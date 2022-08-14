那年夏天對我而言，應該是期待快樂暑假的來臨。初中聯考過了，榜上有了名，父親送我一輛腳踏車當禮物，又安排我到彰化去玩，同時學習騎車，因為台北市車多，不適合學騎車。

父親在彰化鐵路醫院工作，寶哥是他同事的兒子，是高中生，負責教我騎腳踏車。那年暑假，上午做家庭作業，吃完午飯寶哥就騎車載我去彰化中學籃球場練習騎車。

八月七日上午是個雨天，我吃早餐時從二樓窗外望去，路面已有積水，買菜的主婦一手打傘另一手提菜籃，還要去追漂走的木屐，慌張的情景，令人莞爾。沒想到，早上十點鐘積水已淹沒膝蓋，買完菜的人舉步維艱不良於行。此時傳來消息：大肚溪堤防崩潰，淹大水啦！洪水 洶湧流速極快，水位一下就齊腰，全靠鄉里的「義勇隊員」用粗纜繩，引導民眾過街。片刻時間，水就淹沒整個彰化地區，史稱「八七水災」。

大水一直淹到黃昏才停，水位最高達到窗戶上沿，全市的一層樓平房，幾乎全被淹沒。連續幾天整個彰化市區都泡在水裡，像個大澡盆子，只有消防隊和國軍開著衝鋒艇，往來大街小巷，搜索困在屋內待援的老百姓。從收音機災情報告得知，彰化車站施工中的「號誌站」受災嚴重，一輛火車機車頭竟被大水沖倒。

淹水期間不分晝夜，天色紅如血，有如世界末日，五天後大水才退去，留下滿目瘡痍的災區。全城街道空地都是污泥，家家戶戶忙著清理室內室外，再由清潔隊和國軍弟兄清理垃圾，傾倒於卡車運出。阿兵哥一律頭戴竹笠帽、打赤膊、著短褲、腳穿黑膠鞋、手持鐵鏟，從早到晚勤奮救災，令人感動。自來水廠也停水，清理全靠地下井水，士兵幫百姓抽幫浦汲水，輪番工作不辭辛苦，軍民合作無間，有目共睹。

彰化是布料和米糧的集散地，兩者都是怕水的，一經泡水幾乎全毀，商人們都欲哭無淚。清理完的街道空地充當曝曬場，布料雖可染成暗色，縮水變形就難處理。大米泡了水後發芽，發酵的氣味充滿全城，出售無門，災情慘重。巡視災區，真是滿地斷垣殘壁，走訪郊區農田，莊稼全毀，顆粒無收。當時農舍多為泥磚所建，大水過後便全部被沖走。八卦山腳的大排水溝中，雞鴨豬狗浮屍遍布，甚至乍見兩嬰兒屍體沉浮於污泥之中，那景況，哪是一個慘字可以形容！是夜，我難過得有生以來第一次失眠 。

大約七、八天過去，大肚溪橋搶修完工，我便搭乘第一車次的火車趕回台北到學校開學報到。一路上，只見大肚溪兩岸一片泥沙寸草不生，原有的公路和橋都不見，連河道也改變了，眼淚不禁奪眶而出，那可是我曾擁有過最美好回憶的暑假啊，一切卻全毀了。擦乾眼淚回頭一看，二十餘部的推土機由工兵操作，一字排開推平泥沙，正在重新規畫良田。車聲隆隆，猶如坦克大戰的陣勢，令我激動不已，心中暗想，毀滅不足以懼，要有信心重新建設，才更是重要。（寄自加州 ）