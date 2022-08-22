傳統的「牽罟」捕魚法，拉繩網魚，有如跟大海拔河。現已成為一種觀光體驗活動。（本報系資料照片）

我的故鄉有無邊無際的海岸線和迤邐綿長的沙灘。沙灘和陸地相接處，一列木麻黃高低交錯，夾雜著叢叢林投樹，海風吹過，颯颯作響，彷彿聽到林投姐在樹梢喃喃自語；不管有沒有聽過相關的靈異故事，只要提起林投姐這名字，便叫人毛骨悚然。若再碰上農曆七月傳說中的抓交替，年幼的我們更是瑟瑟發抖，非得避開不可。若不得已一定要經過，必定是半瞇著眼拔腳狂奔。

陸地與陸地竄出一條河道，自遙遠的山脈奔流而下，行經村莊外圍抵達河口，便只剩潺潺溪流；這溪流承載所有的汙穢，時不時有死掉的豬、狗、雞、鴨在其中。幸好溪流離村子遠，不必特意迴避。但只要颱風過後，村人便趨之若鶩地爭相撿拾漂流木，我也曾擠在人群中，因而印象深刻。

童年的時候，海灘上細柔灰黑的沙子和纍纍堆疊的鵝卵石，就是夥伴們的遊樂場。我們在沙灘上撿貝殼、抓寄居蟹，合力造橋、挖拱門；浪來了，像輕移蓮步的小姑娘，和緩溫柔，吻過我們的腳丫，再從拱門和橋下慢慢溜走；有時也會湧來一陣大潮，像力道十足的壯漢，使勁地推，感覺腳底板似乎跟著流沙一起向前衝。

魚汛季節，海灘多半既忙碌又熱鬧。只見漁民把漁網兩端固定在岸上，然後划著竹筏前進約百公尺後撒網，把漁網兜成大圈子。等到該收網時，鄰里間相熟的叔叔伯伯們，一聲呼應下，分列左右兩側用力朝沙灘方向拉，這叫「牽罟」，在海邊長大的人，每個都知曉。

那時沒有法令約束，海洋豐饒，供養著一群想賺外快的青壯年，每逢魚苗順著黑潮而來，人們紛紛投入大海，浮浮沉沉地像下鍋的餃子 ，整個沙灘宛如嘉年華會，擁擠、熱鬧、喧譁，人人都不想錯過撈魚苗的行列。在地人不說撈魚苗，通常只要說「橹魚栽」就能懂。橹魚栽的人一定要有一副長竿交叉捆綁繫上三角網，網的前端綁著一只小水桶一般的工具，叫做橹網。

我上小學四、五年級的時候，大哥不知從哪兒弄來一副橹網，我像跟屁蟲似地跟進跟出。廣闊的沙灘碰上「橹魚栽」的季節，顯得擁擠不堪，這兒一件衣服那兒一條長褲，各式各樣的鉛桶林立、矮凳橫七豎八的，我和大哥小心翼翼地從隙縫間走過，尋尋覓覓地，好不容易擠出一方落腳處。只見他把上衣、長褲一脫，就著一條短褲走到潮間帶，浮浮沉沉地沒入一群人中，剛開始我的視線還跟得上，轉瞬間大哥便失去蹤影，只剩海面上一顆又一顆的大腦袋。

烈日像一團火球，六○年代中沒有大遮陽傘、沒有防曬乳液，我老是不戴斗笠，時間如老牛邁步前進，好不容易看到大哥上岸，把橹網前端的小桶倒進剖半的葫蘆瓢，一條一條銀白透明的小鰻苗從瓢裡掉進鉛桶。白花花的陽光下，我得好好守著，一尾魚苗八角錢，全是大哥的外快。

大哥有時候會算準時間，在沒下水之前交給我一封信。我從海邊穿過街道，跑到公路局的車站，一輛從台東開往高雄的普通車正好進站，我把信遞給大哥的車掌女友，後來她成了我的大嫂。

暑假結束後，大哥賺了一筆頗為豐厚的外快，為了犒賞我的跑腿和守護，他帶我去吃四果剉冰，喝熱騰騰的扁食湯，買好看的《格林童話》。沙灘就是個花花世界，豐富了我的童年，我的暑假因而色彩斑爛，我卻成了一個小碳人。

就讀初中後，我住進宿舍，離海邊越來越遠。沙灘瘦身了，浪花笑逐顏開地向陸地炫耀一路的精彩。為了保護沿岸的房子，一道防波堤硬生生地切隔出內外兩個地界，我得從堤岸盡處溜下去，才能回首察看零零落落的腳印。

進了師專以後，有一次周末預計返家，正好留校的同學們興致盎然地提議來個一日行，要跟我去看海。我們一行十幾個人，身穿長衫、長褲，浩浩蕩蕩地搭上冒黑煙的蒸氣火車，向縱貫鐵路的終點站出發。我先回家繞一圈，接著前進海灘。城市長大的同學，看見大海自然無比興奮，紛紛衝向前踏浪歡叫，直到倦了、累了，回校正好接上晚餐時間。無敵的青春是一曲暢快的旋律，叫人忍不住高歌、蹦跳。五十年過去了，一張相簿裡的舊照喚起回憶，往日時光如走馬燈，再次在腦海裡迴旋。

近海漁源日漸枯竭，牽罟的叔叔伯伯們老了、走了，橹魚栽的青壯們不再成群結隊，塑膠排筏擱淺在沙灘上，只有漁船隨著呼呼的海風遠揚。

我依然愛看海，下班時總跑去看夕陽。落日的霞光千變萬化，夢幻的橙紅色系恣意渲染，一道道、一層層，落在天際線的小琉球島嶼背後，天朗氣清的時候，寂寞的小島線條竟是如此清晰。

有一次我回家晚了，父親說，學校師長跟著同學搭車南下，徵詢我轉任附屬小學的意願，他已代為婉拒。我明白父母親的心意，好不容易盼著小孩回到身邊，說什麼也得多待幾年；生命的長河裡，總會出現難以抉擇的十字路口，如果那天我沒去海邊，我的人生會有什麼樣的轉折？

但我終究離開了，越走越遠，再也沒有機會回到歲月中頻繁走踏的海灘。

最近在小學同學群組裡看到故鄉海邊的影像。視線跟隨畫面移動，一顆大海螺高高矗立，一大一小兩顆亮紅的心擁抱著「I LOVE FANGLIAO」英文字母 ，高高的鐵架豎立著魚罐頭，堤岸上不銹鋼欄杆接續不斷，漁船徜徉在晃蕩的水面，映照著藍天白雲，牆上黏貼瓷磚壁畫，地面上䥴刻「枋寮漁港」四個大字。

四十年未見，我的故鄉更乾淨、更現代化了，可是我卻遍尋不著舊日的沙灘。滄海桑田，大自然的力量不可抗衡，澎湃洶湧的波濤沖擊著消波塊，激起漾著雪白泡沫的浪花，失去沙灘的海洋可曾感傷？我眷戀的依舊是心扉裡的童年，腦海裡的沙灘景物。

不管如何變化，故鄉永遠讓我魂牽夢繫，我把故鄉行放入計畫清單中，希望靜好的日子裡能實現。（寄自加州 ）