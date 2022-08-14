刻有《心經》的橄欖樹。（萍萍．圖片提供）

●伊茲拉島的驚喜

希臘境內大大小小、有人或無人居住島嶼近六千，歷史文物最有名的當屬克里特島，克諾索斯王宮遺址出土的文物，震驚全世界；觀光客趨之若鶩的則屬聖托里尼島（Santorini Island），藍穹白牆建築點綴碧海青天，醉人心弦；但最嫵媚的則屬伊茲拉島（Hydra Island），給我留下難忘的驚喜。

伊茲拉島與博羅奔尼撒半島僅隔狹窄水域，我們乘坐水上計程車到達時，讓我感覺似曾相識，馬上想起不久前才拜訪過的洛杉磯外海卡塔利娜島（Catalina Island），兩者地形極為相似，但文化完全不同，伊茲拉島更富歐洲中古世紀的情趣。

伊茲拉島上除了垃圾車，不允許有任何現代交通工具，因此當地人都以驢代步，和用驢馱運重物。我們拖著行李吃力爬坡到入住的旅館 ，旅館前身是上世紀（1860年）的天然海綿加工廠。

我的房間緊鄰後院外牆，需爬個小階梯上高台才能進房。房門外的露天高台有水泥砌臺座椅，旅館鋪上軟坐墊和陽傘桌，供住客在高台享受海風輕拂的屋外用餐。團隊中兩位朋友應我建議，結夥從隔壁小餐館買海鮮外賣回高台享用。結賬取貨時，祖母模樣老闆驚喜地主動加送免費甜點給我們，讓我再次感受希臘人的和善好客。

夕陽斜照的高台上，我們開一瓶葡萄酒，邊品嘗島上特有的鮮甜烤魚和炸蝦，邊啜飲希臘人自釀的葡萄酒，四人東南西北胡扯亂聊，人生樂趣莫過於此。夕陽西沉，彩雲滿天，天色漸暗，酒酣耳熱之際，突然一陣悠悠馬蹄聲由遠而近，抑揚頓挫節奏飄盪迴響於牆外石板地的窄巷中，我馬上衝到高台外牆探頭往下瞧，只見一老漢斜騎驢子，後面牽著另一匹馱著布袋的驢子，晃盪晃盪悠閒地穿過牆外小巷，我看了發愣，忘了拿照相機拍下這古樸有趣的畫面。當晚躺在床上，一直想著，明天必要穿弄走巷去照那驢蹄踩踏石板地的美妙音響照片。

隔日清晨，我提著照相機找尋驢蹄踏石板路的空谷迴響，卻在港邊看到一群汲汲營營忙碌的大漢們，牽著四五隻前後排成一列的驢子，或忙著捆綁重物於驢背上，或熙熙攘攘大聲呼喊交易，昨晚中古世紀的靜謐氣氛消失的無影無蹤。

我和外子離開紛擾吵雜的港邊，往山上走，希望到豎著希臘國旗的最高峰俯瞰海港全景。由於手機導航在離島不管用，我們到處問商家如何爬到峰頂國旗處，無人給肯定答案，只說往上爬就是了。百般無奈，我們只好順著大方向亂闖，在階梯窄巷中上上下下，轉來轉去，看似可以通山頂的路徑，卻是處處碰壁的死巷。此時，碰到一群年輕人迎面走來，我馬上抓著問路。年輕人笑著回答，我們剛走的那條是死路，我們跟妳走，妳帶我們走出迷宮。這兒的迷宮窄巷，比莫奈姆瓦夏衛城還要複雜難尋，經過幾度「峰迴路轉疑無路」，孤注一擲的探險嘗試下，終於爬出樓梯迷宮。山頂上，又遇到年輕人，其中一位轉頭幽默謝我帶他們上來。其實，我們在山下早就分道揚鑣，各自摸索尋路去了。此時，我才瞭解，難怪商家無法給確定答案，因為路徑太過複雜，條條道路通羅馬，沒有固定路線可循。這趟迷宮探險，給我留下了趣味無窮的回憶。

