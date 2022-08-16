公園裡的花。（邱秀文．圖片提供）

疫情 期間，奉命留在家中。好在有關單位並不禁止人們到屋外接近大自然。我們很幸運，家住舊金山 金門公園旁。這個面積超過一千英畝、被稱為全世界最大的城市公園，完全不必擔心疫中規定的保持社交距離。疫期中不能群聚，但能時時與大自然相聚，便不覺得日子那麼難熬了。

防疫時節，公園清寂，少有人氣，有點世外桃源的味道。同時不減這座秀麗大公園的豐富，它的風貌時時不同，或沉靜或開放或躍動或煥發，往往都能令人心緒沉澱。舊金山氣候得天獨厚，幾乎終年日麗照人，舒爽且極少熱浪，冬日沒有冰雪；雨天短少，霧氣雖重卻陰霾不算多。每當沐浴在溫柔可親的陽光中，和暖而有時薄涼；仰望天空湛藍，散發出一種淡淡金黃色的熱情環繞，在柔情光線下，靜坐片刻，令人精神為之一振，便能張開所有的感官迎向美好的時光。

在家裡上網讀報時間多了，每逢去公園，便想暫時離開數位字碼，在園口小店買份報紙，坐在園內樹蔭下，映著光色，和著紙味墨香，享受閱讀的樂趣。感謝疫中驚懼時，網上假新聞滿天飛，仍有值得信賴的媒體，報導各種安定人心的資訊，並將一些封城中被挖掘的不可思議的經歷及感人的故事，送到眼前。一顆顆文字是那麼地小，卻有股奇妙的力量，它們像腦中散裂的五彩煙花，能為心智染色，並且使一切澄清下來，把錯綜複雜的思緒，凝聚成某個焦點。

瘟疫蔓延時，在公園裡觀看一朶朶花集聚成叢成墩地怒放。有時碰到輕雨大風，一夜之間常有飄零流失，但第二天陽光回照，無數花兒依然盡情奮力盛放，洋溢著挺過自然來襲的驕傲。除了顯示一股強悍和旺盛的力量外，還有美的力量，散發溫喛和慈悲的力量，包容所有的傷痛和悲哀。

一天路過，發現一棵被砍了上半截的巨樹平台上，放置了一座藍色維多利亞式小木屋。在蒼翠樹叢和枯木中，忽然眼睛一亮，發現老樹根有了新生氣創意。疫情期間，公園沒有什麼活動，更少見公共藝術。有心人便動手製作了一個木屋，幫助調劑大家的心情，也讓堅實的老樹幹有了生氣。

舊金山秋天少有楓紅金黃燦爛的繽紛地景，也因為冬天沒有冰雪，少了嚴冬的肅索寒酷。這裡有和煦的日照，經常天空豔藍無暇，秋冬天的氣息溫暖沉穩，平和怡然，卻自有明媚。疫情中少了冷酷，多了大自然溫暖的陪伴，令人感恩。（寄自加州 ）