作者雲霞參加金門戰鬥營，住在金門中學的志清莊內。（雲霞．圖片提供）

炎炎夏日，先生與我幾乎每天都去河邊步道 晨走，這裡有林蔭夾道，走起來涼爽舒適。這天周末他卻將車往北開，說是好久沒去聖塔菲（Santa Fe）了，今天去走走。

中午就在百年老店La Fonda用餐，待坐定點好菜後，聽見有人以中文交談，循聲看去，斜對面坐了一桌老中。他們也朝我們望過來，感覺有雙眼睛在盯著我，我趕緊收回視線。用完餐起身時，那桌的人也正好起身離去，經過我們桌，忽見那位盯著我看的女士禮貌地開口：「請問妳是……」我定睛一看，還沒等她這句話說完，就大叫一聲：「阿香！」自金門戰鬥營一別，幾十年了，沒想到竟會在天涯的另一角相見！看我們似有許多話要講，她同行的人自行去逛街，約好再電話聯絡，先生則說他在廣場大樹下等我。阿香與我興奮地坐進咖啡店敘舊，聊我們的金門戰鬥營，追憶燦爛的青春年華。

同是炎炎夏日的大一暑假，姊與我報名參加救國團主辦的金門戰鬥營，我們這群大專院校學生聚集在高雄碼頭登上軍艦。第一次坐船，船身顛簸搖晃得好厲害，整個人只覺得天旋地轉，寸步難行，五臟六腑隨著浪潮翻攪，難受極了！沒能忍住，我趴在船舷邊大吐特吐。過後，姊扶著我進船艙躺下，直熬到軍艦抵達金門上了岸，奄奄一息的我才「活」了過來。

我們住進因放暑假空出來的金門中學。營區名《志清莊》，兩邊是樣板標語——「立定實行三民主義的大志」、「負起拯救大陸同胞的責任」。女團員的營區還掛著「木蘭村」的旗幟。每人發了套軍服，開始為期兩周的軍事洗禮，體驗前線戰地生活。高中時曾穿過卡其軍訓服，這綠色軍服可是生平第一次穿，我們興奮地穿上身，雖然不很挺，但是大小長短正好，待腰間繫上皮帶後，方覺略有了英姿。

金門夏天好熱，驕陽如烈火般兜頭曬下，我們這群來自都市的女生，從沒這麼狠曬過，細皮嫩肉沒幾天就曬黑了。每天汗如雨下，軍服乾了濕，濕了又乾，泛出了鹽白。好盼望晚上能暢快地洗個澡，洗去這一身臭汗。但戰地營區，不比待在家裡，關起浴室門是自己的天地，那可是得大夥兒裸裎相見的集體浴！

怎麼辦？即使同為女生，我臉皮薄，沒這個膽。姊也不敢，睡她鄰舖的阿香也說不敢，於是我們這三個膽小鬼，等所有人洗完後，才偷偷摸摸地摸黑進去，胡亂沖洗一番。阿香有副好嗓子，邊洗邊唱起當時很流行的〈心戀〉：「我想偷偷望呀望一望他，假裝欣賞欣賞一瓶花。只能偷偷看呀看一看他，就像正要瀏覽一幅畫……」不知她是有心還是無意，此時此景，這歌詞倒是挺應景的。

那兩個星期我們其實沒受什麼訓練，更沒吃什麼苦，倒是軍方排定讓我們看戰士們的演習及蛙人們的操練。他們一個個精壯結實，認真做著每個動作，鼓起的胸肌在陽光的照耀下，黝黑發亮。表演完，我們鼓痛了雙掌，大家一擁而上，熱情地與他們一一握手，表達我們真摯的謝意。我真想為他們拭去混合著淋漓汗水的滿臉塵土，可惜沒這個勇氣，那年頭還挺保守的，不像後來鄧麗君在金門勞軍，「君在前哨」轟動一時，與現場官兵互動熱烈，那個大膽印在她頰邊的吻，還流傳至今。

我們在「毋忘在莒」石刻前，熱血沸騰地照相留念。在大膽島上遙望對岸，心中的激情洶湧澎湃。那一彎淺淺海峽的隔絕，讓多少家庭骨肉分離，親人痛斷肝腸，囓心的思念，致使半夜痛哭，終宵難寐，他們以為這輩子再也無法跨越「鴻溝」回到故鄉，幾曾料到多年後竟能通行無阻？許多老兵於解禁開放後，都迫不及待地返鄉探望雙親，可惜只能於墳前老淚縱橫、無限憾恨地磕上好幾個響頭。

短短兩周，在緊湊的行程下，匆匆而逝，團員間已滋生出患難與共如袍澤般的革命情感，依依不捨之情溢於言表。臨別前一晚，我們在雄偉壯觀如鬼斧神工的「擎天廳」辦了場晚會，慰勞辛苦的戰士們並向他們致敬。

沉浸在回憶之中，我抬眼問阿香，金門戰鬥營最令她難忘的是什麼？她毫不遲疑地說：就是男生對著我們女生高唱：

「阿香，阿香，妳幾時辦嫁妝？想起妳來我簡直要發狂。婚禮不必太堂皇，汽車 也許坐不上。新娘年輕，生得漂亮，坐三輪車又有何妨？」

女生們也毫不客氣地回唱：

「阿康，阿康，老實話對你講，你那長相我實在看不上。婚禮連汽車都沒有，娶我你簡直夢想。你不想想，三輪車上，新娘子有多窩囊？」

那時我們女生群中有個阿香，男生群中竟正巧也有個阿康，大家拿他倆打趣，彷彿歌詞是為他倆所寫。當時阿香似乎很嫌棄他，罵我們，別亂送作堆。笑鬧聲中，大夥兒只覺樂滋滋地，飛揚的青春，絲毫不留白！

眼前的阿香突然一副欲言又止的樣子，她斜睨我一眼說：「妳怎麼那麼笨？」「我笨？」我突然靈光一現，不可置信地問：「啊？妳真嫁給了阿康？」「不是那長相妳實在看不上，婚禮還沒汽車……」我揶揄她。

此時，忽然她手機鈴聲響了。只聽她一連嬌聲地說：「好的，好的。我馬上過來。」「阿康打來的？」她點點頭說要趕往下一站大峽谷。不躭誤她，留下聯絡電話與地址，互道珍重，後會有期。