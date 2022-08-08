達姆∕圖

雨終於停了，大水最終沒有漫過公路。雨停後的一個下午，豔陽高照，我父親彷彿從天而降，出現在十號樓樓頭，被人群簇擁著，像個凱旋的英雄。他形容疲憊，但精神矍鑠，手杵一根粗而直的樹枝，滿身泥漿，滿腳泥濘，已經看不出腳上鞋的原本模樣。

我搬出小椅子，打了一盆水，讓他坐在我們單元門口洗腳。其他樓的大人孩子聞訊紛紛趕來，想打聽一些外面的消息。父親告訴大家，他是從城裡跟隨本地一位老鄉，翻越了幾道山梁，走了大半天回來的。父親心有餘悸地說，他親眼看見城裡高高的石拱橋被水沖斷。又說，同事誰誰誰還滯留在城裡，想等公路稍做修整，通車以後再回來。

當時我嘴上沒說，心裡卻感到納悶，為什麼別人的爸爸可以等車，我的爸爸卻冒著塌方與滑坡的危險，急著一路艱辛地走山路回來？多年以後，我才真正理解了父親那歸心似箭回家的心情，體會到他對我們的惦念和牽掛。

大水之後生活一度困窘。雖說那時家家都有雞窩和菜園，雞蛋和瓜果菜蔬勉強可以自給自足，但是糧食卻失去了供應，全體居民面臨斷糧的危機。〇二組織職工去幾公里外未受災的糧站背糧，幾百人一人扛一袋麵粉，一會兒爬山坡，一會兒下河灘，一會兒要從泥石流中開出的小徑穿過，長長的隊伍不見首尾，在山間公路蟻行。

主食有了，沒有肉。我們二單元西邊一樓到四樓四家的父親經過商議，決定聯合起來去老鄉家買肉。他們穿著帆布工作服和軍用膠鞋，帶著行軍水壺，一大早就出發了。一整天過去，晚上天黑了他們還沒回來。這可急壞了四家的母親，大家結伴等在〇二工作區的大門口，久候無回，於是沿著公路往前方走。四家的孩子也有了團結之心，一起跟著媽媽們去找爸爸。

公路雖被簡單修葺過，仍地無三尺平，到處是山泥碎石，還有滿是泥湯的水坑，泥石流形成的滑坡像一個個長袍怪物，冷漠凶狠地斜靠在山邊，一有風吹草動，大大小小的石頭便從「長袍」上滾落下來。母親們和孩子們戰戰兢兢，彼此牽著手，踩著泥地上的墊腳石，如履薄冰地一路走過。

山區的夏夜，夜色深沉，氣溫回落，大家依賴著手電筒微薄的黃光探路，又冷又害怕，既擔心爸爸們出事，又唯恐與爸爸們走岔。正在焦躁，前面傳來歡呼，爸爸們回來了！他們一人身上背了一大爿連腿的豬肉，足夠吃一個月。後來我父親告訴我，他們跋涉了幾個小時，走到一個未遭水災的村莊，老鄉特意為他們殺了一頭豬，還招待他們吃了一頓飯。

雨停一周後，大水才開始緩緩減退。想用水，靠天落雨是不行了，很多人到河灘去取水。河水依舊汙黃渾濁，只能在河岸邊找一處沙灘，挖個坑，等水滲出，從人工泉取水。後來，有水罐車定時來送水。於是，每天下午提著鐵皮桶去排隊打水成了日常功課。我通常帶著兩桶一鍋，排隊接滿水，桶我是提不動的，等父母來提，我自己端著一大鍋水回家。

一天下午，在應該打水的時間，水罐車沒有來，天空傳來直升飛機的轟鳴，所有等候打水的人喊叫起來，向著天上招手，以為直升飛機會投下捆綁好的食品，罐頭啊、糖果啊、日用品啊……什麼都行。直升飛機飛得足夠低了，我們看見艙門打開，飛機裡的人站在艙門邊，天上與地上的人可以相看清晰，那人絲毫沒有拋擲任何包裹的意思。飛機轉了幾圈，飛走了。大概是來視察災情的吧，直到那時，我也沒意識到我們是災民，只是覺得這個暑假非同一般，比以往任何暑假都有故事。

大水之前，〇二隔三差五就會放一場露天電影 。大水之後，沒電，公路不通，電影拷貝送不進來，看電影是別想了。沉悶了一個多月，有一天宣傳科的放映室宣稱，可以用柴油機發電放電影，放的是路斷之前演過的最後一部片子。很可惜，被滯留在〇二的這部拷貝是很老很無趣、黑白的革命戰爭電影，且不說其內容味同嚼蠟，光是一旁響個不停的柴油發電機就讓人掃興，所以當電影放到一半天下起雨來，我便毫不惋惜地回家了。

發大水之後，很長一段時間，〇二職工的工作是修路，不修好公路，一切物資無從供應。路一直修到秋天蘋果 熟了的時候，修路後下班回家的職工手裡拿著老鄉送來賣的蘋果。路修好之前，日子是怎麼過的？多數人只能靠儉省，但也有人神通廣大。樓上一家人不知以何種方式買到大量衛生紙，一時間他家門庭若市，很多阿姨上門去求購。

我母親和她宣傳科的同事去油庫邊泥石流塌方地段拍攝照片，想來是向上級彙報災情所用。大人們憂心忡忡，這一場大水使得〇二元氣大傷、損失慘重，給工作和生活帶來極大困難，沒有一年半載無法恢復正常秩序。我們孩子卻不以為意，大水只是單調生活的一曲華麗樂章，一場大規模、長時間的集體遊戲而已。我母親去拍照的那天，我與妹妹及另一個小夥伴三人一起跟隨，油庫外有一小汪泥漿，十分勻淨細膩，我們三人折了樹枝當筷子，把旁邊堆著修公路用的碎石當豆腐塊，饒有興致地在泥漿裡「炸豆腐」。

公路徹底修好之前，九月份開學的時間到了。這一次，〇二勉強靠汽車 把新學期的書本拉回來，不過，所有的課本都是被水浸泡過的。一直到冬天，那整整一個學期，我都不得不聞著課本上的霉味看書學習，我終於感到大水這件事不那麼好玩了。

大水之後我們的生活軌跡有了巨大轉折，去到東部，去到城市，來到美國。經歷了許多人生的變故，「發大水那年」仍是我生命中一個重要的座標，因為大水，我們迅速離開了〇二，獲得了很多機會和可能，我也從此結束了我的童年。（下）（寄自紐約）