黛安∕圖

一個周六的早上，我去家附近的華人超市 購物，看到不多見的冬筍，我立刻想到回家煮片兒川（杭州常見的平民麵食）。正低頭在挑筍的時候突然有人輕輕拍了我的肩膀，抬頭只見一個頭髮花白神情憔悴的女人，她說：「你不認識我了？我是麗雅呀！」我看了半晌才依稀想起來：「哦……你就是好多年前嫁給台灣人的一個北京 姑娘。好久不見了，你過得好嗎？」「沒什麼好不好的，我這幾天正想要找你卻找不到你的電話，沒想到竟然在這裡碰到你。」於是，我們交換了聯絡方式，匆匆地約了隔周的周二下午在我的辦公室見面。

回家的路上，我心想麗雅這麼多年到底發生了什麼事，怎麼會變成了今天的這副未老先衰的模樣。想著想著，十三年前的往事便浮現在我的腦海裡。

那年的冬天，我剛到一家新的律所上班，第一天就接了一個案子，事主是一個四十來歲的男子理察，帶他來的是他的母親蒂娜，一個六十多歲的婦人，為的是來辦理察的婚前協議。理察是台灣的外省第二代，人長得不高，黑黑壯壯的倒像個穿著西服的農夫，他正在和一個比他小十四歲的女留學生麗雅交往，而且兩人的關係已經進入到同居的狀態。蒂娜怕兒子吃虧，所以硬拉著他來辦理婚前協議。蒂娜和我談了一會兒，覺得我很順她的心，又沒有語言障礙，就決定簽定委託書，帶著理察開心地離開了。

第二天，理察把麗雅帶來見我，她一進我辦公室就笑著說：「理察說你長得好，還說我和你長得十分相像，所以我一定要來看看，在他心中的我到底是一個什麼模樣的女人。」我尷尬地笑了笑，先前我就知道蒂娜這對母子一定會想法子哄麗雅來見我，沒想到會出這種招數。我連忙向麗雅賀喜：「恭喜你們要結婚了，你的未婚夫想和你做一個婚前協議，我們需要把你的財產列一個清單，這樣將來要是萬一有什麼變故，也可以保障你的財產。」麗雅聽了立刻收住了笑容，不高興地轉臉問理察：「為什麼要做這種東西，你們就是不信任我，怕我捲走你們家的財產嗎？」

麗雅顯然並不知道今天來這兒的目的，我連忙說：「做婚前協議在美國非常普遍，做有幾個好處，可以保障雙方婚前的財產，可以分配與管理婚後的財產，也可以提醒雙方，婚姻是為了真愛而不是為了對方的錢財而結合的。萬一將來婚姻出了問題，經過婚前協議可以省去不必要的紛爭和曠日廢時的求證。」我接著說：「有效的婚前協議具備五個要素：一是協議必須以書面形式，二是必須自願簽署，三是雙方必須完全和公平地披露各自的財務狀況，四是協議不能不合情理，五是它必須由雙方（而不是他們的律師）簽署，並且通過公證和／或者有見證人。」聽了我的話，麗雅覺得在理也就不再抱持反對的態度了。

一周之後，麗雅隻身來找我，主要是把她填好的個人財產清單交給我，順便也向我介紹了她的情況。兩年前，她從北京來到美國留學，那時的中國留學生 絕大部分都只帶了幾十塊美金和一只舊皮箱就來了，舉凡衣食住行學雜費用，不去餐館打工，日子是沒辦法過下去。麗雅不願跟其他的留學生一樣在餐館做苦力，不想每天在油煙和喧譁中提早把自己熬成了黃臉婆，於是她選擇了一個迅速提升自己的辦法，那就是把自己嫁出去。在學校同學的介紹下，她去了一所華人的教會，說那裡是個找對象的好地方，果不其然，她在那裡遇見了理察。理察是台灣人，個頭不高，長相一般，一對小眼下掛著一對大眼袋，特別顯老，他在取得碩士學位之後就開始工作，如今房子、車子俱備，除了工作之外就是一個單身宅男。他也聽說在敎會可以找到對象，就成了教會的常客。起初，麗雅連正眼都不瞧他一眼，可是一聽說他有著誘人的身家條件，也就立刻扭頭上前和他搭訕，理察看麗雅長得還算秀氣，於是一來二往兩人就好上了。

