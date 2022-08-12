著名的雅典衛城柱式神廟建築，聳立於巨岩高台上。（萍萍．圖片提供）

宏偉壯觀的柱式建築、多采多姿的史詩神話、西方文明的搖籃、舉世聞名的馬拉松故事……各式各樣文字和圖片描繪希臘，吸引無數人嚮往拜訪這個文化古國。

兩年前，我們在一位希臘裔美國朋友大力推薦和熱心穿針引線下，安排妥當深入探索希臘的旅遊計畫。然而，正要整裝出發時，突然爆出疫情 ，行程只得擱置一旁，一等就是兩年。

今年五月，疫情稍緩，世界各國邊界一開放，我們立即飛奔前往，期望趕在希臘觀光 旺季之前捷足先登，以避開人潮，減低疫病傳染的機率。

●希臘文難懂難認

到達雅典，一下飛機，奇奇怪怪字母迎面而來，我才猛然想起英文常言的「It's Greek to me」形容語，希臘文果真是難以認讀。其實，我一開始就困惑，為何希臘（Hellas）這個國家名字，英文竟稱「格瑞斯」（Greece）？發音上差了十萬八千里，反而中文翻譯較為接近希臘的原音。我後來請教導遊，原來，當年羅馬征服希臘後，講拉丁語的羅馬人稱西臘人為Graicias，受拉丁語影響的英語國家乃跟著稱希臘為「格瑞斯」。短短一小段歷史，讓我豁然開朗。

以往，我們到非英語系國家旅遊，都能用發音拼湊猜測字，至少城市名字能準確認識。在希臘開車，卻是困難重重，希臘文讓我們無法發音也無法猜測，只好借助希臘文下的英文翻譯認城市的名字。我後來瞭解，拉丁文與希臘文源於不同語系，難以用對應的字母來猜測發音和理解其意，英文雖不屬拉丁語系但受其影響，我們以往在拉丁語系國家慣用的小技巧，在希臘就行不通了。然而，英文翻譯只是把地名用英文拼音出來，路標上有時顯示同音但不同拼法的名字，譬如，雅典有時拼成Athens, 有時又拼成Athina, 有時則是Athena，讓我們懷疑是否不同城市。一路上猜測揣摩，戰戰兢兢，幸虧有希臘裔朋友同行，否則真是寸步難行。

●橄欖樹的王國

希臘神話故事描述，當年希臘城邦代表──雅典，挑選自己城邦的保護神，海神波塞冬和智慧女神雅典娜競相角逐。勇猛的海神奮力把三叉戟插入地面，地面瞬間冒出泉水，顯示他能提供雅典人海上威力和掌控水域的能力；雅典娜女神則獻上橄欖樹，表示能為城民帶來和平和智慧。當時統治雅典的國王，不作二想，當即選擇了雅典娜女神的橄欖樹，城市因而以女神為名。

我聽了故事，恍然大悟，原來，雅典人的愛好和平，自古承傳。也唯有愛好和平的人民，寧可選擇民主共和制度來治國，任何異議在國會議場上解決，而非戰場上一決生死；也唯有重視和平的智慧民族，懂得用競技場的比賽來緩和人與人之間的衝突，避免不公平的暴力欺凌。競技場上崇尚公平競爭，任何作弊行為被判定後，作弊的運動員名字和其欺瞞行徑，立即被刻在進入競技場前一排太陽神像基座上，廣昭示眾，讓作弊者無地自容。如此聰明政策，在西元前八世紀的古奧林匹克運動會上，就已周詳訂定。我聽導遊如是說，馬上拿出手機查看歷史，同時期的華夏中原，正值霸權紛爭的春秋時代，諸侯間互相爭戰攻伐，卻從未想到上競技場比高下。

橄欖樹在希臘遍地開花，希臘領土多丘陵，其他莊稼難以耕種，易生易長的橄欖樹正適合此環境，另一適宜的植物則是葡萄。我們走遍希臘各地，無處不植橄欖樹和葡萄樹，餐桌上更是少不得橄欖油和葡萄酒。橄欖油和葡萄酒是希臘的國民飲食，每家餐館都備有自榨橄欖油和自釀葡萄酒，營養健康，便宜又可口。我們入鄉隨俗，每餐必盡情享用，無餐不歡。

