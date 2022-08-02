王爾德的名劇《不可兒戲》中有個令觀眾爆笑的經典橋段。

貴婦巴夫人在面試 未來女婿傑克時，問及對方家世。本是孤兒的傑克回答得有些閃躲：「我必須說，沒有雙親。」他用了lost這個字，所以可解釋為父母雙亡或父母不詳。

但劇作家聰明的設計，讓巴夫人聽成了第三種意思：「搞丟了？如果是遺失一個，那非常不幸，兩個都被你弄丟了，你這個人也太粗心大意了！」

（搞丟自己的父母，並非不可能。）

回程的路上，小黃司機正在播放一首當紅的流行情歌：而——我——在這座城市遺—失—了—你——

聽著那樣溫柔的吶喊，卻讓他想起了王爾德的一語雙關。

也許那不是純為搞笑，而是劇作天才看到了許多人從沒看到的，為人父母的無奈。

（自己是什麼時候在這座城市裡遺失了他們的？）

是在父母想要跟他分享往事他卻心不在焉的時候？還是他沒注意到，父母開始越來越不喜歡上台北的那一天起？

如今他終於能體會，曾經熟悉卻突然變得陌生的街道，讓人行走其中會是一種何其不安又悲傷的感覺。

就像如今的中華路之於他。

父母也必然曾因有感自己的腳步已跟不上而沮喪，因為台北已不是一個對中老年人需求來說方便友善的城市。

而他卻毫不在意。不知道自己的父母一直還站在往日的街角，看著他三步兩步就往對街跑去。

現在回頭才看見，他們還站在點心世界的門口，在致美樓前，在國軍文藝中心外。懷念他們的鹹豆腦嗎？喜酒當天請了誰呢？當年觀賞千載難逢的李麗華粉墨登場很興奮吧？

從來沒有問過他們的這些小事，一轉眼就再沒機會聽到回答。他還以為，曾帶著父母去東區吃知名義大利 餐館，那就是一種體貼。他們應該會更開心吧，如果他願意放慢腳步，陪他們重回那些場景。

他就這樣搞丟了他們。不知道他們早已放手，看著他漸行漸遠而不再出聲。不是他在陪父母吃館子逛街，會不會反而是，他們在勉力陪伴他，因為不希望日後他會為了相處的回憶太少而自責？……

（無法認同那歌詞的小題大作，莫非表示自己老了？）

不要輕易說出「遺失」這兩字，年輕人。

等你到了我這個人生階段，你就會明白了。真正遺失了的珍貴之物，其實是很難啟齒的。

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李麗華是何許人也？影劇版對她的殞歿表現得不關痛癢，還不如哪個周星馳電影 裡的甘草配角過世，占的版面更大。

因為那是我們兒時的共同記憶啊！七年級的記者回答得理直氣壯。

他只能暗自心裡發出感慨。

你們還不懂得，光有同輩的集體記憶還不夠，忽略了父母那一代的集體記憶，其實也就是遺失了他們。

後來，當發現自己錯置了時空，那個致美樓未必就是父母大喜之日的同一間致美樓時，他忍不住猛搥了一下自己的腦袋。

他在紀錄片中所看見的中華路與致美樓，那是1966年。

父母成婚於1953年，那時連中華商場都還沒動工。

有可能搬遷過，也有可能畫面中的根本是復刻版。如果沒有確鑿的資料，集體記憶更有可能只是被倉促誤導後的拼貼。

遺憾的是，他到底還是沒能搞清楚，父母的那一桌喜酒是在哪間館子請的。（下）