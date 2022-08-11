第一天上班，中午一走進午餐間，就看見一個人側對著門，正在用筷子夾起一大坨粉絲往嘴裡送，褐色的紅薯粉絲上爬滿密密的細碎肉丁。螞蟻上樹，我的最愛！我轉過桌角，往微波爐走去，順便與之打招呼，竟然是一位棕色皮膚的西裔。他叫Jose，西裔美國人一個非常普通的名字。

「好帥！」我故意順著發音叫他的名字，心裡正自準備向他解釋「好帥」在中文裡的意思。

他當即笑了，一雙深褐色的大眼睛，炯炯有神地說：「是的，我是好帥，不是嗎？」邊說邊起身，右手插腰，左手搭在左胯，身體微傾、挺立，再昂頭，做了一個明星特有的姿勢。

我笑暈，反問到：「原來你知道好帥的意思啊！」

好帥擠擠眼睛，做了一個鬼臉，神祕地說：「祕密。」公司裡的同事來自於五湖四海，講中文的同胞也不少，所以好帥知道「帥」的意思，不足為怪。

好帥是做銷售的，年紀大約三十歲的樣子，典型的西裔外貌，個頭不高，健壯結實。

我的工作與好帥沒有交集，但是經常在午餐間碰到。好帥經常與他的幾個西裔兄弟們一起圍著一張餐桌，講著西班牙語，吃著墨西哥牛肉捲餅。而我也總是與華人 同胞守著另一張餐桌，講著中文，品著紅燒排骨和清炒苦瓜。餘下的只會講英文的同事則另成一桌。所以整個午餐間，三種語言，三種聲調，各式飯菜味道瀰漫其間，如同一個小型聯合國。

有一天，我把熱好的午餐從微波爐裡拿出來，路過好帥的西裔餐桌，無意中一瞥，發現好帥又在熟練地拿著筷子吃米飯，就著一盒宮保雞丁。這絲毫不奇怪，因為宮保雞丁是在北美最著名的中式菜餚，幾乎人盡皆知。詫異的是旁邊竟然放著一只小碟，裡面有夫妻肺片、滷雞胗、還有一塊豬腳。這可是地地道道的中餐，幾乎沒有外族人吃動物內臟的。

我想跟好帥開玩笑，他怎麼有個地道的中國胃？怎奈他聊得正嗨，我就走到華人那桌，說：「這個好帥很有意思。我剛來第一天就看見他吃螞蟻上樹，今天又看見他吃夫妻肺片。好像也不是點的外賣，倒像是自己做的。難不成他太太是華人？」

「這有啥好奇怪的？」話音未落，就聽見隔壁的西裔桌傳來這麼一句。

一驚，扭頭，好帥正對著我大聲說到：「我是中餐大廚。川菜魯菜東北菜，酸菜餃子麻辣鍋，紅燒肘子醬牛肉……」好帥還在抑揚頓挫地報菜名。我卻被驚得差點掉了筷子。好帥的中文字正腔圓，而且是一口標準的鐵嶺普通話。

我目瞪口呆，心裡直打鼓，好在沒有說好帥的壞話，否則就糗大了。可是怎麼一個西裔會講如此熟練的普通話，還帶著鐵嶺本山大叔的大碴子味兒？

我瞪著好帥，半天沒有回過神來。講中文的、講西班牙語的同事，全都哈哈大笑起來。唯有講英文的同事驚訝地轉過臉來，莫名其妙地看著笑得前仰後合的華裔和西裔。

原來好帥在十二歲的時候，就隨著叔叔過關越境偷渡到美國，成了非法移民 。他的叔叔把他寄放在一個東北人開的餐館裡打黑工，然後就隨著西裔打工大軍開赴他處。其後的日子，好帥吃住都在店裡。從洗碗洗菜開始，一路做到了大廚。老闆把一身的好廚藝傳授給了好帥，也教會了好帥一口地地道道的鐵嶺普通話。十年後，好帥終於等到了總統特赦令，順利拿到了綠卡。

好帥雖然沒有讀過多少書，中文、英文和西班牙文，讀寫均差強人意。但卻憑藉著聽說流利的三種語言，得天獨厚地成了公司裡銷售部門的能人。

從此以後，每逢我和好帥見了面，我倆的對話再無英文。「你說這事兒是咋整的啊？」「太鬧心了！」「你咋這麼慫呢？」「你可別埋汰人了。」「今天好帥啊！」「不是好帥，我老帥了！」（寄自新澤西州 ）