作家朱天文嘗言：何以解憂？唯有閱讀，但比閱讀更重要的是重讀。

這話固然說得極好，若能加上電影，則無憾矣。畢竟對我這樣的影迷而言，少了電影，只怕憂更難解。

我與電影的緣分，遠比我和書本來得早。根據我媽的說法，我還不會認字的時候，就迷上電影了。這點我雖不願承認，但七歲那年，父親騎著單車把我們挨個載到電影院 的情景，不時在心底反覆上演。

父親生性淡泊，唯獨對電影充滿熱忱，每逢鎮上放映新片，他都帶全家一起出動。五○年代生活困苦，家中僅有一輛舊單車，父親卯足勁十來分鐘也能衝到戲院，但拖著五個不滿十歲的蘿蔔頭與略帶豐腴的我媽，則是另番景象。我扳著指頭算過，腳踏車一次載倆，往返五次，來回十趟，方能將七口之家接送完畢，加上開演前盯著大夥安靜入座，散場後留神睏倦的我們別摔下車。套句我媽的話，看場電影跟打仗似的，父親卻不以為苦，一路上說說唱唱，彷彿全家共赴的是場嘉年華會。

說是嘉年華會並不誇張。當時看電影是唯一娛樂，上戲院為奢華之舉，我們這樣捉襟見肘的軍人家庭，不思節省度日，反而集體行樂，自然引來鄰居側目，背後議論我家到底「窩藏」多少家私？好在父親從不在意他人言語，少不更事的我們更是神氣活現，故意把自行車上的鈴鐺搖得價響，唯恐街坊不知老陳家又去看電影啦。

年幼的我只想鑽進電影的魔法世界，成為一個會飛的武林高手，刀槍不入的英雄豪傑，嫁給王子的幸福公主，懲治巫婆的至高女神。但幕落之後燈光大亮，我看到滿地的瓜子碎殼，心裡頓時空空落落，我賴在座位不肯起身，深恐稍一移步，銀幕的萬象隨之消散。

把我敲醒的是拉娜透納主演的苦情戲《秋霜花落淚》（Madame X，又譯《X夫人》）。片中的透納一時失足，被婆婆脅迫改名換姓，遠離體貼的丈夫與襁褓中的孩子，因此自暴自棄，從美豔絕倫的少婦，變成落魄憔悴的酒鬼，最終為了護家，反落得殺人自毀。當她發覺替自己辯護的公設律師，竟是多年未見的親生仔，再次綻放母愛的光華，以生命的餘暉照拂兒子。

我掏空撲滿，趕在片子下檔前又刷了兩遍。第一次只顧著故事情節的我，第二回聽懂了台詞的潛藏寓意，第三回捕捉到演員的眼波流動。當垂死的透納關心無顏相認的兒子日子過得可好，預祝他有個美好人生，並忍不住親吻了他的面頰，觀眾席上一片唏噓，我在啜泣聲中不僅找到共鳴，也被電影的魅力徹底折服。

我不敢想像，一個沒有電影的世界會是何等寂靜乏味？胡適鼓勵大家多讀小說 ，相信小說幫助我們了解人性，心地變得寬廣，但將小說賣力演出的電影他卻忘了按讚。通過影像，小說的人物更加鮮活亮眼，故事的情節愈形真實震撼。 如果小說是靜靜的流水，緩緩洗滌心上的塵埃，電影則是滾湧的波濤，瞬間澆滅胸中之塊壘。二者就像性格不同，卻能互補的孿生兄弟。

九○年代初讀羅伯特·詹姆斯·華勒（Robert James Waller）的《麥迪遜之橋》（The bridges of Madison County，又譯《廊橋遺夢》），立刻被它的浪漫情境吸引。作者在小說開頭即敬告讀者，該書是受女主人公的兒女之託而著。故事於1965年愛荷華州麥迪遜郡的夏日展開，一個寂寞的義裔中年家庭主婦，在丈夫與孩子外出時，巧遇前往當地拍攝廊橋的《國家地理雜誌》攝影 師。四十六歲的牛仔攝影師，形容倆人的交會，好比兩隻孤獨的尋情鳥，在無盡的草原飛了一生，終於抵達靈魂的歸所。四天的纏綿廝守，讓婦人涅槃重生，為了道義，她含悲忍淚回歸家庭，直到丈夫過世，情人悄然而逝，始追述往事，要求孩子將她的骨灰撒在與情人約定的橋邊。

三年後，克林伊斯威特自導自演的同名電影問世。我迫不及待趕了頭場，看完卻大失所望。

梅莉史翠普的扮相頗為搶眼，舉手投足，處處流露著戀愛中女子的萬種風情，一口義大利腔唯妙唯肖，讓人不由對她的異鄉情懷心生憐惜。年逾六十，頭髮斑白，滿臉皺紋的克林伊斯威特，卻老到令人懷疑如何情挑姿色不凡的中年梅姨？那場他呆立雨中，癡癡望著梅姨坐在丈夫車裡的內心戲，看過的觀眾大約難忘。車子在路口等待紅綠燈，梅姨的手輕輕轉動門把，不知情的丈夫加速馬力呼嘯而過，梅姨的眼角留下幾滴清淚。伊斯威特全身濕透，一撮灰髮貼在腦門，淚雨交織神情哀傷。今朝此為別，何處還相逢？那景象能不讓人鼻酸？但一想到銀幕硬漢淋成落湯雞的模樣，與書裡攝影師的灑脫大不相稱，感傷立刻打了折扣。

老友李君卻大不以為然。她以漂亮的英文，寫了一串讓我琢磨半天的句子，大意是說，伊斯威特「從裡到外」被雨淋透，她的心也「從外到裡」為之打動。我不解向來合拍的老友，為什麼突然變調？爭論後才知她並未讀過原著，不像沉浸書裡無法抽離的我，觀片時不知不覺處處比對，百般挑剔。

但我們都同意故事所以迷人，一半是因為真人真事。深受感動的書粉影迷，紛紛從世界各地飛到麥迪遜橋，只為憑弔無緣相守的這對鴛鴦。其中來自日本的中老年婦女最癡心，她們組團前往，在戀人雙雙撒落骨灰的橋邊，留下鮮花和紙條，為故事增添暮年懷春的浪漫色彩。

我也像傻瓜一樣翻遍1965年下半年發行的《國家地理雜誌》，試圖尋找攝影師鏡頭下的廊橋風情，直到小說作者公開在電視上聲明，除了四座廊橋，小說其餘部分全屬虛構。主持人問他，這部小說為什麼讓讀者如此著迷？他眨眨眼，語帶玄機地回答：因為這樣的故事，隨時隨地可能發生在你我身上。

這件事給我最大的啟發是，先入為主為觀影大忌。否則一部叫好又叫座的《麥迪遜之橋》怎會被我如此小覷？對新出爐的改編電影，我盡量拋開原著，先看片子。即使發現改編的作品不如原著，也能心平氣和地評斷其藝術價值。（上）（寄自紐約）