遠方的蒲公英——一個東北女人在阿拉斯加

阿拉斯加小鎮上開滿了蒲公英。（水仙．圖片提供）

郵輪 在太平洋中沿著廣袤無際的積雪松林海岸線緩慢行進，有人喊看到了跳躍的鯨魚，大廳裡的遊客同時都奔向視窗爭相拍照。我們就要到達只有七百六十多居民的阿拉斯加小鎮Hoonah，此刻陽光竟如期而至，我為之振奮。

從港口下了船步行往鎮裡走，約一個半英里路，一路上美麗的蒲公英金燦燦地在陽光下綻放。沿著開滿蒲公英的公路一直走下去，首先看到路右邊停靠了無數殘缺不全的帆船，看起來是一個很大的帆船修理廠。前面路邊的私家酒館也關著門，沒有了往日喧鬧。聽雜貨店店員介紹，再等兩周螃蟹季節一開始，酒館就開張營業了。除了郵輪，這個小鎮只能靠小輪渡和小飛機才能到達。沒有陸路交通，也就限制了人們的活動範圍和生活品質，更是當地物價高於內陸的原因之一。嚴格地說，它幾乎與美國內陸是隔閡的。

我們看到靠路左邊有個小巧的白色餐車，車前懸掛著一盆紫色吊籃，簡易地用黑筆隨便寫著的幾個英文字母，賣著炒米飯、冰淇淋等三四樣東西，底下隨便手寫著「你好！」的中文。

看到這兩個手寫中文字，我產生了強烈的好奇心。我先生朝著窗口說了一聲Hello ，隨即看到一位瘦小的亞裔女性探出了頭，她雙手還在不停地忙活著擺弄東西。她看見我們就不由自主地露出笑容問：中國人？

我們會心一笑說：「從西雅圖搭郵輪來的，看到手寫中文字，猜想老外寫不了這麼好。」打過招呼後雙方都異常興奮，她興奮於能有人和她用中文面對面聊天，我興奮於在這麼遙遠的小鎮還住著一位中國女人。

她一邊擦桌子一邊與我們聊開了，說自己是東北遼寧來的，不遠萬里從一個七百多萬人的大城市來到一個只有七百六十多人口的小鎮上，這更加增加了我對她的好奇心。她手裡端個盆子走出亭子，說話的同時還繼續忙著手裡的活兒，她把盆中剛削掉的紅蘿蔔皮抓著撒向各個育有菜苗的地裡，說這是綠肥，過兩天等菜苗長出來後再翻到土底下，就會變成肥料了，每年都是這麼翻土。

說話間我仔細瞧她，她看上去有四十八、九歲，留著漂染過的長髮，長相秀氣，身材嬌小，手腳麻利，說話還帶著東北音。

旁邊窄窄一溜地上，用舊輪胎做的一排排花盆裡種滿了各種蔬菜花卉，我還是有生第一次見到有人用舊輪胎改造成花盆，既別致又足夠大。她說這都是自己一刀刀割出來的。她又沿著小路麻利地掀開一個個蔬菜盆上的塑膠布，用水管子一一澆撒過去。有一盆韭菜長得格外粗壯，在陽光下綠盈盈地。

「 你的韭菜長得這麼好，要比我的粗兩倍！」我讚口不絕。

她回答：「陽光和肥都很重要，我就是把冬天的菜葉子魚骨頭埋在地裡窩肥。夏天一晴，我這裡都是陽光。在美國種韭菜的都是中國人，中國人愛吃韭菜餃子。」

話匣子一打開，眼前這位瘦小的東北女人不由自主地把自己的故事娓娓道來。很久沒人跟她講中文了，舌頭都硬了，即使講，滿腦子還是先想起英文，這時她的眼睛有些濕潤。

她叫秀雲，東北遼寧人，二十多年前，她通過網路認識了自己的丈夫，一位樸實的年長她十歲的美國漁民。她靠電子翻譯軟體與他網上交流，感覺他是個忠厚老實的男人。想想自己前一段不幸的婚姻，還有個孩子要養育，一種賭博的心理油然而生，沒多久她就帶著自己只有幾歲的兒子不遠萬里嫁到了美國。

她說平常在一起時即使語言不通，丈夫也明白她的意思，在生活中他處處照顧她和孩子，一家三口其樂融融，這也算是緣分。

最初，他們住在夏威夷 以打魚為生，然後又選擇了阿拉斯加，兩邊安家，並以季節的變化兩頭跑，夏天就搬來阿拉斯加，冬天則回夏威夷，打的魚就賣給當地的漁業公司。說到這裡，她指指路對面的一所平房說那裡就是鎮上的漁業公司。

打魚也是個辛苦的職業，一天十幾個小時風吹雨淋，就這樣，他們通過自己的辛勤勞動而積累資產，在兩地都置辦了家業。

她自豪地指著身後的一棟House說是自己的家，旁邊還附帶一個小房子，小房子目前出租著，補貼家用。

她帶著孩子與丈夫相依相偎地生活了二十年，她先生忠厚老實，尤其是對她兒子視如己出，教他英文，教他釣魚。那時候老公就是他的主心骨，她什麼都不用管，就是在家做飯打掃衛生。最令她感動的是，她老公還把她兒子供到了大學。

