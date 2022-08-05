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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

氣味

翁禎翊

因為工作搬到台南，住在火車站旁，法院的宿舍。入住第一天，推開門，整間房子有個味道忽然就占據了鼻腔。遙遠可是熟悉。

那個味道有點難形容，和小時候每次回到阿公阿嬤家所聞到的一模一樣。不是霉味，我想，就單純是房子空曠了很久，靜默的家具、迴旋的光線與灰塵，綜合起來的味道。

阿公阿嬤家在不靠海的嘉義海線上，已經接近新營和鹽水。是一棟透天厝，二樓和三樓長年大多空曠，可是走上去，永遠會看到阿公已經擺好拖鞋，也稍稍打開了落地窗。

窗簾輕盈地搖晃。外面是早市的叫賣聲、機車聲。我在那裡擁有了台北小孩一輩子慎重而且珍貴的年節時光。在榻榻米上滾來滾去，和大我很多的表哥們就著電視一再重複播放周星馳的賀歲片，然後玩大富翁、學打麻將，輸的時候會哭，可是輸多了也就學會了什麼是風度。擦掉眼淚，傍晚和阿公去附近的國小跑步，跑一跑繞到很遠的河堤，最後一起走在晚霞裡，去吃海產餐廳的晚餐。

阿公在我來到台南後一個月離開了。已經去到台北將近十年的他，沒能和安靜的南方小鎮說再見。

我請了幾天假，再回來宿舍時，是星期日的黃昏。陽台的落地窗不知道是不是忘了關，留下縫隙，一旁透明的遮光簾微幅晃動著。我靠上去。應該已經在這房子散去的味道，一時間又隱約出現了。

仔細想想，更精準來說，那好像是磚造房屋，長期被無私的陽光曝曬過、曬過頭，最後留下來的，台北不會有的味道。

周星馳

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