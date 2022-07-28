張元濟，他的印書館走出十位大學校長（上）

光緒二十七年（1901年），張元濟投資上海商務印書館，並主持該館編譯工作。（圖片取自維基共享資源）

提起近代中國的教育 家，大家一定會想到北大校長蔡元培。但是，商務印書館負責人張元濟，亦不遑多讓。蔡元培的教育在學校，張元濟的教育在社會。蔡元培是「菁英教育」，張元濟是「平民教育」。蔡元培的學生不過成千上萬，張元濟的「受業弟子」則是千千萬萬。

懷著這樣的敬意，那年我到上海，專程去瞻仰「張元濟故居」。沿著淮海中路，一邊找1285弄24號，一邊在腦海裡「編整」張元濟這一生。

張元濟，字菊生，生於清同治六年，即公元1867年，祖籍浙江海鹽。那個時代的青年自然要讀書求功名。他縣試、鄉試都名列前茅，入京會試得中進士。三次考試都與蔡元培「同年」，名次也高於蔡。蔡元培留任翰林，張元濟任刑部主事，不久升為總理衙門章京。

張元濟的宦途雖然平坦，但國家的命運卻非常坎坷。外國不斷大軍壓境，中國不斷割地賠款。張元濟開始重視西學，學習英文，並與友人合辦「通藝學堂」，推展新式教育，希望能以這些努力裨益國家。

年輕的光緒皇帝一心想有所作為，改變清王朝腐敗無能的局面，他如饑似渴地閱讀介紹西方新知識的書籍。負責給皇上採辦新書的任務交給了總理衙門，最後落到章京張元濟頭上。張元濟後來回憶說：

難得的是這位生於深宮，長於阿保之手的專制皇帝，居然有新思想、新見解。那時，元濟正在總理衙門供職，皇上希望看新書，差不多天天都有條子到衙門裡要書，都是我承辦的。

當時北京 城的書肆，充斥的都是經、史、子、集之類傳統的國學書籍，有關西方新知識的書不多見。張元濟只好以自己所藏的書，連同向親友借來的新書，呈送光緒閱覽，每次進呈書籍都要署上「總理各國事務衙門章京臣張元濟呈」的字樣。張元濟晚年還清楚地記得其中有一部黃遵憲編著的《日本國志》，是光緒指名要看的書。

1898年6月11日（光緒24年4月23日），光緒帝頒布《明定國是詔》，開始了史稱「百日維新」的變法改革。

6月13日，翰林院侍讀學士徐致靖上《密保人才折》，向光緒保薦康有為、黃遵憲、譚嗣同、張元濟與梁啟超等五人。徐致靖對張元濟的評價是：

熟於治法，留心學校，辦事切實，勞苦不辭。在京師創設通藝學堂，集京官大員子弟講求實學，日見精詳。若使之肩任艱大，籌畫新政，必能勝任愉快，有所裨益。

徐致靖的保薦得到光緒的認可，6月16日在頤和園召見。太監將張元濟引到仁壽殿。屋子裡沒有第三人，只有一君一臣相對。對於這次召見，張元濟後來在《戊戌政變的回憶》一文中有如下描寫：

當時滇越邊境 發生劃界的爭執。光緒對我說：我們如果派人到雲南去，要兩個月才會走到，但外國人只要十天、八天就會到達。我們中國道路不通，一切落後，什麼事都趕不上外國，怎麼好和人家辦交涉呢？我說：皇上現在勵精圖治，力求改革，總希望國家能夠一天比一天進步。他聽了之後，嘆口氣說：可是他們都不贊成呀！我當時心裡覺得這位皇帝也夠可憐了，也不便再說什麼。

那時我在北京和一些朋友辦一所通藝學堂，教授英文和數學，學生有四五十人。……光緒對外邊的事很熟悉，他就問到學堂的情形，我把學生人數及所學科目告訴他，他勉勵我幾句：要學生好好的學，將來可以替國家做點事。他還問我一些關於總理衙門的事，光緒就叫我下去罷。問話語氣極為溫和，但看他面貌殊欠剛健。

封建勢力盤根錯節，力量極為雄厚。相反，以光緒皇帝為首的維新派勢力又是如此的單薄，張元濟一開始就為維新的前途擔憂。但他被年輕皇帝維新變法的熱忱和孤立無援的處境深深打動，他於9月5日給光緒帝上了《時局艱難變法自強亟宜痛除本病統籌全局以救危亡而成盛業折》，全折約七千字。對光緒帝憂國傷時、變法心切充分的肯定，對滿朝文武、各省封疆大吏一味敷衍搪塞深感痛心，同時也冷靜地指出，光緒雖「疊頒明詔」、「日言變法」，但並沒有「洞見癥結」，找到「受病最深之處」。張元濟具體地提出了五項建議：

一、設議政局以總變法之事；

二、融滿漢之見；

三、通上下之情；

四、定用人之格；

五、善理財之策。

但時不我予，1898年9月21日，已經忍無可忍的慈禧太后從頤和園趕回紫禁城，囚光緒於灜台，自己重新「訓政」。持續一百零三天的戊戌維新變法至此以失敗告終。「六君子」死難，康梁出走國外。

政變發生後，張元濟第一個反應是去看大學士李鴻章。對他說：「現在太后和皇上意見不合，您是國家重臣，應該出來調和調和才是。」老謀深算的李鴻章聽後並不吭聲，只是用異樣的眼光盯著他眼前的這位涉世不深的下屬，過了許久，才嘆了一口氣，用無可奈何的口吻說：「你們小孩子懂得什麼！」

滿朝鉤黨任株連，

有罪難逃心自安。

分作纍囚候明詔，

敢虛晨夕誤衙班。

這是張元濟《追述戊戌政變雜詠》中的一首。張元濟列名新黨，10月8日，被朝廷「革職永不敘用」，他攜母南下上海，在李鴻章交代盛宣懷的安排下，在南洋公學擔任譯書院總校，後又代理公學總理，為培養「楨幹大才」，創建了一個特班，以蔡元培為總教習。果然，這個班人才輩出，李叔同、邵力子、黃炎培等人都曾就讀於此。（上）