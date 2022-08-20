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白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

王勇

霧看著我，雷喊著我

五斗米折不彎的腰

背，已直不起來

床下，脫落的牙齒

卻有話不完的家常

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擁抱米老鼠

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2022-08-14 21:00
「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

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「股神」巴菲特將拍賣一幅自己的數位肖像畫，附有12句經典名言，還有他親筆簽名。圖／Motiva.art網站

獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

2022-08-18 10:12

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