黛安∕圖

當晚，麗雅接到從國內到洛杉磯 開會的哥哥保羅給她的電話，於是向保羅哭訴她所受的委屈，現在懷了身孕卻要被拋棄。保羅聽到妹妹的遭遇非常震驚，叫她去洛杉磯見面一起商量對策。於是，麗雅開了七個小時的車趕去洛杉磯，一路上她情緒不穩加上長途勞累，又一整天滴水未進，到達時她突然肚子痛如刀割，接著鮮血直流，保羅連忙把她送去醫院急診，結果是因為流產而大出血，命雖然保住了但是身體極度虛弱。

保羅一氣之下打電話大罵理察，平時不僅不善待麗雅，還在她懷孕的時候把她趕出門害她流產，他告訴理察如果還是人的話，趕緊來他下榻的酒店看望麗雅，不想蒂娜搶下電話十分強硬地說：「你們不就是為了錢嗎？我可以不問麗雅要在我家吃住的生活費，還可以讓理察給她五千美金做為醫療費用，交換條件就是不要再來糾纏我兒子。」

保羅生氣地掛了電話，心痛地對麗雅大喊：「你看你把自己搞成這樣，不只倒貼人家，把自己肚子搞大，還被這麼一個渣男給甩了，你真是活該。看來只有等我開完會，我們一起回北京 算了吧！」

接下來的三天，麗雅把眼淚都哭乾了，她不情願地理著行李決定回北京了。她打了通電話給理察，告訴他她已經決定搭下周一的班機回北京，最後希望理察把同意給她的五千美金匯去北京。掛了電話，麗雅回想起這兩年在美國的點滴，又不知不覺地悲從中來。

第二天一早，睡夢中她好像聽到理察喊她的名字，本以為是自己的幻聽，緊接著一陣急促的敲門聲，她開門一看還真的是理察。原來，他在他姊姊瑪莉的陪同下想勸麗雅回去和他結婚。瑪莉代表他們家向她道歉，麗雅哭著說：「那個集美貌和智慧於一身，比我好幾千倍的麗麗不是回來找你了嗎？現在幹嘛要來求我？」理察說，麗麗要理察一塊回台灣發展，但堅決不要和他母親同住。回不回台灣暫且不說，要他丟下他的母親不管不顧，這是孝順的理察無論如何都不能接受的。瑪莉知道了事情的來龍去脈，就鼓勵理察趕緊把麗雅追回來，所以他們就立刻動身趕來了洛杉磯。

保羅認為這家人只是因為麗雅不嫌棄與老人同住才來勸她，怎麼也不同意。麗雅一方面覺得在美國留下來生活的大門已經開啓，二方面理察還是個孝順顧家的男人，於是無視哥哥的反對就決定跟理察回去。理察向麗雅和保羅再三保證，會一輩子好好對待麗雅，請求給他一個彌補錯誤的機會，並且回去之後就馬上和麗雅結婚，這才有後來麗雅來送喜糖的事情。

隔周的周二下午，麗雅赴約而來。看她一臉的苦澀，我開口問她：「你那個刁蠻婆婆是不是還對你不好？」「不是不是！」接著她眼淚嘩嘩地流了下來。原來，她和理察結婚後，蒂娜當然還是給她臉色看，時刻都像在提醒她，這個家她和她兒子才是主人，而她只是一個外人。只要是理察不在的時候，蒂娜就會不斷地冷嘲熱諷，笑話麗雅學歷、五官、身材、性格樣樣都不行，還常常提醒她，她的雙眼皮和假鼻梁還是他們出錢幫她買的，並且千方百計地找她的麻煩。但是蒂娜是婆婆，沒辦法不理她或不讓著她，也沒辦法改變她，如果沒辦法強迫自己面對她那就躲著她，最好的方式就是眼不見心不煩，每天一早燒好早午飯麗雅就出門閒逛來消磨一天的時光，一直到下午理察快下班的時候才回家。在這樣的煎熬裡，她只能希望自己能盡快懷上孩子，好調節一下緊張的婆媳關係，可是她的肚子就是不爭氣，看遍了西醫中醫也不見動靜，她就這樣忍氣吞聲地過了六年。

