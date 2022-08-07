達姆∕圖

冷戰時期，中國的國際環境險惡，一方面與美、台對峙，另一方面又與蘇聯交惡，面臨著腹背受敵的局面。為加強戰備，從1964年開始，中國政府以基礎工業、國防科技工業和交通設施為重點項目，將中國的生產力布局進行了一次由東向西轉移的戰略調整，向西部大量輸送東部沿海地區的資源與人才，集中人力、物力、財力建設中西部十三個所謂的「三線」省區，創辦了上千個工礦企業、科研單位和大專院校。保密起見，這些單位雖有官方名稱，但對內對外多使用自己的代號。我們所在的單位是「〇二」。

〇二所有人都被那年夏天的一場豪雨改變了命運。

大雨持續了多少天，我已經不記得了，有人說兩周，有人說一個月。後來地方誌有記載，大雨之後的洪水 是當地四百年來罕見的。

我是從那時領會到「大雨如注」四個字的確切意思：天空如同被一塊灰色幕布嚴嚴實實蒙上，雨水從幕布上嘩嘩地傾倒下來，好像天界西王母的瑤池破口洩洪了。連續不斷的大雨帶來一種惶惶的氣氛，有對大雨何時能結束的擔憂，有對大雨之後不可預見惡果的恐懼。期間並非沒有小雨或暫停的時候，但就像馬奎斯在《百年孤寂》裡寫的那場下了四年的雨，「綿綿細雨是暴風雨進一步加劇的的前兆」。

〇二三面環山，一面臨河，家屬區十棟居民樓依山而建，層層遞高。家屬區下面的低凹地是老鄉的麥田，麥田前邊有一個小小的湖，與湖毗鄰的是〇二車隊的辦公室、修車房和停車場。公路蜿蜒而過，將湖、車隊場地與河隔開。從崇山峻嶺中穿過的溫江河，平日清澈透亮，歡快地流淌著，多不過一兩尺深。

以前〇二的夏夜是一片寧靜祥和，空氣涼爽，星空高遠，微風中傳來蛙叫和蟲鳴，是一年中最該放鬆玩樂的時候。連日的暴雨 之後，清清河水變成了渾黃洪流，水位驟然上漲，直逼公路路面，晚上在家都能聽見山洪「轟隆轟隆」的咆哮，像樓頭有一個巨大的涵洞，激流正從裡面奔騰而出。轟轟的水聲讓人面面相覷、惴惴不安：那水得有多大啊！

氾濫的雨水引發山體滑坡和泥石流，當地人叫「扒青皮」，泥石流帶著山上的樹木草皮一起滑下，山坡地表下的泥土赫然裸露。不久，停水停電，西邊的公路被大水沖斷，東邊的公路被泥石流埋沒。〇二與外界的一切交通和聯絡都中斷了，處於與世隔絕的狀態。

好像大雨來臨之前，暑假已經開始，我沒有打傘踩水去上學的記憶，我記得的是拿著白鐵皮大浴盆去學校接水的情形。沒有電燈，以蠟燭和煤油燈照明，〇二服務社的蠟燭和煤油頓時脫銷；沒有自來水，雨水正源源不斷地自天而降，大家都把桶鍋盆拿出來接水。居民樓的屋簷很短，不方便接水，學校與我家近在咫尺，學校一樓的教室前面是外廊，廊柱中間有很大的空檔，可以放下各種盆，我們十號樓的孩子就把家裡的盆拿到學校去接水。我選了最大水柱落下的位置，很快就能接滿，這下可以痛痛快快洗衣服了。我母親總是在接滿雨水的大鍋裡放一塊明礬，雨水澄清後留作飲用和煮飯。

黃昏，如果運氣好暫時不下雨，大家就聚集在樓頭納涼閒聊，議論最多的是大雨和洪水。我帶了一只因接觸不良而音效不佳的半導體收音機，我不得不用手指一直捏住某一處按鈕。每到天氣預報的時候，周圍人都關心地圍攏過來，天天都是雨——陰雨、小雨、中雨、大雨……引起一片絕望的哀嘆。

我們十號樓在家屬區的最前面，地勢最低，一旦洪水漫過公路，淹沒車隊和農田，首當其衝的就是十號樓。我父親去外地出差未歸，家裡只剩我們娘仨兒，我和妹妹都在上小學，成了被關照的對象，鄰居們出來進去都打個招呼，問需不需要什麼。二樓單身的小高叔叔豪爽地承諾，要是大水上來了，他負責背我妹妹跑。我尚在懵懂的年齡，沒有感到多少懼怕和慌亂，反而懷著新奇和興奮的心情，收拾了自己的書和寶貝玩具，塞了滿滿一枕頭套，準備最後棄家時刻帶走。

我母親看起來神態自若，出入如常，每天照樣去上班，下了班去自家的菜園摘菜。傍晚，和大家一樣，帶著我們去河邊看水的漲勢，我印象深刻的是在河道最窄處，洪水距離公路路面只有一尺了，而以前公路高出河面丈餘。戴眼鏡的劉會計操著一口四川方言振振有詞地預言：再有兩天，洪水就會漫過公路。那時，〇二已經組織了搶險隊，白天防洪抗洪，夜晚值班巡邏。

有一天，我跟三單元的小萍去河邊看大水，我們從河床最寬處下了公路，以往孩子們游泳 的那一段河道邊有大片平坦的河灘，現在無數細流把河灘分割成一座座「小島」，我們墊著腳尖踩過「小島」，盡可能地靠近洪水前沿。

我們去時，有人已經看完洪水正返回公路，其中一個外號叫「二娃子」的男生是小萍的同班同學。我和小萍看大水看得意猶未盡，忽聽身後二娃子大聲喊：「快走！水來了，大水從你們後面來了！」我們嚇一跳，逃命似地往公路奔，剛才邁過的涓涓細流正不動聲色地急速擴張。倘若二娃子不喊我們，倘若我們再流連半小時、一小時……後果不堪設想。所幸，自始至終〇二沒有人死於洪水。（上）（寄自紐約）