我遇到各地的希臘人，大都如橄欖樹般樸實平和。大部分希臘人英文能力有限，看到我這外國人問路，馬上一句「No English」回我，但仍熱心也耐心地聽我解釋問題，然後指手畫腳地指示，毫不嫌麻煩。

一次，在車站附近尋路，東問西問，來來回回走了幾趟，仍找不著頭緒。最後碰到一位善心男士，他的英文能力也有限，溝通一陣無果，乾脆帶我們上路坐捷運。路上閒聊，才知他是從埃及來希臘打工的麵包師，在雅典住了十二年，剛上完夜工準備回家睡覺，妻子和兩個孩子都留在埃及，他一人獨自在希臘打工賺錢，每月匯錢回埃及養家。我問他為何要離開自己國家，承受如此顛沛流離、家庭分散的艱苦。他說，因為埃及政府獨裁，不允許言論自由；而希臘民主自由，他寧可離家來此打工，也不願在埃及過著被壓迫的日子。現在，他正致力於替家人申請移民來希臘，而他最終願望是移民美國，因為美國自由富庶，只要努力就能出人頭地。我默然不語，只有點頭同意。

他把我們送上最後一段捷運線後，轉身離開。我推促外子上前跟他握手，希望藉握手機會塞點美金謝他。他一察覺，馬上縮手轉身跑開。望著他的背影，我只能默默祝福他一路平安，早日完成美國夢。同時，也深深感嘆國家之於百姓，正如孟子所言：「民之歸仁，猶水之就下也。」手無寸鐵的百姓只能用雙腳來選擇仁政待民的政府。

●居高臨下的衛城

從高處俯瞰雅典，大平原上一塊巨岩平地突起，岩石的平頭頂端聳立著宏偉的柱狀建築，這就是舉世聞名的雅典衛城（Acropolis of Athens），建於西元前五世紀。衛城上有各式各樣古希臘神廟遺跡，不僅提供後人珍貴的希臘早期歷史，也成了觀光勝地。希臘各地，如此居高臨下的衛城不計其數，顯示早期希臘人日日枕戈待旦，平時在城外圍繞的平原耕作，一但戰爭，即遷移於居高臨下、易守難攻的衛城躲避。

翻開地圖一看，希臘位於歐、亞、非三大洲交匯點，地理位置使其成為各大帝國擴張征戰的途徑。希臘東北有土耳其人，東邊有波斯人，東南有阿拉伯人，西邊有威尼斯人，不同民族加上不同信仰，歷史上戰爭不斷，難怪處處建衛城自保。我猜測希臘人飽受戰爭之苦，因此特別渴望和平。不過，愛好和平的民族在必要時刻，仍會奮起勇戰。希臘人在1821年的抗鄂圖曼帝國的獨立戰爭，以及二次世界大戰的抗納粹戰爭，都有著無數可歌可泣的轟轟烈烈故事。

位於希臘伯羅奔尼撒半島（Peloponnese Peninsula）離岸不遠的外海，有一座陡峭懸崖環繞的小島「莫奈姆瓦夏」（Monevasia），由於地勢險峻，僅有一條出入口，自然而然成了建築衛城的理想地點。山上的衛城建於西元六世紀，主要為了躲避斯拉夫（Slavic）和阿瓦爾（Avaric）游牧民族的入侵。該島形勢讓我憶起我們曾經拜訪過的美國加州 莫羅灣（Morro Bay），其近海岸的外海也有一座類似的莫羅岩（Morro Rock），地形陡峭難登，然而莫羅岩上沒有衛城，衛城是希臘獨特的歷史建築。

從伯羅奔尼撒半島徒步走入莫奈姆瓦夏小島，路旁豎牌解釋十九世紀前該處原是開合式木橋，遇敵人來襲時，木橋拉開，敵人即被摒棄於海溝之外，天險自成。我們穿過狹窄彎曲轉折的城門進入下城，遙望高聳城牆依山蜿蜒至上城，宛若中國的萬里長城，只是規模小多了；爬著上上下下迂迴轉折的階梯，窺看傳統民居牆靠牆群擠而建；走在迷宮般狹窄彎曲的巷道，尋尋覓覓找出路。穿梭其間，恍若跨越時光處身中古世紀，引發無限思古之幽情。我當時想，我們若是當年的入侵者，無需片刻即被東拐西彎的窄街曲道困惑的昏頭轉向，豈能不棄甲投降？古希臘人的高度智慧，讓人欽佩。

（上）（寄自加州）