她接著說，有一天她那守了四十多年寡的婆婆突然對他們說，她要嫁人了。講到這裡我也驚訝地合不攏嘴，蒂娜這個遲到的愛情竟然解救了麗雅，讓她這個做了六年的小媳婦終於熬成了婆。也許是精神上的壓力消失了，蒂娜搬出去還不到三個月麗雅就懷孕了，這一胎是個女兒，第二年又生了個兒子，他們一家四口兒女雙全其樂融融，這不正是麗雅當初所想要的幸福生活嗎？我對麗雅說，你之後應該過得很開心，如果生活沒讓我們笑出來，那是因為我們沒有讀懂裡面的笑話，我們都要學著怎樣去把日子過好，選擇開心地過每一天。

麗雅沉默了，憋了半天才接著說：「兩年前理察去紐約出差時得了腦溢血，送去醫院後人是搶救回來了，可是由於腦部缺氧過久變痴呆了，經過長時間的復健，勉強可以站著但不能走路，而且生活不能自理，一切都離不開我，我一下子成了三個孩子的媽。上周，他的姊姊瑪莉來看他，由於我一早送孩子們去上學，回來還沒來得及幫他換尿布，瑪莉受不了那個臭味就想幫他換，在換的時候看到他背上的濕疹和淤青，就去政府部門投訴我虐待他，政府接到報案就派人到家中調查，他們檢視了他背上的濕疹和淤青後就把他帶走了，還停發了他的殘疾人士補助金和我的護理費，這讓我怎麼生活呀！我今天來是想請你幫我把每月的補助和護理費要回來，這樣至少可以保障一家人的基本生活。」

我對麗雅說：「理察的殘疾人士補助金是跟著他的，如果你想要拿回來就要好好的照顧理察，不然政府會撥這個補助金讓別人來照顧他。如果你覺得這個補助金不夠支持你們的生活，你可以在照顧好理察的同時，自己做點事來貼補家用。」此外，我勸麗雅去參加一個家政服務訓練班，花三個月拿到證書再回來找我。

三個月後，麗雅果然取得了一份家政服務訓練班的證書，我們幫她向法院重新申請要回理察的殘疾人士監護權，說明麗雅以前由於不懂照顧殘疾人士，而不幸造成理察的濕疹和跌倒後的淤青，如今麗雅為了更好地照顧理察，她不僅去有相關經驗的家庭請教，更在家政服務訓練班接受了照顧殘疾人士的專業訓練。如此，她順利地拿回了理察的監護權。

我告訴麗雅，她的一生都圍繞著理察，以前靠他的薪水，現在靠他的殘疾人士補助金，如果哪一天理察不在了，那麼日子也就過到頭了，不說麗雅自己，但總要為孩子著想。麗雅說理察有一百萬美金的壽險 。我對她說，以後兩個孩子的學習、生活和她自己的退休生活無一不需要花錢，再多的錢也會坐吃山空，倒不如自己有個一技之長。我建議她自學去考一個房屋買賣的執照，一方面我們可以幫她介紹客戶，另一方面我們自己買賣房屋也可以委託她。2009年，我買的出租房交屋時，麗雅帶了一束花來了，她堆著笑對我說：「我以前怎麼就沒想到出去工作，而且怎麼就沒想到我可以把工作做得這麼好，我現在發現工作不單單只是在賺錢，工作提高了我生活的品質，也讓我更懂得人生的價值，你真是我生命中的貴人！」我笑著對她說：「你能守護好你的家，為許多無房的人找到可以安家的地方，你對你的家人和這些找房的人來說，才是大大的貴人呢！」

幸福生活不是生活中只有幸福，愛不是只有起初時的激情和熱戀時的如膠似漆，而是那幕後的不斷付出、犧牲和相忍為家。人生如夢但不是夢，夢境可以是美好、光輝、溫馨，但真實的人生除了這些還有悲歡離合、柴米油鹽和生老病死。人生也許有捷徑，但沒有一條是路可以一步到位，可以不經歷病痛災禍，因為沒有經歷這一切，人生一點都沒有意義，就好像我們都喜歡吃，其實喜歡的是咀嚼的過程，畢竟食物如果用鼻胃管一步到胃，也是一點趣味都沒有。我為麗雅高興，她經歷了一切，但最終找回了自己。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

（下）（寄自加州）