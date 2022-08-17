天使 飛行在天上，鐵路鋪設在地上，而「天使鐵路」只是在山腰間的斜坡之上，不高也不低，不上也不下。

這就是位於洛杉磯 下城（Downtown）著名的地標之一——天使鐵路（Angles Flight）。

穿行在這個全世界有名有聲的街區裡，感受到其繁雜和簡單。簡單的是街區，長相相似的建築，除了欲與天公比試高低，看不出名字之外的區別，街道的名字也是最不出錯的數字排列。繁雜的是人群，一波又一波的人，觀光客和流浪者乍看別無二致，標配著沉重的行囊和手指中的電子產品，實際上區別一目了然，僅僅看眼神即可。一種是好奇的審視，心存希望極力挖掘領略與眾不同；一種是冷酷的漠然，林立如山的鋼筋水泥的建築巢穴無一處是自己的歸宿。

那麼，城市再高大再巍峨再雄偉，與己何關？眾多的無家可歸者蜷縮在街角的簡易帳篷裡，在陽光之下默默無語，像是遊人躲避他們一樣躲避著遊人。

而「天使鐵路」就在這個氛圍中突兀地顯現，毗鄰著高聳入雲的大樓和極具現代感設計的美術館大劇院，沿襲著這個城市繁華與落寂相反相成的矛盾。

鐵軌上停泊著的橙色與黑色相間的小火車已經高齡一百多歲了，玲瓏有致的像是一個古董玩具，與其說是小火車不如說是小車廂，只有一節窄窄的短短的車廂傾斜著，比一輛馬車的車廂大不了多少。車廂是木製結構的，有著維多利亞時期繁瑣的精緻特徵，略顯嬌柔，尚未造作。單程只需花費一美金，就可登上火車，開啟一段一分鐘的旅程。沒錯，這條鐵路整個全長僅有九十九米，一分鐘即可上下，作為世界上最短的纜索鐵路，「天使鐵路」被列入為美國國家史跡名錄。

即使如此短途，鐵路依然擁有兩輛相向而對的火車，分別的名字叫西奈（Sinai）和橄欖（Olivert），交錯用於一上一下。

登上車廂，車廂也是階梯式的，錯落有致、伴隨著古樸的鈴鐺聲響，開始向下俯衝。古老的火車匡噹作響，搖搖晃晃衝下並不太陡峭的山坡，大約三十度的傾斜角度，使得它的行駛如同遊戲——主題遊樂場中常見的過山車，甚至還沒有過山車的凌厲刺激。所有的刺激來自於火車的老與舊，因為老舊失修的火車曾經三停三開，一波三折。

「天使鐵路」自1901年創建開始營運，1969年因地段重建停運，纜車及路軌均被藏封於貨倉之內；1996年在半街之外重新開辟的鐵路軌道重新營運，2001年因發生致命事故又遭停運，長達九年之久；2010年重新運行，但在2013年偶發的一次小事故後發現設計缺陷和並存在安全隱患，因此再次無限期停運；直到2017年，在當時的洛杉磯市市長協調之下，「天使鐵路」進行了安全升級和維護保養，重新投入運作。全球疫情 期間「天使火車」是否又停運？不得而知，想來即使行駛也乏人問津，不像現在疫情猶在公眾放開有著絡繹不絕的乘客。

火車行駛到中途，它的夥伴，另一輛雙胞胎火車迎面駛來，避讓彎曲地轉著道兒。兩個一模一樣的火車擦肩而過，恍惚的一瞬間，彷彿時空轉換：往下，退回歷史；往上，駛入現實。

交錯而過的上行的車廂中，我似乎看到了正襟危坐的一群女性，她們穿著正式的一絲不茍的寬大服裝，戴著闊沿的裝飾華麗的帽子，準備奔赴一個嚴肅正規的儀式現場。是的，起初創立「天使鐵路」的初衷就是為了給工作中女性提供便利，山上街區設置著市政廳、律師事務所、會計事務所等部門，而當時工作職位剛剛為女性敞開，為了方便女性工作者爬上爬下，就有了「天使鐵路」的誕生。女性，在家庭中禁錮了幾百年，終於可以拋頭露面，雖然從事的職位不過是秘書和書記員之類的邊緣輔助崗位，當已經能夠和男性一樣工作和平起平坐。所以，這些女性目光滿溢著堅定，臉上洋溢著自豪，向著工作和未來前行。只是，所有的女性顯得那麼雷同，幾乎是數人一面，清一色的服飾，清一色的膚色。

下行的車廂裡，除了包括不同年齡的男女老少，膚色也迥然不同。社會已經不以膚色不以性別而分類別樣，甚至性別也不以外觀而劃定，全憑個人的喜好。一百年前的天方夜譚，如今竟然變得習以為常。而再次經過的一百年，這一切也許又會成為新的天方夜譚，世界將會如何改變？坐在車廂的今天的人們已經無從知曉。但今日能夠清楚地是：火車已經不需要火，汽車也將要不需要汽，月球和火星已經不再是可望而不可及。上天入地，穿越太空早已不是夢想，沒有什麼能夠禁錮人類高歌猛進的步伐，除了一個眼不得見手不得觸的病毒。阻隔人與人之間距離的不是千里萬里，也不是心，而是小小的微生物。至今這場戰役未果，人類輸贏未定。也許，對於未知世界持有的敬畏之心，才能讓突飛猛進的行程安全平穩？

一美元，一分鐘，一次穿越歷史與現實的體驗，一團胡亂俯衝沒有頭尾答案的思緒。（寄自加州）