倩華∕圖

「瓊兒，幫我倒杯水！」

為準備大學聯考，利用暑假做最後衝刺的我，正坐在書桌前溫習功課，聽到母親的呼喚，立即放下書本，倒水端給躺在床上的母親。母親一向手腳俐落，凡事不假手他人，甚至感冒頭痛時都忍著不適，依然裡裡外外地忙碌著，現在需要我們幫她倒水，或遞個東西給她，我知道她已被疼痛折磨得難以承受。

兩星期前，她的老毛病丹毒又犯了，以往犯病最多兩個星期就痊癒，這次已經去看過兩次醫務室的醫生，吃藥、打針加上外敷，但效果不彰。看到母親小腿上那塊紅腫的地方，沒有消退，反而擴大了許多，幾乎整個小腿又紅又腫，舉步艱難，尤其還伴隨著發燒頭痛，看著母親難過不適的樣子，我憂心忡忡。

終於父親也留意到母親情況嚴重，決定去髙雄唯一有名氣的陸軍八○二總醫院看病。到醫院就診後，醫生說，必須立即住院治療，如果不及時控制住小腿紅腫的擴散，萬一越過膝蓋到大腿，會有生命危險。父親當下辦好了母親的住院手續，安頓好母親後，父親囑咐我先回家拿一些母親需要的衣物、熱水瓶等，再回醫院陪伴母親。

我收拾了一袋衣物用品回醫院，坐在搖晃的公車上，望向車窗外。去年和前年的暑假，我在醫院照顧父親做闌尾炎手術 、大弟疝氣開刀、小妹腎臟發炎的情境，隨著倒退的街景一幕幕在窗前掠過，萬萬沒想到今年暑假又會來醫院當陪病人，慶幸的是，先前陪伴家人住院的經驗，讓我能從容自如地照看母親。

母親躺在醫院病床上，吊著點滴，護士每天按時在母親的小腿部位注射抗生素，紅腫似乎不再擴散。頭幾天，我日夜陪在母親身邊，注意點滴的流量，扶她上下床，後來母親不再需要吊點滴，紅腫也在漸漸消退，可以下床慢慢行走，她便開始不停地唸叨著說：「我現在好多了，不需要人陪，你快回家好好睡一覺，馬上要聯考，不能再耽誤你複習功課。」我告訴母親今天再陪一個晚上，明天一早我就回家專心弄功課。

第二天上午，我收拾好自己的東西，準備回家。護士推著醫藥車來病房，給四個病床的病人分藥和注射。我等母親打過針後，提了背包，走到床邊跟母親告辭，母親突然對我說：「我兩眼發黑，什麼都看不見，身體很不舒服，好像不行了，你……」我沒等母親講完，轉身就往護理站跑，大聲對著櫃檯裡的護士說：「我媽媽剛剛打過針，現在覺得不舒服，眼睛發黑……」我還沒說要她們過去看看，整個護理站的護士都動了起來，其中一位很快拿了針藥，跑到母親床前，在母親手臂上打了一針，不一會兒醫生也來了，他握著母親的手，安慰母親不要緊張，並不停地問母親覺得怎麼樣，一直等到母親的眼睛由模糊到恢復正常，並量過血壓 ，做完檢查，醫生交代這兩天要多注意母親的情況，他才離開。

原來是抗生素藥物的過敏反應，如果不及時注射解藥，後果不堪設想。更讓我不敢想像的是，如果那時我已經離開醫院，母親會想到利用床頭的按鈕呼叫護士嗎？護士如果耽誤了一些時間，沒有馬上過來察看，會有什麼樣的後果？愈想愈害怕。

這一驚非同小可，我放下背包，也放下了回家的打算。離聯考不到兩個星期，這短短的時間再怎麼誠心努力地抱佛腳，對平素學業成績差強人意、又一向考運不濟的我來說，其實是無濟於事的，不如專心留在醫院照看母親。這麼一想，本為應付聯考的著急憂慮，也一併放下了。

聯考的前兩天，母親痊癒出院回家，隔天我放心地去參加聯考，但不出所料，除了國文和歷史，其他科目的考題都似曾相識，坐在考場裡的我腦袋空空，看著眼前的題目，卻是完全相見不相識。放榜那天，理所當然地「人家歡樂，我家愁」。尤其是母親一直耿耿於懷，覺得是她耽誤了我的聯考。我告訴她，在我心裡媽媽比聯考重要得多，我保證明年加油重考，她才黯然釋懷。

這個差點失去母親、又聯考落榜的暑假，讓原本青澀脆弱的我蛻變為成熟堅強，也領悟了生命中的擁有和失去都有其定數，更感恩給了我一段溫馨難忘的回憶，這短短的兩個星期，是我和母親最親近的一段時間，我幫母親擦澡、洗腳，扶她上衞生間，我們倆還擠在病床上，一起看報、講悄悄話……在我記憶的扉頁裡，這一頁是我生命中極重要的一頁，更是無以替代的一段記憶。尤其在母親遽逝後，它彌補了一些我在母親生前沒能做到晨昏定省、侍候奉養的遺憾。（寄自加州 ）