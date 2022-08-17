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騎腳踏車

宋文郁

七歲以前，我不會騎兩輪腳踏車。

我被幼稚園的四輪腳踏車慣壞，習慣了雙腳離地時還能被支撐的感覺。

直到某天，媽媽開車載著我來到家附近的腳踏車行，轉頭對我說：「你要學著騎腳踏車了。」

然後兩顆小小的輔助輪就在我面前掉了下來。

從那一刻起，我開始害怕騎腳踏車。放學後，我在校門口的路上練習，有些男生在一旁七嘴八舌地教我，但我總是騎不到五公尺就失去平衡、跌到地上。

有個假日，媽媽要繼父來教我騎車，我們開車來到公園。

繼父站在後面看著我往前歪歪扭扭地騎了一陣子，開口說：「手指不要放在煞車上。專心握著握把，眼睛看很遠的地方。」

繼父示意我抓緊握把，他從後面推我的腳踏車──我緊緊抓著握把，好幾次快要跌倒，但他仍然替我穩住重心，讓我能繼續往前滑行。

這樣反覆練習了幾次，我已經慢慢可以自己騎車，我知道我不用再把手放在煞車上，以防止每一次失敗──我知道我會騎得很好。

今天下午，我騎在椰林大道上，突然想起那天的事情。我感受到風吹過我的頭髮，我的腳踏車劃破空氣，發出咖咖的聲響。跟我學會騎車的那天一樣，這天天氣很好。

在媽媽和繼父離婚後，我已經八年沒有見到他了，但我仍然記得怎麼騎車……就像那天他教我的那樣，專心握著握把，眼睛看著很遠的地方。

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媽媽的泡菜

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