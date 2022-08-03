尋找二十二年前的紀念碑

落磯山天線步道。（李盈．圖片提供）

重走科羅拉多洛磯山天線徒步道 ，為了尋覓二十二年前在步道盡頭的冰湖邊用青石片堆起的紀念碑。

步道兩旁是苔原斜坡，繡滿了紅紫黃藍的小花；道上殘雪山石，出沒著和我們捉迷藏的黑尾高原狗；一眼望去，雪峰連綿，雲捲雲舒，冰湖點點，松柏蔥蔥。兩英里多的步道，步步美景。賞景之餘，不時停下來喘氣歇腿；風吹來時，也不免涼得瑟瑟發抖。心裡不時地默念著，快到啦。

二十二年前，我們還年輕，把孩子送到公公婆婆家，就上山了。踏著涼鞋，腳底生風，一路驚嘆，一路歡奔，還唱著葉倩文的「歲月不知人間多少的憂傷，何不瀟灑走一回……」迎面走來一對老者，全副武裝，汗水淋漓，氣喘吁吁，就和我們現在一樣樣的。聊了兩句，才知道他們和公公婆婆同齡，從英國 來。他們笑著說：「剛退休，已經在路上玩十天了，真是自由快樂呀，這山這水能讓人重新活一回。你們真好，這麼年輕就懂得山水之樂。我們在你們這個年紀，正忙著帶娃呢！」這話說得我們臉紅耳熱，不敢告訴他們，公婆正幫我們看孩子呢。

到了終點湖邊，我們便用小青石片堆了個小紀念碑，埋下兩枚硬幣，一枚感恩公公，一枚感恩婆婆。我們計畫明年帶著公婆一塊來，也讓他們瀟灑走一回。可不久後，公公婆婆相繼病逝。任勞任怨的中國公婆從來就沒有像英國老者那樣瀟灑過，他們把那份瀟灑給了我們。

到了記憶中的冰湖，四處尋覓，卻找不到當年留下的小紀念碑。看看這周圍的一地幼松，應是近幾年才長起來的。二十二年，物換星移，我們的小紀念碑怎能安然原位？二十二年，冬雪成冰，夏冰為湖；天冷天熱，湖漲湖落，此冰湖已非彼冰湖。我們的紀念碑或許在湖底水中，或許還雪藏冰下。但我們的心願如山不變，我們的感恩如水般流長。雲飛來，似在感嘆：樹欲靜而風不止，子欲養而親不待呀。（寄自密蘇里州 ）