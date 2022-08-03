我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

尋找二十二年前的紀念碑

李盈
落磯山天線步道。（李盈．圖片提供）
落磯山天線步道。（李盈．圖片提供）

重走科羅拉多洛磯山天線徒步道，為了尋覓二十二年前在步道盡頭的冰湖邊用青石片堆起的紀念碑。

步道兩旁是苔原斜坡，繡滿了紅紫黃藍的小花；道上殘雪山石，出沒著和我們捉迷藏的黑尾高原狗；一眼望去，雪峰連綿，雲捲雲舒，冰湖點點，松柏蔥蔥。兩英里多的步道，步步美景。賞景之餘，不時停下來喘氣歇腿；風吹來時，也不免涼得瑟瑟發抖。心裡不時地默念著，快到啦。

二十二年前，我們還年輕，把孩子送到公公婆婆家，就上山了。踏著涼鞋，腳底生風，一路驚嘆，一路歡奔，還唱著葉倩文的「歲月不知人間多少的憂傷，何不瀟灑走一回……」迎面走來一對老者，全副武裝，汗水淋漓，氣喘吁吁，就和我們現在一樣樣的。聊了兩句，才知道他們和公公婆婆同齡，從英國來。他們笑著說：「剛退休，已經在路上玩十天了，真是自由快樂呀，這山這水能讓人重新活一回。你們真好，這麼年輕就懂得山水之樂。我們在你們這個年紀，正忙著帶娃呢！」這話說得我們臉紅耳熱，不敢告訴他們，公婆正幫我們看孩子呢。

到了終點湖邊，我們便用小青石片堆了個小紀念碑，埋下兩枚硬幣，一枚感恩公公，一枚感恩婆婆。我們計畫明年帶著公婆一塊來，也讓他們瀟灑走一回。可不久後，公公婆婆相繼病逝。任勞任怨的中國公婆從來就沒有像英國老者那樣瀟灑過，他們把那份瀟灑給了我們。

到了記憶中的冰湖，四處尋覓，卻找不到當年留下的小紀念碑。看看這周圍的一地幼松，應是近幾年才長起來的。二十二年，物換星移，我們的小紀念碑怎能安然原位？二十二年，冬雪成冰，夏冰為湖；天冷天熱，湖漲湖落，此冰湖已非彼冰湖。我們的紀念碑或許在湖底水中，或許還雪藏冰下。但我們的心願如山不變，我們的感恩如水般流長。雲飛來，似在感嘆：樹欲靜而風不止，子欲養而親不待呀。（寄自密蘇里州

步道 英國 密蘇里州

上一則

李小龍

下一則

電影馬上開演（上）

延伸閱讀

林子祥、葉蒨文慶26年婚曬恩愛照 歌唱節目同台也放閃

林子祥、葉蒨文慶26年婚曬恩愛照 歌唱節目同台也放閃
以色列陣亡軍人「取精」傳宗接代 被批像活人紀念碑

以色列陣亡軍人「取精」傳宗接代 被批像活人紀念碑
活人紀念碑？以色列取用陣亡軍人精子幫助「傳宗接代」

活人紀念碑？以色列取用陣亡軍人精子幫助「傳宗接代」
周末這樣玩╱洞穴探險 一窺地底火山熔岩

周末這樣玩╱洞穴探險 一窺地底火山熔岩

熱門新聞

黛安∕圖

不一樣的人生（上）

2022-07-26 02:02
黛安∕圖

不一樣的人生（下）

2022-07-27 02:02
阿拉斯加小鎮上開滿了蒲公英。（水仙．圖片提供）

遠方的蒲公英——一個東北女人在阿拉斯加

2022-07-30 02:02

我的養生三招

2022-07-30 02:00
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四名孤兒如同己出，孩子們寫信給警政署長，感謝「上天又送給我們一個父親」，胡所長獲縣府表揚。（記者戴永華／攝影）

「上天送給我們一個父親」 暖警照顧4孤兒38年行善千萬

2022-07-30 07:00

嫁女兒的心情

2022-07-29 02:04

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北