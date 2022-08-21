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雞冠花

劉墉（話我童年的花）
劉墉∕圖
劉墉∕圖

每年夏天，我對門鄰居都會送我一大盆雞冠花，他跟我同年同月同日生，嗜好也相似，愛畫畫園藝。他說種雞冠花很容易，只要秋天把掛在花旁邊的小黑種子收起來，第二年播到土裡就行了。

讓我想起小時候鄰居院裡的雞冠花，那花是層層堆起來的，豐實肥厚，像極了大公雞的冠子。而且因為表面有絨毛，使色彩變得更含蓄，曖曖內含光地成為紅絲絨。小時候我好羨慕她家的雞冠花，如果當時知道那麼容易繁殖，我必定會在自己的小花圃裡種一堆。

寫生了這幅雞冠花，用的是生宣紙，大筆先濡滿朱膘，蘸點硃砂，再蘸洋紅和胭脂，用大側鋒揉筆的方式，畫那絨絨的紅花。再以水綠蘸胭脂，隨興撇出葉子。上面的花厚重，下面的葉子輕快。小小的種子是趁花未乾之前點的。我一邊點，一邊想：多划算啊！那麼小小不起眼的種子，居然能開出恁鮮豔的大花。

不知為什麼，眼前突然浮現二十年前，演講之後簽售的一幕，一位瘦瘦小小的婦人，遞上三本書給我簽名。我說按規定每人只能簽一本。瘦小的婦人指指背後說：「我一本，另外兩本是我倆兒子的。」

我猛抬頭，才發現她後面兩個像寶塔般壯碩的大男生。簽名之後，跟那媽媽握手，好乾好瘦好輕的手，我心裡有種莫名的感動……

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