先秦時代發展起來的「五行」觀念，可以從哲學思想史上去追溯。但我更感興趣的不只是知識層次上論述的「五行」，而是普及在庶民生活裡充滿了活潑流動性的「五行」。

大學時讀漢儒董仲舒的《春秋繁露》，一本推崇儒家的書，裡面其實包容含納著廣泛活潑的五行陰陽思想。

民間不識字的庶民，其實不會讀《春秋繁露》，也對抽象思想的「比相生」「間相勝」一知半解。

五行在思想史上有知識分子的論述研究，龐雜繁複，最後常常容易發展成歐洲中世紀經院哲學的繁瑣。

但是民間在生活裡運用五行，非常自由活潑，因地區、時代變化，像一棵樹，在不同季節呈現不同的面貌。

一棵樹木，潛藏在土地裡的根，常常蔓延極深極廣，卻不容易為人發現。木是與土有關的，木也與水有關。

大部分人觀察的樹木，有破土而出的新芽。新芽茁長，慢慢形成粗壯主幹。主幹分出枝椏，散出綠葉。我們會觀察枝椏分布的狀態，可以讓散布的綠葉承接陽光和雨水。雨水量多量少，形成不同的樹葉形狀。長長的葉尖是排除水分的，葉片上分布水分輸送的脈絡也清晰可見。

樹木的開花，是比較鮮明的變化。紅色或黃色的花，都像陽光轉換的能量。春天開的花凋謝了，在落蒂的位置結成果實。果實一日一日成長，到秋天的時候成熟，垂在綠葉之間，金黃或橙紅，飽滿圓實。採收果實之後，白露、霜降，樹葉變色凋零，離枝離葉，剩下光禿禿的主幹，黑烏烏的樹木枯枝，襯著黑沉沉的烏雲天空。

古代先民，是從觀察一棵樹知道了季節，學習知道了生命的循環，周而復始，枯枝等待春天發出新綠的嫩葉。

先民鑽木取火，認識木與火的關聯，有金屬的時代，伐木丁丁，也認識了木與金的關聯。

五行可以是知識，五行也可以是長久人類生活史上總結的經驗。

一棵樹，歸納為「木」，木有東方的屬性，木是春天，木是青色，木與雨有關，雨從龍，一直到現代，華人 民間到處看見「青龍」「白虎」的符號。

民間大量使用「青龍」「白虎」，卻不一定知道與「五行」有關。

「白虎」是金，金屬有金屬的屬性。金屬是白，金屬是秋天，金屬是殺，處決死刑叫「秋決」。

讀《水滸傳》，知道「白虎堂」殺機重重。

民間用自己對宇宙萬事萬物的觀察建構起廣大的五行體系。

水是滋生木的，木又破土而出。礦土可以提煉出金屬，金屬又可以克制木。

五行體系慢慢形成，像四季運行，春木、秋金，夏火，冬水。

漢代的鏡子上常常鐫刻「四神獸」，左青龍，右白虎，南朱雀，北玄武。

朱雀在南方，是紅色，是火焰，是熱烈的夏天。玄武是黑色，是龜蛇合體，是北方，是寒冷凜冽的冬天。

「四神獸」的漢代銅鏡裡其實隱藏著中央的方形，是土地，是人自己，是黃色，四維上下，四季運行，星辰流轉，中土的人是穩定的力量。

「五行」在民間無所不在，已經與思想史上的哲學無關。民間在兩千年間，從自己的生命經驗體會出物質秩序的「相勝」與「相生」，找到牽制、對立、衝突間微妙的平衡。

色彩學上有「對比」，也有「諧和」。音樂上有「和聲」，也有「對位」。「對比」是「相勝」，「和諧」是「相生」。「和聲」是「相生」，「對位」是「相勝」。

「和諧」太久就是停滯，無法發展進步。同樣，一直「對位」，找對立，找衝突，也失去了穩定，虛耗精力。

「五行」在政治上逐漸形成觀察權力消長的一種方法，周代以火德興，崇尚紅色。秦崇尚水德，黑色，水可滅火，秦就要代周而起。

我對五行中的「氣數」興趣不大，用來說服統治者玩弄「氣數」得天下，也許忘了「氣數」的根本是人，沒有人的尊重，沒有人的寬容，沒有人的慈憫，「氣數」就只是權術，權術恰恰是看不清五行流轉的最大障礙。

秦始皇自稱「始」，他畢竟沒有看到「終」。漢代有很大的領悟，所以權力的最高峰永遠提醒「未央」。

漢代瓦當文最常出現「千秋萬歲」「長樂未央」，在秦代空間征服的霸悍之後，漢代回頭尋找時間中的悠遠綿長。

五行的影響在華人世界深遠廣大，常常出乎我們意料，在東南亞 的華人社區，青龍白虎的符號無處不在，地理勘輿風水先生的空間與時間定位似乎仍然遵循著兩千年的傳統法則。

童年時看民間嫁娶墓葬看風水算計吉時，很容易斥為迷信。

每個文化都有「迷信」，迷信一個教派，執著一個教派，也可以從教派走出，觀察天地，觀察萬物，靜下來看事物間牽連互動，找到牽連的秩序，懂對立，也懂平衡，或許才能從「迷信」中走出來吧……

「五行」，對我而言，不是一個固定的體系，「五行」時時在流動。陽光下的樹木無時無刻不在流動。陽光下的河水，無時無刻不在流動。陽光下的金屬，陽光下的火焰，陽光下的大地，都無時無刻不在流動。

「五行」是流動的時間與空間，是靜觀流動的萬物內在的本質秩序。

用五行觀察政治，觀察朝代興亡。用五行勘查地理風水，判定吉凶，用五行做個人事業情感的悔吝禍福預測，這些，我都不擅長，最後似乎是在自己的身體裡觀察五行流動的規則。

《尚書‧洪範》裡談五行：「水曰潤下，火曰炎上，木曰曲直，金曰從革，土曰稼穡。」

木火土金水，各有屬性，「洪範」裡似乎開始把這些屬性連接到食物與味覺系統：「潤下作鹹，炎上作苦，曲直作酸，從革作辛，稼穡作甘。」

「鹹、苦、酸、辛、甘」，大約也就是今天習慣說的「酸甜苦辣鹹」五味。

體系哲學慢慢形成，習慣把各種事物都容納進一個秩序的系統。

現代年輕人好談星座，星座粗淺分土象、水象、火象、風象，也連接到最早西亞一帶「地水火風」的宇宙本質元素觀察，和先秦到漢代的五行類似，試圖用幾個物質元素屬性建構起生命秩序。（上）