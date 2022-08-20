迪士尼樂園是大人小孩都愛的夢幻世界。（路透社）

那是個典型的南方酷暑天，火辣辣的太陽照得路面柏油濕漉漉的，休耕的棉花田因為乾旱而龜裂，大地因為人們及動物的活動減少而顯得相當寧靜。阿拉巴馬大學的校園更是一片沉寂，美國學生早就回家過暑假了，留在塔城（Tuscaloosa）的外籍學生就剩下兩種人，少數是上暑期班或是要趕博士論文好趕快畢業的台灣學生；另外不出遠門的還有一群鄧小平訪問美國後，送出來的第一批大陸來美的訪問學者。

緊湊繁忙的暑期班在八月中旬結束，大家如釋重負，開始籌畫剩下兩周的真正暑假。我們這群來美一年的留學生，每天除了讀書和打工，幾乎沒有離開過塔城，對這個城市以外的美國也很陌生。有人組團到紐約看看，有人打算開車向西行到加州，好友阿羅提議遠征去年（1982）才開幕的「未來世界」（EPCOT）主題公園。這個迪士尼 世界的璀璨之星，也成了我們留學生夢寐以求的旅行目標。

以幅員遼闊的美國來說，從塔城開車到樂園的所在地佛州 的奧蘭多市需十小時，路途不算太遙遠。訪問學者老周聽聞我們要去，立即表示希望加入。勤奮向學的中國訪問學者清一色都是理工科，比台灣留學生的年紀也大了不少，老周和我們台灣學生平日裡有些互動，和同是機械系的阿羅更是熟識。

阿羅剛買了一部二手本田喜美轎車，趁此機會跑個長途試試性能。我們三人策畫行程，同時請有參加美國汽車 協會會員（AAA）的同學，幫我們索取詳細的來回行程的分段地圖，佛州的旅館資訊及折價券。大家一起商討旅遊預算，看來迪士尼樂園的三日門票要破費不少。阿羅和我在城裡的老何餐館打工端盤子賺小費，口袋裡小小地麥克麥克。老周每個月領取中國政府發的微薄生活費，主張能省則省，他打算回國前買個高級照相機和電視機帶回江蘇老家。即將成行，三人都心情興奮高亢得不能自已。

●公路夜驚魂

炙熱的白晝不適宜開車，我們決定傍晚出發開夜車到佛州。根據汽車協會的地圖指示，操近路走阿拉巴馬州的231鄉鎮公路斜切南下，這樣可以省了很多里程及汽油。約兩小時後，車子經過阿州的首府蒙哥馬利市後，景象逐漸荒涼，道路兩旁盡是棉花田或是松林，開了半小時沒有看到一戶人家和經過的汽車，這美國「深南」（deep south）的中心地帶一片人煙寥落。

一路上大家談笑風生，老周講到他在文化大革命的一些曲折故事，讓我們聽得津津有味，他也對我們成長的台灣充滿了好奇。這時中國大陸才剛剛開始改革開放，對美國好萊塢的電影文化很陌生，我們對他說即將拜訪的是「米老鼠的家鄉」，他很驚訝，不解為什麼美國人對這隻老鼠情有獨鍾。

突然，砰的一聲巨響，我們的車子失控了，阿羅緊握著方向盤，感覺到車子蹦蹦跳，終於在路旁停下。下車檢查，原來有一個輪胎爆胎了，幸運的我們，若是汽車再向旁邊衝出五英尺，肯定滾下那小斜坡翻車。阿羅打開後車廂取出備胎，但是始終找不到千斤頂，他買車時忘了檢查這項重要工具。此時已是夕陽西下，天逐漸暗了，我們前不著村後不著店，在路旁乾著急。才剛開始出遊就出師不利，若是今晚在車上過夜，不會有黑熊出現吧？

過了好一會，遠方的道路盡頭有兩盞車燈朝著我們這個方向靠近，我們趕快在路邊揮手。小皮卡停下，一位留著大鬍子的彪形大漢說得一口濃厚腔調的南方佬英語，叫我們在原地等著，他回家取換輪胎的工具，來回需要一小時。他說他車上有一把槍，可以借給我們以防萬一。我和阿羅在台灣服過兵役，但已是好幾年前的事了，我們謝過他的好意，沒有留下槍。他終於回來了，四周已是一片漆黑，兩部汽車的車燈吸引了成群的蚊蟲飛舞。技巧熟練的他，很快就幫我們換上了備胎，我們又可以上路了。他還特意從家裡帶了幾個三明治給我們，並善意地提醒我們開夜車要小心，若是今晚不想再前進可以到他家過夜。在塔城一年，也曾遇過幾位南方的「紅脖子」，早已感受到他們那粗獷豪邁的熱誠，這時的我們只有感謝再感謝。

●沙灘上的金髮美女

開了一夜的車，第二天早晨到達了佛州的坦帕灣（Tampa Bay），立刻到修車店換一個新的輪胎。此刻我們飢腸轆轆且需要一杯咖啡提神，便鑽入一家專門賣「格子鬆餅」（waffle）早餐的連鎖店。店裡沒什麼客人，領檯員卻把我們帶到店內最後面廁所旁的一張桌子坐下。咦！這不太對勁，來美國前就曾讀過著名的民權領袖金恩博士的世紀名言： 「我有一個夢，夢想這個國家高舉並履行其信條的真正涵義，我們要信守這些不言自明的真理：人人生而平等。」我們馬上向店內的領班抗議，她趕緊道歉，把我們帶到前面的桌子。看來美國還真是個需要人們據理力爭的社會。

