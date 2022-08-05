從學生時代到幾年的老師生涯，我曾有過很多次暑假，但能讓我記住並且深刻印象的卻只有1978年的那一次。

那年我二十五歲，是一所中學的語文老師。和我的學生一樣，我們老師也放假。然而這個暑假對於我來說有一點特殊，放假後沒有時間休息，我要複習功課，參加當年的高考 。

既然是老師，為什麼還要參加高考呢？這事得從頭說起——

我十七歲中學畢業，時逢「知識青年上山下鄉運動」，便去了遠離老家上海的黑龍江農場務農。幾年後返城，一時找不到固定的工作，就在街道辦的人防工程裡幹一些雜活，掙每月十幾元錢的基本生活費。後來有一天，街道幹部告訴我，上海市急需中學老師，準備在返城「知青」中選人，在大學經過短期培訓後到中學去教書。他看我字寫得不錯，父母都是知識分子，所以找到我，問我是否對此有興趣。

這事在我看來有些荒唐。其一，文革中，中學老師不受尊重，他們中很多人還受到傷害，弄得沒人願意當老師，所以才出現中學老師短缺。這叫「早知今日何必當初」。其二，我是在文革中上的中學，這期間學校教育 受到外界很多干擾，我們其實沒有認真讀過幾天書，時不時還要下農村，去工廠勞動。讓一個本不合格的中學畢業生去中學教書，豈非玩笑。雖說還要經過培訓，但也就一年多的時間，然後就要走上講台，有一點強趕鴨子上架。

我那時也不太願意去中學教書，但想到可以由此找到一份固定的工作，而且還能邁進大學的門檻，有書讀，於是就答應了。一年零兩個月的培訓，我很用功，到中學後我更勤奮。不努力不行啊，不僅僅是因為和那些正規師範大學畢業的同事相比，我總覺得矮人一截，而且在實際教學中也是需要真本事才能勝任這份工作的。好在同事們對我很好，經常在一起備課，讓我獲益匪淺。

轉眼到了1978年，我在中學的教書生涯也進入了第三個年頭。年前，中國恢復了停頓多年的大學招生 考試。在江西農村務農十年的哥哥，參加了十二月上旬文革後的第一次高考。沒多久，也就是春節前，我們就收到他從江西發來的電報，說被上海第一醫學院錄取了。聞訊後，我父親十分高興，平時不喝酒的他破例喝了一點酒。隨後他就找我談話，問我想不想也去參加高考，進入大學深造。

說實話，我有些膽怯。我哥是文革前念完初中的，上的還是上海市的重點中學，學業基礎打得十分扎實，雖然在鄉下蹉跎了十年，但重新拿起書本對他不是太難的事。而我只能算是一個小學畢業生，初、高中的知識，尤其是「數理化」，幾乎都沒有好好學過，進考場對於我來說確有難處。這也就是為什麼我沒有像我哥那樣參加文革後的首次高考。

父親看我久久不語，就安慰我說：「沒關係的，考不考都行，由你自己決定。」我抬頭看父親，他當時的眼神讓我終身難忘。儘管他嘴上說讓我自己拿主意，但他的眼睛裡卻充滿期待。這種對子女求學上進的期待，是流淌在我父親這樣一位老知識分子血液裡的。

我父親生在廣東山村，從小讀書就好，一路讀進清華大學，後來又考取「庚款生」，赴英國倫敦留學，回國後一直擔任大學教授。他希望自己的孩子也能像他一樣接受大學教育。在父母的薰陶下，我們兄弟姊妹四人在校學習都很用功，學習成績也都很好，所以在父親看來，他的孩子將來能夠接受高等教育是不成問題的。然而一場文革擊碎了多少年輕人上大學的夢，也讓我父親對我們的期盼落空。我家除我大姊是文革前考入大學的，其他孩子都在本該上大學的年齡，成了下鄉「知青」，在農村一幹就是好多年。

在我們下鄉期間，大學也有招生，招收的是所謂的「工農兵學員」。我們幾個孩子在鄉下務農，也算是「農民」了，照理說應該有機會，然而事實上卻不是那麼一回事。文革時大學招生採用的是「群眾推薦，領導批准，學校複審」的政策，這裡面有很多講究。頭一條「群眾推薦」還好說，只要和周圍人搞好關係就行，然而這一條其實只是做做樣子的。關鍵的一環是「領導批准」。農場的領導握有大權，選誰上大學全由他們說了算，當年上大學「走後門」的事屢見不鮮。另外還有一關，那就是家庭出身，這在文革中是極受重視的。由於我父親是被批判打倒的，所以我們的「出身」不好，被推薦上大學幾無可能。

終於等來了相對公平的大學招生考試，而且我哥還真的由此考上了大學，這讓我父親又燃起了希望。我當然知道他心裡在想什麼，考慮了幾天後，我決定去拚一下。

父親知道我的決定後，馬上為我請來了他的小同鄉，一位中山大學畢業的工程師幫我補習數學。雖然我打算考文科專業，無須參加物理和化學考試，但數學作為基礎學科是被包括在文科高考科目中的。在短短的幾個月裡，我要從初中數學最基礎的「因式分解」學起，確實有那麼一點「從頭再來」的意思，學習任務可謂十分艱鉅。而且平日裡我除了要教課，還擔任一個班的班主任，工作本已十分繁忙，只能少休息，擠出時間來複習功課。

從開始放暑假到高考日，中間還有十幾天，放下學校工作的我，抓緊最後一點時間衝刺，沒日沒夜地啃書本，做習題。偏偏1978年夏天上海的天氣特別炎熱，那時一般人家都沒有空調，一台電風扇放我身後，不停地吹，吹到我身上也是熱烘烘的空氣。坐在書桌前，我汗如雨下，只能不斷更換蓋在我光膀子上的涼水毛巾。父親並不過問我學習和複習的事，但那些天，他那「期待的眼神」會時不時出現在我腦海裡，我告訴自己再苦再累也要堅持，一定不能讓他失望。

考完後我的自我感覺不錯，語文、歷史、地理、政治考卷上的考題我大都能做出來；因為之前一直在家跟留洋的父親學習英語，所以讓很多考生感到頭痛的外語考試我也有幾分的把握，唯獨數學試題讓我在考場中頻頻撓頭，但是好在數學成績並非文科考生錄取的主要依據，所以我估摸著能考上。後來那些天，我天天盼望高考發榜，我腦中一直在想像父親見我考取大學後開心的樣子。文革這些年，父親受了很多苦，遭了很多罪，臉上不常有笑容。我真心希望我能夠考上大學，讓他開心。

然而事與願違。八月，父親因心臟病突發去世。

父親發病那晚，我哥和我緊急將他送進華山醫院急診室，裡面人滿之患，只有兩位實習醫生，忙得不可開交。醫生給開了靜脈輸液的藥物。掛上吊瓶後，父親對我們哥倆說了一句「今晚辛苦你們了」，就閉上了雙眼，彷彿想好好睡一覺。之後他再也沒有睜開眼睛。一個多小時之後，他就平靜地走了。他最後的遺言讓我們哥倆心痛不已。

父親走後再過幾天就是大學發榜的日子，他沒有看到他的小兒子跨進大學，是帶著遺憾走的；而我也有遺憾，我沒有達成心願，讓他為我取得成功而開心。這份遺憾伴隨我直到今天。（寄自印地安那州）