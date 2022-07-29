張元濟，他的印書館走出十位大學校長（下）

張元濟堅信教育 為立國之本，更逐漸認識到，「菁英教育」雖然有它的價值，但中國今天所需要的，卻是能普及大眾的「平民教育」。多數民眾覺醒，國家才能有救。他給盛宣懷寫信說：

國家之政治，全隨國民之意想而成。今中國民智過卑，無論如何措施，終難驟臻上理。國民教育之旨，即是盡人皆學，所學亦無須高深，但求能知處今世界不可不知之事，便可立於地球之上。否則豈有不為人奴，不就消滅者也。中國號稱四萬萬人，其受教育者度不過四十萬人，是才得千分之一耳。且此四十萬人者，亦不過能背誦四書五經，能寫幾句八股八韻而已，於今世界所應知之事茫然無知也。

張元濟的主張和志向，引起一個人的注意，他就是「商務印書館」的創辦人夏瑞芳。印刷工人出身的夏瑞芳，憑著自己的才幹和口碑，和幾個同樣工人出身的股東一起，創立了商務印書館，是一個簡陋的小印刷廠，承印一些與商務有關的傳單、帳冊、票據之類，故名「商務印書館」。他自知學問有限，就想為商務的發展尋一位真正的高人。張元濟就是他心中理想人選，而張居然也答應了。

張元濟參與做這樣的「小生意」，在很多人看來，是一項犧牲和冒險。張氏所以這樣做，是一位憂國憂民知識分子對文化啟蒙的抱負，對教育國民的責任感。

張元濟到商務，以一首詩表明自己的心志，也以此勉勵商務同仁：

昌明教育平生願，

故向書林努力來。

此是良田好耕植，

有秋收穫仗群才。

以張元濟的中西知識和官場經歷，他立即為商務架起了一座連接學術界、政界和教育界的橋梁。很多知識分子，包括他「同年好友」蔡元培，都來加入。

張元濟到任之初，即為商務確立了以「扶助教育」為核心的出版宗旨，首先是編印一套夠水準的教科書。在蔡元培等人的領導下，於1904年起，陸續推出了初等、高等小學教科書，除國文外，還包括修身、格致、筆算、珠算、中國歷史、中外地理、理科、農業、商業等等，共十六種七十八冊，風行全國。

除了主持編纂教科書外，張元濟對西書的中譯亦極為關注。他進館不久即組織出版了帝國叢書、政學叢書、歷史叢書、財政叢書、商業叢書、地理叢書、戰史叢書、說部叢書、傳記叢書、哲學叢書等一系列叢書和各種中外文辭書，為新知新學的普及傳播推波助瀾。除此之外，尤銳意出版西方經典，其中以嚴復所譯之「天演論」、「原富」等名著和林紓所譯之「茶花女」、「伊索寓言」和眾多小說影響最大，思想界耳目為之一新。

另一方面，張元濟更廣邀高級知識分子參加編譯所，使商務在文化啟蒙、教育發展上，更能發揮領航作用。自1920年至1922年間，陸續進館的有陳布雷、周昌壽、謝六逸、鄭振鐸、周建人、李石岑、楊端六、朱經農、竺可楨、任鴻雋、周鯁生、陶孟和、顧頡剛和范壽康等；同時還聘請陳獨秀、胡明復、楊銓等為館外編輯。在兩三年內延聘如此眾多的有名學者和專家，非有大號召力的人曷克臻此。

商務還想請胡適來任編譯所長，接替高夢旦。1921年胡利用北大暑假，到商務「實地考察」了一個多月，結論是「我的性情和訓練都不配做這件事」，推薦他在「中國公學」時的英文老師王雲五接任。張元濟與王雲五本不熟悉，但是聽說他曾一個字一個字讀完了一整套《大英百科全書》，驚嘆這樣的毅力真是了得！同時又信任胡適的推薦，立即聘了王雲五，王果然沒有辜負張元濟的厚望，最後成了商務的接班人。

張元濟對文化的理想與抱負，使他把商務看成一個教育機關，努力糾合學者專家一起努力，讓商務完成了文化建國的初步任務。

說是「初步」，因為抗戰來了，日本飛機似乎「專程」來炸毀商務館舍及他創設號稱「遠東第一大圖書館 」的「東方圖書館」，館裡有五十萬冊藏書，日本之意似在斲喪中國國民奮起抗戰的精神來源也。

1948年4月，張元濟當選首屆中研院院士，但1949年中國又要改朝換代了。

新政權建立後，中南海邀張元濟去北京 參加政協會議，八十二歲的張元濟以年老辭謝，但上海市長陳毅親自銜命出馬，張只好北上，也想順便處理北京商務的業務。

毛澤東在政協開會前後，兩次接見張元濟。張是與會人士中，唯一一個見過光緒、袁世凱、孫中山、蔣介石和毛澤東五位國家領袖的人。大陸有文章說，張元濟表示，「見了毛澤東才相信中國有希望」。

倒是張元濟親自向毛提了兩條建議：

一是下情上達：「當局措施容有未當，報紙不敢倡言，宜酌登（外界）來稿，以廣言路。」

二是我國幸有統一文字，萬萬不宜自毀：「我國疆域如此遼闊，種族如此複雜，所以能至今團結成一大國者，全恃文字統一。今聞有人倡議以羅馬字改革漢字，萬不可行。」

由於中共早年就派人進入商務做「工作」，商務在上海、北京都有工潮。1949年底，張元濟在北京商務工會成立大會上致詞時，突然中風倒地，留下半身不遂的後遺症。在台北的王雲五於〈張菊老與商務印書館〉一文中，將他病倒歸因於在工會中受到「侮辱」。

身子半癱固然不幸，心也半癱對他應是更重大的打擊，張元濟扶病走進故紙堆，以整理國故消磨餘年，於1959年8月4日辭世。「幸而」走得早，逃過了文革。

在張元濟主持下的商務雖然走「平民教育」路線，但也是菁英集中地，最後就成了集才館、儲才館和育才館，商務先後走出十位大學校長：

1.高夢旦：1901年浙江大學堂總教習，1909年復旦學堂總監。

2.郭秉文：1919年南京高師校長。

3.蔣維喬：1925年南京東南大學校長。

4.蔣夢麟：1923年北大代校長，1931年北大校長。

5.朱經農：1931年齊魯大學校長。

6.任鴻隽：1935年四川大學校長。

7.何炳松：1935年暨南大學校長。

8.竺可楨：1936年浙江大學校長。

9.周鯁生：1945年武漢大學校長。

10.胡 適：1945年北京大學校長。

（下）