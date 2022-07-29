「早安！」晨曦透過窗檽射進卧室，有容瞇著眼睛被旁邊的凱杰搖醒。天啊，今天是那一天嗎？你又回來了？「Honey，我先去做咖啡 ，梳洗完畢我們到那家鬆餅店吃早午餐好嗎？」有容從床上一躍而起，梳裝打扮著，她必須把握住這難得的每分每秒。凱杰的手沖咖啡一點也沒有變，同樣的溫度和香味，真實而純粹。凱杰在找車鑰匙。凱杰忘了他早已經沒有了駕照 。有容說：「我來開吧。」

今天的天空特別藍，陽光普照，惠風和暢，路邊的樹發著嫩綠，春花一蓬蓬地蹦在枝頭。凱杰哼著歌和有容商量著等一下要吃歐姆蛋還是法國吐司，「吃完要不要去趕一場早上的電影 ？十二點以前是半價吧？今天你選一部你喜歡看的，下次歸我選。」他俏皮地眨眨眼。有容盯著他，似幻似真，想要將這些畫面定格。下車以後牽著凱杰溫熱的手走進餐廳，更是不想放開。

有容選了一部凱杰喜歡看的動作喜劇片，聽著他那呵呵的笑聲，那麼熟悉又陌生。有容依戀地望著他，根本沒注意到銀幕上演的是什麼。看完電影凱杰揉揉眼睛說：「我睏了，我們回家睡個午覺吧。」有容知道時間差不多了，但是她忍不住哀求著：「凱杰，再多陪我聊聊天，不要睡午覺，晚上早點睡好嗎？」「不行，我太累了。」回到家凱傑直奔臥室，一頭倒在床上。有容淚如雨下。凱杰不要走，不要走，你給我回來！

她知道當凱杰午睡醒來，他的眼睛將又會像是兩個黑洞般變成兩潭死水，嘴唇緊閉，心思不知游離到了何方，那個地方深不可測，沒有有容，沒有孩子親人，是個有容死命敲門也進不去的世界，她常常覺得自己掙扎在那沉靜如海的死寂中幾乎要滅頂……。雖然醫生認為，失智的人會瞬間腦電波活躍回來的機率不大，但凱杰一個月總是會有個二、三次像今天一樣地回來，隨著他的靈魂回來。這個盼望，足夠支撐著有容到下次他再回來的時候。有容的心裡常響起一位女歌手悠悠地唱著一首〈失落沙洲〉之歌：

我不是一定要你回來，

只是當又把回憶翻開，

除了你之外的空白，

還有誰能來教我愛……

（寫自聖地牙哥）