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栩栩

一睡醒，花就開好了。

花開的過程緩慢不可察，彷彿歷經億萬劫，又彷彿不過彈指間，人與花共居一室，按常理，花開是見慣了的，其實我卻從來不曾目睹花開。說起來，也會感覺若有似無的悵惘吧，這樣肉眼不可見的事。

肉眼不可見的事，借助縮時攝影卻能輕易捕捉，我曾看過這樣的影片，花苞由密合至滿開，破蛹般層層推擠，那過程全然是動態的，偏偏又非常靜，靜中蘊積無窮力量。不同種類的花需要的時間長度不同，石蒜需時七十七小時，大理花要近一百小時。

花落同樣悄無聲息，多半從邊緣開始，逐漸透明枯黃蜷縮起來，像失了水，顏色越發濃縮，濃縮到了極處，無一例外轉而為鬱黯。然後就一瓣一瓣掉，有一種支離的樣子。有的花前一刻還沒大變化，一錯眼，再回來就發現它忽然就蔫了，一碰，頃刻簌簌落了滿地齎粉。

花開到花落，其間經過數十至數百個小時不等。時間並不均質，它流過，但對不同生命體而言，流速疾徐有別。花道生徒對時間之流的意識不比常人更精微，久居城中，四季不甚分明，時常反而是花木先我一步感知季候變化──花是沙漏，是信使，在不斷消失的時間裡留下了人們幾乎不能靠近的一瞬。

花開過以後，倒出砂石與清水。砂石和花木一樣隨節令而變化，夏日用象徵土壤的黑石，冬季用象徵雪的白石。那麼，在無花的時刻，對著空空如也的花器，仍有砂石恆常地表現了時間感。

台灣平地罕見下雪，砂石所對應的其實是京都的土壤與雪。

砂石的時間，既與花木同步但同時又外於花木，砂石會永遠留在那裡，甚至比人類的存在更久遠也說不定。這是花道中的京都標準時間。

攝影

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