早餐後到清水灘（Clearwater）戲水。很久沒有看到蔚藍的海洋了，浩瀚的墨西哥灣在陽光下閃閃發亮，感受到佛州無比的熱帶海洋魅力及度假風情。沙灘上已有不少人在做日光浴，坐在我們近旁的一位穿著比基尼泳裝的落單金髮美女，日曬的古銅色肌膚更展示了健康美麗，她好奇地看著我們。我們和她搭訕聊天，老周問她可不可以合照留念，女孩欣然答應，就在我即將按下快門那一刻，看到老周突然伸出胳膊搭在女孩的肩膀上合照，狀似一對親密的情侶。我和阿羅驚呆了，這個老周竟然如此徹底地「改革開放」，比我們台灣來的還要前衛。接下來我及阿羅分別和她合照，也如法炮製。我們對老周開玩笑說，照片帶回大陸後，絕對要藏著不能給老婆看到。他說人生就這麼一次到此一遊，不能錯過任何機會。

●酒吧奇遇

當晚我們下榻在聖彼得堡市的汽車旅館，晚上到附近的酒吧喝杯啤酒。第一次見識美國的夜店酒館，看到大家圍在吧台上談天說笑，或是看電視上播放的體育節目。我們在一張桌子坐下後，暢飲啤酒也被歡樂的氣氛感染著，將塔城的枯燥無聊生活拋之腦後。這時鄰桌有一位單身的白人男士，老是盯著我們看，眼光中帶有肅殺之氣。我想到當時一則沸沸揚揚的新聞：一年前，底特律的華裔工程師陳果仁下班後到酒吧，結果被兩名失業的汽車廠工人父子用棒球棒毆打致死。而此刻的酒吧裡，只有我們三位是亞裔。

只見那位白人拿了啤酒瓶站起來走向我們，我告訴兩位同伴，若是他有什麼不好的舉動，我們趕快用百米賽跑的速度奪門而逃。男士很有禮貌地問我們可不可以坐下加入，我們頓時放鬆了緊繃的神經。他問我們，是越南人嗎？老外看黃面孔每一個人都差不多，就像我們看麥當勞、漢堡王的漢堡，每個都長得一個樣。來美一年了，我經常被人誤會是日本人或是韓國人。

男士坐下後打開話匣子。原來他是退伍的越戰英雄，曾經是美國陸軍遊騎兵團UH-1直升機上的機槍手，參加過數十場的戰役，也營救過不少同袍。多次死裡逃生的他，身上有不少的戰爭疤痕。我們聽他講一個個驚心動魄的越戰故事，心情上掩飾不了對戰爭的恐懼及哀傷。回到旅館已是深夜了。

●米老鼠的熱情擁抱

最後三天的旅程是壓軸好戲，終於踏入了當時全球最先進科技的「未來世界」主題公園。若說我們三人是劉姥姥進大觀園，一點也不誇張。在台灣時，從未見過也未聽聞過主題公園，老周則忙著猛按快門，嘴裡嘟嚷著要讓大陸的老同事及家人見識一下。

未來世界中的很多主題館是美國大企業支助的，通用汽車（GM）展示了人類從發明汽車到未來夢想車的過程；奇異電器（GE） 的未來家庭的先進生活方式讓人印象深刻；伊士曼柯達（Kodak）如夢如幻的旅途讓我們目不暇給，看得眼花撩亂，尤其是那一場3D立體電影，當劇情中的小女孩把蒲公英的種子吹向觀眾時，只見全場觀眾伸手狂抓就在眼前飛揚的虛幻種子，驚嘆連連。美國電報電話公司（AT&T）的大圓球館外大排長龍，入內坐上電動軌道車後，從人類石器時代的記號聯絡方式，一直看到才剛剛起步的光纖網路通訊。那時的迪士尼已使用了全球第一套無人駕駛的高架單軌電車連接未來世界和奇幻王國（Magic Kingdom），我們鬧新鮮地乘了好幾趟。

玩夠了具有教育性的未來世界，接著來到迪士尼的主題樂園「奇幻王國」，一想到馬上要見到早就熟悉的卡通人物米老鼠、高菲狗、唐老鴨、白雪公主……，我記憶裡童年的心又回了。

老少咸宜的奇幻王國真是包羅萬象，有小小世界、邊疆探險、小飛俠天空之旅、幽靈豪宅、飛越太空山、Tiki鳥歌唱館……每一個主題區都讓人嘖嘖稱奇，不得不佩服迪士尼的奇幻魅力及想像力。看到遊客大排長龍和米老鼠合照，我們也趕快加入。排了很久還沒輪到，這時前面突然一陣騷動，原來是老周跑到前面想插隊，我們趕快把他抓回來，要他耐心等待。米奇和米妮兩隻大老鼠拍照前先給我們一個熱情的擁抱，那種感覺就像遇見了年幼時的老朋友。老周更是笑得合不攏嘴，臨走時再給米老鼠一個回抱，嘿嘿地說到「這是隻討人喜歡的美國老鼠」。

晚上欣賞了迪士尼的壓軸演出「花車大遊行」，幾十萬盞燈組成的花車，數百名的卡通明星及舞者參與演出。在璀璨的燈飾，悅耳的音樂，高空煙火的壯觀美景下，我們依依不捨地告別了奧蘭多。