我們旅館大廳掛著一幅橄欖樹幹的藝術照，櫃檯服務員告訴我，樹幹上刻的是日文。我趨前一瞧，這哪是日文？明明是中文，再仔細一讀，不得了「……無眼耳鼻舌身意，無色聲……一切苦，真實不虛……」是佛教《心經》的內容。我告訴服務員，這是中文，不是日文，而且是佛教經文，能否告訴我詳細的故事？服務員一頭霧水，請出經理為我解答。經理支支吾吾，只告訴我六、七年前，一位日本 藝術家住此旅館，心血來潮，在大廳窗前的橄欖樹幹上，刻上這些他們看不懂的文字。當時的旅館老闆覺得蠻藝術的，乃拍照放大掛在前廳。我衝到窗外那株橄欖樹前仔細瞧看，樹幹上刻痕累累，哪認得出字來？樹幹一年年長粗長高，樹皮上的刻字早已扭曲不成形，只留下一些斑斑點點。我們幾個愛探究竟的同好，仔細研究是否真是這株樹，因為照片裡的樹幹形狀與實景差太多了。經仔細比對樹後牆壁磚瓦的圖形，我們確定經理說的故事應不假，但年代記憶恐有誤，刻字的時間可能更早，因為樹幹長得都變形了。至於刻字者是否日本人，我認為也有可能，因為日本佛教徒讀的《心經》也是漢文書寫。

然後，我腦海浮現一幅畫：篤信佛教藝術家，冥坐橄欖大樹下，驢走石板蹄踏聲，滴滴答答傳入耳，猶如木魚敲擊聲，暗誦《心經》來配合，佛徒睜眼靈光閃，著手刻經於樹幹。

我們走遍希臘各地，未曾看到任何中餐館或中文字，卻在伊茲拉島讀到中文佛經，實為佳緣。這段沒有解答的故事，一直留在我腦海裡，讓人更難忘伊茲拉島的神祕。

●今人不知古人苦

我們從雅典城，經莫奈姆瓦夏山城，訪伊茲拉島迷宮，到聖托里尼火山環頂，我的照相機焦點總離不開希臘特有的狹巷窄道及緊挨擁擠的層層階梯民房。希臘柱式建築顯出莊嚴優雅，階梯民居則予人靜祕和睦、溫馨浪漫的感覺。

在克里特島山區鄉間，我們住入一棟依山而蓋的民宿 ，正是那典型的希臘階梯民居。初入住時，新奇興奮有趣，上上下下亂闖；一日後，我愈來愈覺壓迫鬱悶，厚牆小窗的陰暗空間、爬上爬下的陡峭樓梯、彎腰通行的低矮天花板、斜度不平的廚房檯面、四通八達的無門臥房、冰冷粗糙的石頭牆面，小蟲藏匿的陰濕暗角，時時刻刻觸動我神經，令我坐臥難安。其實，我們租住的民宿，設備已大幅改善，有現代化瓦斯爐，冷熱水供應的浴缸臉盆，舒適柔軟的床墊，較之古人生活，已是改善千里了，但仍讓我急欲逃離那陰暗擁擠的住房。

親身體驗後，我終於瞭解，希臘平民百姓的生活，與神仙居住的宏偉柱式殿堂，天差地遠。百姓們為了適應高低不平地勢和防禦敵人入侵，蓋建層層疊疊守望相助的擁擠房舍，並不如想像那麼靜謐溫馨，我不禁長嘆今人真是不知古人苦。

●結語

希臘人歷經敵人不斷入侵，刻苦生存於相對貧瘠的丘陵地，仍能在橄欖樹下飲酒自樂，厚道善待外來訪客，發展唯美唯善藝術，創造出全世界都仰慕的柱式建築，讓人不得不讚嘆其豁達堅韌的民族性。（下）（寄自加州）