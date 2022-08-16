行和五味連結，在漢代如《內經》一類的醫書，也自然會把人體的臟腑和五行運作在一個體系。

影響漢醫至大至廣深入民間的《黃帝內經》，用五行解釋人體和味覺的對應，用人體的臟腑和宇宙上下四維節氣對話，建立廣大華人 養生醫療的基礎觀念，兩千年來已經根深柢固。

引用一段《內經‧素問篇》對腎經的描述：

北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎，故病在谿，其味鹹，其類水，其畜彘，其穀豆，其應四時，上為辰星，是以知病之在骨也，其音羽，其數六，其嗅腐。

這個包含天文地理音律色彩嗅覺味覺的龐大的體系，現代人要如何面對？讀的時候，當然有很多疑問：為什麼腎經在音律上是輕細的羽音（想到日本寺廟的「羽音瀧」）？為什麼在數字上是六（想到尚水德的秦朝數字是六的倍數）？

暫時把不容易理解的玄奧擱置一邊，僅挑出臟腑與味覺的關係，條列成筆記。

「木曰曲直」就把木的屬性的生發、曲直舒伸，用來解釋肝臟和膽（腑）的作用，「曲直作酸」，也就連結了味覺的「酸」與「肝膽」的關係。

漢醫的「腎、膀胱」是屬水的，水潤下，與鹹味有關。

漢醫的心臟和小腸（腑）屬火，溫暖，熾熱，五味是苦。

我們的「脾臟」和胃（腑），屬土，味覺是甘。

我們的肺臟和大腸（腑）屬金，味屬辛。

關於五臟六腑與色彩味覺的關係，民間有很籠統概念的流傳，例如肺屬金，喜歡白色，秋天適合養肺，所以一到秋天，常聽朋友說「要多吃白色的銀耳、蓮子、百合……」

五行如果是流動的，很難變成一個公式，照本宣科，一成不變。最好的漢醫似乎常說「調養」。「調養」，我的了解，不是治病，而是在不同時節找到自己身體的平衡。

2021年5月，因為三級疫情 警戒，我住在東部池上萬安村龍仔尾一處農舍。三個月的時間，不但息交絕遊，每日抄經畫畫，為了避免接觸，連池上中山路的市集也很少去。

附近農家送來當季新米，我煮滾後就關火，燜一個晚上，第二天吃微溫的粥，一屋子芋香，忽然記起童年時物質不多的年代的飯香，五穀是可以很香的。

回想了一遍記憶裡的五穀和根莖類的蔬食，玉米、小米 、紅藜、油芒、葛鬱金、番薯、芋頭、茭白、蘿蔔、甜菜根、山藥，還有許多豆類的香，種子的香，菱角、芡實、蓮子、鷹嘴豆、紅豆、綠豆、黃豆、虎豆、黑豆、蘋婆……

在無人的新武呂溪水聲潺潺的圳溝邊散步，空氣裡都是七月剛收割的稻米的香，不多久就是夏夜微風帶來陣陣新插秧苗的香。第一季稻穀成熟金黃的飽滿，第二期稻作新插秧苗翠綠的稚嫩，交替著春末夏初的宇宙節氣運行。

植物是這樣香的，不同的季節，每一種有每一種不同的香。

「盤餐市遠無兼味」，因為偏遠，食材不多，所以味覺可以單純無雜念。

我在龍仔尾嘗試懂得品嘗杜甫說的「無兼味」，也嘗試回到童年，尋找食材不多的年代記憶裡的葉片、枝莖、根莖、種子、花或果實的美好滋味。

都是美好的，然而因為太多，太多慾望的雜念，我許久忘記了單純的專一的氣味。

然而收集資訊的時代，處處時時都是雜念，如何回到單純專一？

童年時的味覺記憶很少是動物的，雞鴨魚都不多，牛羊一年也少見，食物的記憶大多都是植物。

近四十年，我的食物記憶改變很大。在龍仔尾素淨的農村，忽然回到植物的想念，發現自己身體裡還有這麼深的對五穀、根莖、菜葉、豆類種子的記憶。

我的身體原來像一棵樹，有許多植物的屬性，渴望土地、水、陽光、空氣，畏懼火和金。

吃了太多動物，彷彿死去動物的生命還在身體裡，對他們，有些許歉意。然而，廣大的植物草本木本的嗅覺味覺從脾胃肺腑裡滋生著悠長的感恩。

依賴植物活著，依賴動物活著，可以形成很不同的生命走向嗎？

雨後的中央山脈， 大山這樣穩重篤定，不驚不畏。長雲來去，這樣輕盈自在，一無罣礙。

童年植物食材的呼喚，在龍仔尾農舍，嘗試用五穀作粥，試試縱谷小農的有機稻麥，嘗試從過多的肉食回到早先童年蔬菜的滋味，龍葵、翬翟、水菜、馬齒莧……

馬齒莧是母親常摘的野菜，後院長滿的馬齒莧，同安鄰居叫作「豬母奶」，母親叫作「寶釧菜」。她說：「王寶釧苦守寒窯十八年，就靠吃這野菜活下來。」

可能因為戰亂，母親一生認同的女人就是十八年苦等丈夫回來的王寶釧。

我跟母親在保安宮廟口看野台戲演《武家坡》，王寶釧一路哭哭啼啼，我很難喜歡她。看完戲，母親一定到後院摘這種野菜，挑取嫩莖，洗淨，入沸水川燙，灑一點鹽，拌醋拌麻油辣油，滋味很辛香。馬齒莧嚼起來滑潤，黏滋滋的，的確有「豬母奶」的聯想。

在東部餐廳看到有馬齒莧，頗為驚訝，也為了懷念母親，就常常去吃。餐廳老闆很讚賞說：「這野菜omega 3非常高。」

我才重新想起，我最早食物的記憶是母親給我的應該感謝的功課。

在龍仔尾農舍依稀還留著大灶痕跡的廚房，我用不同顏色的穀類豆類烹煮「五行粥」。「五行」既然是方位、節氣、色彩的流動，就不用太固定拘泥僵化公式。

我們視覺上的青、赤、白、黃、黑，我們味覺記憶的甘、鹹、辛、酸、苦，都會自然調和平衡，母親常說：「五味雜陳」，她說的，像是味覺，彷彿又更像人生。（下）