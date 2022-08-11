陳思年∕圖

暑假，獨屬學生時代的奢侈品，卻多數情況下令我畏懼。我畏懼堆成山的作業、連軸轉的補習課、計畫外的預習任務，更深一層，我畏懼老師和父母看到我成績排名下滑後失望的表情。整個中學時代，我如驚弓之鳥，爭分奪秒，吃飯、刷牙、洗澡的時候都要默背〈岳陽樓記〉〈茅屋為秋風所破歌〉〈從百草園到三味書屋〉……怕稍有鬆懈，便被私下較勁的同窗們趕超。

以考學為使命的日常中：收音機、隨身聽——沒收；電視、網路——拔電源；教科書、輔導材料以外的雜書——鎖進櫃子。因此，冒險偷來的片刻娛樂，往往讓我記憶猶新。有次放學回家路上，我溜到報攤前翻看影視雜誌，看到滿版介紹當時大火的日劇 《長假》，劇情未知，劇名已把我迷住。我心想，什麼時候我能擁有沒作業、沒監督、沒壓力、純粹用來揮霍的假期呢？

高考 落幕後，我的夢想成真。高三暑假的第一個早上，我下意識坐到寫字檯前，拿起筆，突然反應過來，長夜已去，光明降臨。被莫大陌生的興奮感，或者說空虛感籠罩，我因無所適從而無所事事，等到從白日夢中緩過神兒來，一上午都過去了。我擔心被母親指責，不料母親說：「放假了就好好休息，想幹什麼幹什麼。」受寵若驚之餘，我陷入迷惑，這難倒了我，幹什麼呢？我最愛寫作，而今總算不用再寫考場作文，可是，我要寫什麼呢？

我像解除約束的教徒、剛剛出師的學徒，面對斑斕若曦的顏料，懷揣急切施展的技巧，恨不得用上所有色調，裝飾親手設計的第一座神廟。修辭泛濫的油漆桶裡，盛著我濃烈的、稠密的、令人窒息的情緒。這個詞和那個詞混合，能生成什麼新情緒？對表達的作用力效果，是疊加還是抵消？換上另一個詞試試呢？化合反應、分解反應、置換反應、複分解反應，我一頭扎進文字實驗室，手忙腳亂，廢寢忘食。

漸漸地，我發現，最大化我情感強度的，是還原親身經歷的文體，是散文，我眼中最隆重、最繚繞、最迷人的文體，讓我的訴說有了寄託。面對情感寄託，我不能隨便。不醞釀到位，絕不下筆——這條我最初給自己的規定，慢慢延續下來，成為每年只寫兩萬字，字字達到我能力極限的習慣。

鞏固該習慣的另一要素，或者說遺憾，是寫作從未主導過我的生活，它填充的，是我從學習、工作和育兒中搶來的時間碎片。碎片珍貴，容不得我一絲敷衍。一個素材，我可以封存多年，耐心等待它發酵，再以不帶留白的渲染，成全它淋漓盡致的綻放。哪怕建造巨廈，我也傾注微雕之功，所以讀我的散文不是放鬆，而是挑戰。

從一開始，父母便被迫成為我的讀者。不管我寫了什麼，不管他們在幹什麼，我都任性地給他們大聲朗讀。他們叫苦不迭，說我「強買強賣」。父親毫不掩飾他的犀利，我念著念著，他就開始嘆氣：「我知道你寫得累，讀的人肯定也累，因為我聽著都累。你這叫自虐不夠，還要拉著別人受虐。」

有時候面對噴薄而出卻無以言表的情緒，我一籌莫展，哀呼心有餘而力不足，父親溫柔堅定地開導我：「別氣餒，要相信，這世界上至少有一個人，全身心地享受你的文字。」

我感動不已：「老爸，謝謝你的欣賞。」

他慢悠悠地接話：「我說的那個人，就是你自己啊。」

……好吧，我遲鈍，沒發覺他是天生的段子手。

不過話說回來，我真正享受的並非作品，而是寫作的過程，一個他人看似自虐，於我可謂享受的過程。無視時空的寫作過程中，我靈魂出竅，雲遊古今寰宇，推敲記憶拼圖，開採人生百態，至於所獲，無須證明——證明自己，無異於自貶處境，「證明」本身即特殊意義的討好，需要自始至終天衣無縫，但反證，只需要一個理由。所以不去討好，不去證明，才是難能可貴的本領。況且，文字永遠有改進的可能，左顧右盼不是選項，我唯有不斷向上攀登。

那個銜接高中與大學的暑假，我寫了整整一暑假，寫了什麼已經記不清，唯記得貫穿書寫的亢奮，如同茫茫灰暗中偶得咒語「芝麻開門」，剎那間置身於金碧輝煌時的震撼。背對現實，拋棄煩惱，把握另一種可能，演繹另一番人生，寫作，是我捨不掉的癮，我相信，這種不捨，會陪伴我到地久天長。（寄自喬治亞州 ）