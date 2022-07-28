大疫期間，悶得無聊，便隨朋友學釣魚 。我手笨加運氣差，前四次均鎩羽而歸。這天一大早，再赴西雅圖東邊的華盛頓湖，與羞辱過我的魚兒們決一勝負。

六點不到的晨霧中，棧橋上一大一小父子二人早已擺開了架勢，隱隱約約，揮竿拋鉤，守柱待魚。

金髮碧眼的小男孩約莫七、八歲，他不時地瞟著加入他們行列的我，以及我頻頻鉤起的水草。

終於我的釣線開始抖動，我猛地一扯，一條小白魚脫水而出。

小男孩興奮地過來察看，問我這是什麼魚？我慚愧地說不知道，這是我生平第一次釣上魚。

可能意識到我帶口音的英語，他歪著頭問：「你是中國人嗎？喜歡釣魚嗎？就你一個人來嗎？」這一問讓我很吃驚。這個地區有日本人、越南人、中國人和韓國人，他是怎麼識別出來？

魚兒們大部分時間不上當，我便與他父親聊了起來：「你兒子看上去非常成熟，很健談，在他那個年齡段。有禮貌，有教養，而且思維開闊。」

父親說：「是，我們是西雅圖人，但我們在日本度過一段時光，後來我們去墨西哥又住了多年。我兒子可以講幾句簡單的日文，可他的西班牙語就像母語英語，非常流利。因為我們在世界上跑來跑去，接觸不同的人，浸染不同的文化，所以我兒子看人時，不戴有色眼鏡。」他特別強調了有色眼鏡。

父子倆看著釣竿，談談笑笑。一陣春風掠過，水波漣漣，葦草悠悠。令我想起唐人的「風乍起，吹皺一池清水」的絕句。我心中的一池清水也被吹皺了。

小孩出世本該不戴有色眼鏡，否則便不會有「國王的新衣」的寓言。然而慢慢成人後，生活環境和不同教育 ，使他們戴上種種眼鏡。

常見美國幼稚園中那些不同膚色的小孩，相互間玩得如此自然、如此和諧。然而長大後，一些人便有了膚色的優越感或膚色的自卑感，便有了仇視與之不同膚色的憾事，便有了種族仇恨和種族仇殺。居中國時從未感到膚色是一種問題，在美國卻驚悉膚色是個無法逾越的大障礙。然而，基因決定了在膚色的問題上，再努力爭取，也無法平等。即便是麥可傑克森，漂白了他的膚色，按他的偶像去整容，人們還會透過現象看本質。

而那些優越感和自卑感的由來，與人們所受的教育脫不了干係。成人給兒童灌輸了什麼，兒童便像反光鏡般地反射出所被灌輸的思想。

就如兩年前某位領導人在疫情猛烈時，為選票大喊幾聲「中國人病毒」、「功夫流感 」後，一些不諳世事的小孩便在學校裡，為好玩對著華裔同齡人大喊幾聲「中國人病毒、功夫流感」。兒子回家問我：「為什麼有同學把新冠病毒稱為中國人病毒？我們身上都有這種病毒嗎？」看著他困惑而受傷的眼睛，我只能忿忿地解釋：上梁不正下梁歪。

可怕的是，有意無意中，我是否也為兒子戴上了有色眼鏡，不加思考地定義上梁和下梁的行為舉止？

形形色色的眼鏡一旦戴上，涉世不深的眼睛一旦適應了，再想把它摘下來，為時已晚。

朝陽漸漸升起，樹梢過濾光線，晨霧由濃變淡，由淡變清，如煙消散。一隻蒼鷺從遠處盤旋而來，長嘴似利劍，一頭扎進岸邊的水裡。遛狗的人解開繩索，三兩隻狗狗衝向沙灘，躍入水中，變成落水狗。垂釣者，用皮卡卸下插著幾根釣竿的小艇，駛向湖心，放長線釣大魚。

湖邊父子倆收線，提著裝著七、八條小魚的塑膠小紅桶，向仍與綠水對峙的我友好地告別，小男孩清澈的眼睛在藍天下反射出藍光，一種未受污染的光。（寄自華盛頓州）