獅城文壇綠意濃——托舉新加坡華文寫作的三股力量

2018年，張松建、張森林主編《新國風：新加坡華文現代詩選》封面。（張森林∕提供）

新加坡華文文學寫作隊伍，經各方人士的辛勤開墾，正在不斷年輕化、不斷成長、不斷壯大。而托舉這一發展的主要力量來自以下三個方面：

一，大專院校的中文系教學；

二，發掘在讀學生寫作才華的文學比賽；

三，刊載在讀學生創作的報刊。

這三股力量從不同角度帶動了新加坡文學創作的新生代茁壯成長。

首先，培養文學創作新生代的第一股力量是各大專院校中文系教學。新加坡國立大學首開先河。2016年，國大中文系進行課程改革，核心課程增設了漢學、寫作課等，曾邀請本地詩人潘家福擔任該課程的導師；邀請文化獎得主林高開班傳授寫作技藝。這類課程無疑涵養了一代年輕寫作人的身手。

南洋理工大學人文學院中文系也是培育新加坡寫作人才的搖籃。2013年國家藝術理事會與南大中文系聯辦華文駐校作家計劃之後，南大在2014年主辦「學與思：國際漢學研討會」，邀請十五位國際學者分別闡述自己的學思歷程；2015年，衣若芬副教授主編的《學術金針度與人》面世，書中收錄南大十四位在讀學生與一位畢業生的十五篇學者訪談錄。同年，時任南大國立教育學院中文系助理教授王兵在教授《中國現代文學及其教學》這門課時，把學生期末報告的若干篇章編輯成《品讀新華文學》一書，在2016年出版。柯思仁副教授與許維賢助理教授合編的《備忘錄：新加坡華文小說讀本》精選了二十二篇短篇小說，每篇都附上導讀文章，二十二篇導讀絕大部分出自在讀學生之手。

新躍社科大學中文課程也在培養寫作人才。2012年，新躍大學出版了由羅福騰副教授主編的學位論文集《新馬華文文學研究新觀察》。收錄八篇以新馬華文文學為研究方向的畢業論文，皆為畢業生的學士和碩士論文。從2012年開始，時任新躍大學客座講師的歐清池和呂振端率中文系畢業生參與工程浩大的《新華文學大系》編務，其中主編戲劇集的黃治澎、主編中長篇小說集的王永剛、主編短篇小說集和詩歌集的本文作者，都曾是新躍大學的學子。

培養文學創作新生代的第二股力量是新加坡文學獎活動。新加坡大專文學獎是發掘寫作才華的競技場。此獎項創辦於1990年代末期，最先由國大中文學會和南大中文學會聯辦，後來新加坡福建會館也成為聯辦機構之一，至今所發掘的寫作人才難以計算。獲獎學生如何穎舒、林藝君、潘靖穎、周昊等，都成為新加坡寫作領域新秀。

新加坡青年短篇小說創作比賽、新加坡青年散文創作比賽、新加坡青年詩歌創作比賽、新蕾獎全國中學生華文創作比賽、全國中學生華文詩歌創作比賽，這些賽項均由新加坡文藝協會主辦或聯辦，並出版得獎作品集。

新華文學青年詩歌獎、新華青年文學獎 · 閃小說創作比賽、新華青年文學獎 · 微型小說創作比賽，這些賽項則由新加坡作家協會主辦，致力於發掘並表彰在文學創作上表現突出的年輕作者，以提升新華文學的整體創作水準，傳承新華文學的薪火。

「2020年，我們的戰疫故事」全國中小學徵文大賽由新加坡中學華文教師會與新加坡教育部推廣華文學習委員會聯辦，成為2020年疫情期間難能可貴的文學拓展亮點。

以上種種賽事在發掘新加坡中文寫作人才方面都發揮了難以估量的作用。

培養文學創作新生代的第三股力量是刊載學生作品的刊物。《新加坡學生華文文藝書刊目錄（1948-1992）》一書在1993年由新加坡宗鄉會館聯合總會與華中初級學院聯合出版，呂振端博士編寫。這本書展示了二戰結束後，新加坡學生華文文藝出版事業的蓬勃景觀。

1995年，國大中文學會出版學生作品集刊《逐日》，陳淑麗主編，周德成和葉孝忠等擔任編委，學生自行供稿和編排，令人耳目一新。

《日新躍藝》是近年來新躍社科大學中文課程的畢業生和在讀學生組辦的文學刊物，發表本校學生、校友作品，兼收校外人士的創作，已發展成一個積極的寫作群體。

學生刊物之外，目前還有《書寫文學》和《赤道風》也為在校學生廣開發表作品的平臺。尤其是黃明恭2018年接任《赤道風》主編後，開闢不同的學生作品欄目，發表學生作品專號，使《赤道風》成為朝氣蓬勃、赤道朝陽般的刊物。《聯合早報》副刊的學生版《@世代》之「字食族」欄目，也是鍛造新生代寫作人的練筆場。

江山代有才人出。新加坡在中文寫作人才的培養與發掘上，採取複合式動力方式，以上三股力量合力推動，使新加坡即便在英文主導的大環境下，華文文壇依然滿眼綠意。

（張森林，筆名伍木。新加坡著名詩人，學者。著有研究專題《砥礪前行：新加坡作家協會的發展之路》、學術論文《朝向環境倫理：新馬華文詩文中的生態書寫（1976-2016）》等。）