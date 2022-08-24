莘莘學子漫長的學習生涯中，關於暑假的點點滴滴，往往成為記憶珠串上最閃亮的顆粒。時至今日最是歷歷在心、永生難忘的，則屬大三升大四那年暑假，我們系上主修圖書管理的同學，在嚮往已久的陽明山度過整整一個月的山居生活。

當時我們就讀的師範大學教育 學院，有著台島首屈一指的教師培育系統，而隸屬於教育學院的社會教育系，又分為社會、新聞、圖書管理三個組別，修讀不同的專業課程。我們這些在社教系主修圖書管理的十多位同學，都有機會在升大四的暑假，被安排至座落陽明山的文化學院（現已改制為大學）圖書館 ，進行為期一個月的實地工作及學習。

師大雖是名校，但因位於台北市區，校園占地不大，周遭街巷縱橫，我們在學校附近租住的屋舍更為擠迫。因此，當開往陽明山的公車在蜿蜒山路上行進時，我們即已感受到某種前所未有的開闊與舒弛，而後在女生宿舍大樓安頓下來，打開窗戶只見遠山如黛、峰巒環抱，「振衣千仞岡，濯足萬里流」的氣場，讓久居煙火紅塵大都會 的年輕人，恍惚覺得此行不是來工作修學分，而是來度假避暑的。

文化學院所在地原為橘子園，張創辦人早年以獨到眼光購下這片既無地名、亦無建築的土地，並將之命名為華岡，取「美哉中華，鳳鳴高岡」之意。在文化學院藏書豐富的圖書館，我們開始學以致用，過上朝九晚五的上班族生涯。下班及周末時間可自由活動，晚上十一時熄燈就寢。

暑假過後，我們這幾個自視很高、自期很深的少艾女子，都將進入大學最後一年，在那涉世未深的年歲，感情初叩心扉，學業將告一段落，前途的考量已開始讓我們常懷憂思，蘭舟初發，江水九曲，胸壑中總翻騰著千波萬濤。

有天夜幕初啟，晚膳沐浴後，我和英在宿舍中放唱片，瓊過來說今晚空氣清新，要不要把唱機拿到室外去聽，我們認為是好主意，便挑選了幾張唱片，在操場邊緣的看台上坐下。

山中夏夜如一方明礬，濾淨了日間的塵囂和島國的燠熱，晚風中飄逸著淡淡青草香，吹得人清涼無汗。唱機似一只寶匣初啟，釋放出一粒粒珠圓玉潤的音符。被幽靜的山夜烘托得格外端凝高曠的蒼穹，猶如雕琢自一丸冷玉的承珠盤，被奔躍的音符撞擊得琅琅作響，我們遂也啟開心之寶匣，釋出我們那些不屬於地平線的夢……

那一夜，乍抬頭，見寬闊天幕綴滿繁星，竟不可遏抑地震盪了，那灼然生輝的明珠，千顆萬粒，似遙不可及，又似伸手可摘，它們是奔躍的音符？離地飛昇的夢？還是，有誰不意把少女的心往高處擲去，崩濺的碎片便化作夜空上的星粒了？恍惚中我們也被濾淨，不再是那迷失於塵思俗慮中的自己，而是朗亮澄澈的一粒音符，一片輕夢，一束星華………

之後在華岡的日子，一天工作既罷，我們常會到室外操場去聆賞音樂，在或激越、或舒緩的樂音中談生命，談理想，談前程，談愛情，我們仍在索求世間的根由次序，尋找安身立命的人生方向，但隱然明白，我們何等幸運，有如此機緣仰望鑲滿碎鑽的星空，並在星子溫柔的俯視下，書寫專屬我們的山中傳奇。斯時斯地，腔子裡的千堆激浪，彷彿凝定為心湖中的一塘涵碧，那清麗的波光，無怨的水紋，奇妙地漾進靈魂深處，迴盪至今。（寄自加州）