此時的麗雅早已窮得揭不開鍋，為了擺脫眼前的經濟困境，在認識還不到一個月就主動要求搬去與理察同住。原本以為去了理察家就可以一步登天，從此衣食無憂，誰知道剛一進門就遇到了棘手的問題，那就是理察的母親蒂娜。蒂娜早年喪夫，一個人把一對兒女養大成人，因為守寡多年脾氣變得古怪，她女兒出嫁之後她似乎更加變態，好像害怕相依為命的兒子要被外人奪走。麗雅搬進來之後，她就開始害怕，想方設法地要宣布自己在這個家中的主權，自己才是兒子生命中的女人，於是她開始找麗雅的麻煩。她會當著麗雅的面躺在兒子的懷裡看電視；每天半夜裡都要闖進他們的睡房幾次，說是來給理查蓋被子；她要求麗雅每天都要負責煮三餐的伙食，每晚要給她放洗澡水，睡前要幫她按摩等等；還對麗雅冷言冷語的人身攻擊，不是嫌麗雅臉太扁、鼻子太塌、單眼皮，就是挖苦她的牙是地包天，總之怎麼看怎麼不順眼。

理察為了討好母親就花錢讓麗雅去整容，但整容後蒂娜還是不放過麗雅，時常當著來訪的親友諷刺麗雅，甚至給她起個「假面人」的綽號。不僅如此，每天早上只要理察一出門，蒂娜就會有事沒事地教訓她，有一天還甚至動手打了她。然而，為了保住這不愁吃穿的生活，為了得到可以留在美國的綠卡，為了不在朋友們面前丟臉，麗雅不甘願就這麼走了，也只能忍氣吞聲。

說完，麗雅離開了。我看著她的背影，想起自己剛到美國時的窮困潦倒，當時口袋裡也只有三十塊美金，來接待的中國同學會的同學領我去了一幢破舊不堪的房子，進了門才發現裡頭住滿了中國留學生，我被安排住在客廳隔出來僅容一個單人床的空間裡。沒有人可以保證一路順風，麗雅想要一步到位的幸福，剛好遇到一個難相處的婆婆，她預備好了嗎？

婚前協議辦完後，他們決定兩周後結婚，麗雅很開心地對我說：「婚後我和先生要一起回北京去探望我的父母，他們都是軍人轉業，目前在政府機關工作，理察的父親是1949年跟著國民政府撤退到台灣的國民黨軍官，他說他要親手拿一面青天白日旗插在我父親的辦公桌上，告訴我父親，國共兩黨已經在第三次合作了。哈哈哈，過幾天我還要給你們送喜糖過來呢！」說完她在自己爽朗的笑聲中離開了。

幾個月後的一天下午，麗雅真的帶喜糖來了，但她臉色蒼白消瘦，完全沒有一個新娘子該有的喜慶，我問：「你好嗎？」只見她哇地一聲哭了出來，然後告訴我不久前發生的事。

原本她和理察計畫做完婚前協議後就去登記結婚，可是計畫趕不上變化，這一天和理察分手三年的初戀女友麗麗突然來找理察。麗麗的名字麗雅早就耳熟能詳，因為蒂娜每天都會念著麗麗的好，她書讀得好，人長得端莊漂亮有氣質，不但出身於書香門第，和理察家也算是門當戶對。蒂娜可以如何把麗雅唾下地，就可以如何把麗麗誇上天。蒂娜一見到麗麗來了，而且是想來和理察重修舊好，立刻指著麗雅說是他們顧來的保姆，接著就把麗雅支出門去買菜。

其實，麗雅的月經已經兩個月沒來了，這幾天一直惡心想吐，於是她偷偷地買了驗孕試紙，發現自己懷孕了，本想晚上把這個好消息告訴理察，可是沒想到麗麗來了，又糊裡糊塗地被蒂娜推出了家門。在外面遊蕩的麗雅心想，原本懷孕是一件大喜事，但自己若成了單親媽媽反倒成了自己的負擔，而且此時此刻去告訴理察，他們反倒會認為她是想騙婚，於是邊想邊流淚。（上）（寄自加州）