「海浪這麼大，你不暈船嗎？」我先生問。

「不暈，一點都不暈！」秀雲笑著說。她還說這就像是天意，嫁個打魚的，不暈船是上天的禮物。

「那你們主要釣什麼魚？」我先生是個釣魚迷。

「什麼魚都有，不同的季節釣不同的魚。」她回答。

我們正聊得熱火朝天，馬路對面的海面上有兩條鯨魚跳出水面，展現其優美的身姿，有路過的遊客尖聲大叫起來。

「隨時都可以觀賞鯨魚表演，你真是選了個好地方住呀！」我說。

「今天早上五點多我就被鯨魚的戲水聲吵醒了！」秀雲一面幹活一面講話，用手中的水管把整個花園菜地又澆了一遍。

她此刻有些激動地告訴我們，幾年前她失去了自己心愛的丈夫，他不幸患喉癌去世了。在他病情惡化的人生最後那幾年裡，是她一個人獨自照顧陪伴丈夫，直到他走。

她熱淚盈眶地說：「照顧癌症病人就是一種折磨，真不容易！自從他去世後撂下家裡這一攤子事，可難為我了！我什麼都不懂，英文又不行，每次打開信箱，看到一封封信我都緊張，不知如何處理。家裡的帳單、稅單都得自己解決。多虧有兩位熱心腸的白人鄰居老太太幫忙。」

「你真是一位堅強的女人！」我說。

「他走後的半年裡，我連人都不想見，整個封閉了自己，就像得了憂鬱症一樣。頭一兩年自己也灰心過，也有回中國的念頭，畢竟親人都在東北。可一看眼前這一大攤子家業，尋思著，我走了誰來照顧這個家？畢竟是住了多年的家呀，有種割捨不了的感情。雖然我遇到這麼大的不幸，可人總要向前看，還是要努力活著。」秀雲不由自主地用袖口擦擦眼淚。

她指指身後的房子說，從油漆到修理都是自己在做，菜地也是自己搞定的，除了照顧生意，天氣好時有空還到水裡划船，她指著放在院子裡的藍色小船說。秀雲臉上又露出了自信的笑容，說如今自己也會處理信件，知道什麼是trash了。美國每天的垃圾信件源源不斷。

「東北女人就是能幹，你是我們移民 的自豪！」我由衷地說。

她說這是自己的生活態度，天下這麼大，人無論生活在哪裡都要學會自立，有一顆充滿生活熱情的心。她說，去年有個從東部來的華人遊客言語間還嘲笑她，生活在這樣的破地方就是個傻瓜。

每個移民到移民之地都有其原因，搬家也不是一蹴而就，只有經歷過艱辛才會珍惜眼前。

看著眼前這一畝三分地被她收拾得整整齊齊乾乾淨淨，再看她孤獨的身影，我有些同情她了。孤身一個女人獨立生活在這個偏遠的阿拉斯加小鎮不容易，但我對她更多的還是尊重與欽佩。尊重她選擇自己獨特的生活方式；欽佩她能從悲痛中站起來勇敢地面對自己的人生。

我先生說：「這鎮子就七百來人，估計都相互認識。」

秀雲笑笑：「我或許不知道這裡的每個人，但可以肯定所有人都知道我這麼一個單身中國女人，賣ice cream的女人。」

自從老公去世後，她賣了夏威夷的資產，徹底住到阿拉斯加了。

為了解悶與生存，她賣自製的各種口味冰淇淋，專為來自世界各地的Cruise遊客服務，每年夏季都有二百多艘郵輪的遊客光臨鎮子。鎮上沒有人不知道她，這點也得到我們證實，雜貨店的印地安後裔說知道她的名字，鎮口的工作人員還說每次到她那裡買自己愛吃的ice cream。言語中對她都有份尊重。

我們發現這裡商店的東西比內陸貴幾倍，問她如何生活。她說，現在大部分網購，貨從外面運來，二十五磅內交$20運費即可，一個人也吃不多。有時候鄰居出島主動幫忙帶貨給她，鎮上的漁民也經常有新鮮魚蝦送她，冰櫃裡塞滿了也吃不完，夏季地裡的菜也夠她一人吃了。這裡的居民依然民風樸實，至今還留有互換東西的習俗。

徵求了她的意見，問她介意不介意寫她，她說不介意，她自己平凡的人生哲理總結為一句話：「不論生活在哪裡，都得努力地活著！」

她的兒子安家它州，她深知婆媳關係不好處，她也不想給孩子們添亂，自己還不算老，再幹幾年。她最後又說了一些大實話，現在房子出租了一半，夏天的生意也不錯，生活也很愜意，只是寒冷的冬天太漫長寂寞，天氣阻礙了人們的交流與正常生活，生意停擺，沒事幹無聊，她常常一個人坐在窗前喝一杯熱茶看海。為了能讓自己不要喪失生活的信心，她每天都堅持出門鍛鍊，保證自己有一個健康的體魄。我們建議她再找個志同道合的夥伴，她說要找個忠誠可靠的人不容易，還不如自己過著舒心。

可謂無敵的景色，無限的寂寞！在這裡生活，最大的挑戰是冬天的寒冷及情感上的寂寥。

揮手告別時，秀雲的身影消失在陽光下金燦燦的蒲公英裡。我覺得她就是一朵頑強的阿拉斯加蒲公英，遠方的蒲公英，不但有頑強的生命力，而且熱愛著生活。（寄自華盛頓州）