新冠疫情 改變所有人的生活，空氣中無聲無息的傳染真可怕，再有錢有勢也無法置身事外不被波及。疫情更考驗著各種人際關係，尤其是夫妻感情。有的夫妻因移動不便被隔離成牛郎織女，沒有期限的遠距離相望；有的在家沒事做又懷上了孩子。親朋好友也不敢頻繁往來，有所謂「我去你家你緊張，你來我家我心慌」，沒有預警地讓所有人用坐月子模式過日子。

為了避免感染，許多夫婦選擇在家上班 ，放棄所有不必要的外出，不參加社交也不去集體運動，先生太太朝夕相處天天四目相對，終日廝守形影不離。但沒有休閒旅遊的調劑，兩口子在一起摩擦機會增多，一些雞毛蒜皮小事都能引發爭執，夫婦倆發現，疫情猶如照妖鏡，照出婚姻真面目，不光是風花雪月，更包括日常小事。

人人都說月老配對的時候喜歡開玩笑，把性格全然不同的兩人湊在一塊；大方的配上節儉的，內向的配上外向的，安靜的配上好動的，愛乾淨的配上邋遢的，精明的配迷糊的，急驚風配上慢郎中。初遇的時候這種差別是致命的吸引力，叫作「互補」，疫情期間日夜相對，彼此看不慣被放大成「個性不合」，這場瘟疫考驗的不僅是個人免疫力，還包括婚姻的抵抗力。

個性有點迷糊的唐太太覺得，先生在家上班一個月，罵了她一個月。她負責出門採購生活用品，先生一旁不斷叮嚀：「最好戴N95口罩 加透明面罩和手套，口鼻下巴要蓋住，鼻夾位置要壓實，和人保持兩米距離，別忘了用濕巾消毒用過的信用卡。」再加上：「不戴口罩你試試，試試可能就逝世。」嘮叨到讓人無法忍受的地步，還說一句像是詛咒的話：「你不照著做就會得病死，你想死，我還不想死。」唐太太忍不住回嘴，又不敢面對面吵架，怕唾沫星子濺到。彼此情緒像過山車一樣起伏，此刻兩人唯一相同的，只剩下都喜歡在口舌上爭勝。疫前各自上班「客氣」多，隔離相伴變成「火氣」多，難得的二人世界，過得火星四射。

疫情加上通貨膨脹，財務緊張又缺乏獨處時間空間，也缺社交旅遊的調劑，日子過得水深火熱。原本兩人間的一點嫌隙，隨著日夜相處，抬頭不見低頭見，缺點更暴露出來，自私、懶惰、狹隘、脆弱、怨天尤人、推卸責任等，更激化出彼此的矛盾與不滿。太太突然覺悟，被先生折磨至死的風險比被病毒害死的機率更大，眼前這傢伙難道是陪伴一生的人？這場世紀災難面對的不僅是病毒，更是人心。生活變戰場，天天爭個你錯我對，本應是相看兩不厭，如今變成日日生煩，疫情未完愛情已亡，民間有一句話說：「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，現在問題是，還沒有地方可飛。

被關煩了的唐太太心有未甘，一直說隔壁夫婦打針就不怕，去了南美旅遊。處處謹慎的先生不以為然：「非常時期，騙我感情可以，騙我命別想！現在要出國玩，只剩一國了，天國免簽證、免團費。」於是夫妻的另一場爭端又開始了。（寄自加州）