓我這一輩子第一次對自己的歌藝產生了懷疑，嗯，收山不唱了吧。

有一次好友拉我去唱卡拉OK，我知道自己歌聲有些不對勁，一再拒絕接麥克風。好友不知厲害，硬是點了一首〈童年〉，拉著我和上屆卡拉OK冠軍，三人一起合唱。這一次我才知道自己的功力如此高強，唱不到第三句，兩位冠軍就被我拉著走音，唱不下去了。

雖然我到現在還是不明白什麼叫做走音，卻碰過一些很熱心的人士想要替我正音。校友理事會聚餐，吃飽喝足後，大家亂唱黃梅調，笑笑鬧閙，唱得正開心。小童童熱心地教我，我明明覺得自己字正腔圓，她硬是每一句要手把手地教我唱到對，最後是我翻臉說：「我的黃梅調和你的黃梅調就是不一樣，我就是要這樣唱啦。」

有一次資助了一個舞蹈活動。練完舞留下二十分鐘，請專業歌星伊凰來教大家唱歌。老師教一句，每個人輪流照唱，由老師點評。輪到我唱完後，伊凰老師「哦」了一聲，點點頭，說了聲「好」，就去教下一位了。那一剎那，我覺得自己辛苦有成，勤學勤唱，連專業歌星都挑不出毛病來了。以後跟著大家合唱時，我就唱得更大聲了。不久之後，坐在我身旁的H說：「我要換位子啦，坐在邱瀟君旁邊，音一直被拉走，根本沒辦法唱。」什麼？原來那一聲「哦」不是沒錯可挑，而是每音皆錯，無法置評？原來我不是五音不全，我是有八音，而且八音變幻無窮，無人可以掌握。我有些明白了。

音痴歲月仍在優雅地繼續，最慘烈的一次事件發生了。九十八歲的媽媽近來身體不好，常常嘔吐哀號，我和小女兒的起坐行住，總是有著一個陰影。一天下午，我正在每周一次的線上「華語流行歌唱班」努力跟著老師練唇顫音發聲。我從zoom 鏡頭中看到背後小女兒從樓上衝了下來，我也沒放在心上。過了幾分鐘，小女兒跑到我身旁笑了：「嚇死我了，我聽到聲音，以為外婆又吐了在叫救命，衝到她房間去看，外婆在睡覺。原來是你在上課。」

（寄自加州）