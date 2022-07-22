穿越病毒 · 歌中情長——新加坡東華合唱團疫中劄記

2021年新加坡東華合唱團演出劇照。（羅伊菲∕提供）

「疫情已來臨，掌聲將停息，使命未完成，我困難前行。道路艱辛，夥伴分離，封城歲月，讓我揪心......」

那一夜，年逾81高齡的我，與十來位年輕的東華合唱團團員，站上新加坡濱海藝術中心小音樂廳，那既熟悉又陌生的舞臺，身著飄逸雅緻的藍色演出服，凝神等待。一切彷彿如昨？ 不！ 不！一切與往昔迥異：每位團員距離那麼遠，佇立於幽黯燈火裡，感覺如此暗淡，如此孤獨，如同站在茫茫荒原。

琴音響起，歌聲飄揚啟程，向著空無一人的觀眾席。攝像機的強燈，拍攝者的鏡頭，冷漠地穿梭於每個團員面前，而我們只能視若無睹，忘情忘己，沉沁在銘刻於心的音樂裡。

這一幕何等「荒誕」？這一切是怎麼開始的？

怎能忘2020年那前疫情時代的「最後一節」合唱課？那個週一晚上，下課時每位團員相擁賀春節，歡聲笑語滿堂飄灑！「我們休息兩週過春節。年一過就開課。」藝術總監暨指揮黎天銘老師如是說。有誰料到，合唱歲月的凜冽寒冬已然來臨？

我們再也沒能回課堂！黎老師似有洞悉前路兇險的先見之明，2月初就決定暫時把合唱課搬上雲端。利用手機軟體展開線上教學，一教至今，東華合唱團開啟的「歌唱聲樂慕課」成為疫情期間每位團員的寶貴精神食糧。

就從2020年2月15日那天起，我們的歌唱學習踏上了一個全然陌生卻也充滿樂趣的旅程。原先擔憂這種不見師友只聞其聲的上課方式，會讓合唱團的團員人數銳減，沒料到，幾個月的磨練後，絕大多數團員都越唱越興味盎然。這個我「無心插柳」於30年前創立的女聲合唱團，竟藉由雲端習歌，加強了凝聚力。特別是黎老師開始把他二十年前為華語原創音樂劇《歌中情》創作的插曲，開放給我們學習後，不少同學都為那清雋醇美，情詞交融的歌曲沉醉感動了。

雲端上的聲樂慕課最大的優勢是超越空間和時間的限制。不管你身在何方，只要有網路，留在微信上課群中老師的教學語音，隨時可以聆聽。而看著歌譜，隨著鋼琴伴奏的琴音引導，獨立學唱錄音，更是宅居家中的美好學習體驗。2020年5月，我們接到德國大使館的邀請，參加慶祝貝多芬誕辰250年的紀念音樂會《貝多芬第九交響曲》的演出，於虛擬全球合唱盛典上，以德語演唱「歡樂頌」。當我們的演唱視頻和世界一流的古典音樂家的演奏視頻編連在一起時，「歡樂頌」宏偉燦亮的音樂，如同一道照亮心靈的亮光，鼓舞全人類共度時艱，力抗疫毒。

然而抗疫的漫漫長路充滿變數，在踉蹌步履中，我們必得改寫那句「以不變應萬變」的所謂「名言」， 轉而學習「以變應變」，任何計劃都不再「按部就班」，靈敏反應和彈性應對成為最高指導原則。個人和社會皆如此，小小音樂團體也學會「摸著石頭過河」。2019年啟步的《歌中情》清唱劇，是改編自2001年黎老師、編劇才女程潔茵及我創作的華語音樂劇《歌中情》。原計劃於新加坡的疫情阻斷措施解除後，便將跌宕起伏的劇情和迴腸蕩氣的歌聲，呈現於音樂舞臺，以慶祝東華合唱團的三十週年紀念。

作為藝術總監的黎老師一邊雲端授課，一邊觀察疫情，感覺這百年難遇的時代印記，應該反映於《歌中情》清唱劇排練的艱難過程，從而發展出戲中戲的構思，與編劇方文聯手創作了《疫情下的歌中情》文本，將合唱團的雲端習歌和《歌中情》的愛情悲劇相結合，帶來一種時空交錯的魔幻蒙太奇色彩。而疫情愈演愈烈，實體音樂會終成幻夢泡影。我們取消線下演出，所有的表演全改為線上。兩年多前就已訂妥新加坡濱海藝術中心的小音樂廳，一延再延，終於在2021年的10月下旬走入劇場，在新加坡政府的嚴格防疫規定限制下，拍攝合唱團的歌唱視頻。

遙想2001年將原創音樂劇《歌中情》搬上大舞臺，不也曾歷經狂風暴雨洗禮？而經過二十年歲月歷練、重生的藝術精品《歌中情》清唱劇，雖因新冠疫情的蔓延，無法呈現於實體舞臺，卻能藉十年如一日砥礪前行的閃亮見證？

最後打個廣告。敬請關注：以全球華人為目標觀眾的華語清唱劇《疫情下的歌中情》即將登場。讓我們一起銘記這「穿越病毒歌中情長」的醉心一刻！

（羅伊菲，新加坡著名作家，《聯合早報》「偶思集」專欄主筆。曾任教於新加坡大學、南洋大學。出版短篇小說集《高處不勝寒》《大地有情》《他鄉女子》，散文集《歲月如歌》《穹蒼外的歌聲》《喜閱人間》《我必珍惜你》《聆聽 · 回望》《行雲踏歌三十載》等。1991年創辦新加坡東華合唱團。2020年開啟微信公眾號《伊菲心語》，撰寫三十載音樂之旅。）