不一樣的人生（上）
一個周六的早上，我去家附近的華人超市購物，看到不多見的冬筍，我立刻想到回家煮片兒川（杭州常見的平民麵食）。正低頭在挑筍的時候突然有人輕輕拍了我的肩膀，抬頭只見一個頭髮花白神情憔悴的女人，她說：「你不認識我了？我是麗雅呀！」我看了半晌才依稀想起來：「哦……你就是好多年前嫁給台灣人的一個北京姑娘。好久不見了，你過得好嗎？」「沒什麼好不好的，我這幾天正想要找你卻找不到你的電話，沒想到竟然在這裡碰到你。」於是，我們交換了聯絡方式，匆匆地約了隔周的周二下午在我的辦公室見面。
回家的路上，我心想麗雅這麼多年到底發生了什麼事，怎麼會變成了今天的這副未老先衰的模樣。想著想著，十三年前的往事便浮現在我的腦海裡。
那年的冬天，我剛到一家新的律所上班，第一天就接了一個案子，事主是一個四十來歲的男子理察，帶他來的是他的母親蒂娜，一個六十多歲的婦人，為的是來辦理察的婚前協議。理察是台灣的外省第二代，人長得不高，黑黑壯壯的倒像個穿著西服的農夫，他正在和一個比他小十四歲的女留學生麗雅交往，而且兩人的關係已經進入到同居的狀態。蒂娜怕兒子吃虧，所以硬拉著他來辦理婚前協議。蒂娜和我談了一會兒，覺得我很順她的心，又沒有語言障礙，就決定簽定委託書，帶著理察開心地離開了。
第二天，理察把麗雅帶來見我，她一進我辦公室就笑著說：「理察說你長得好，還說我和你長得十分相像，所以我一定要來看看，在他心中的我到底是一個什麼模樣的女人。」我尷尬地笑了笑，先前我就知道蒂娜這對母子一定會想法子哄麗雅來見我，沒想到會出這種招數。我連忙向麗雅賀喜：「恭喜你們要結婚了，你的未婚夫想和你做一個婚前協議，我們需要把你的財產列一個清單，這樣將來要是萬一有什麼變故，也可以保障你的財產。」麗雅聽了立刻收住了笑容，不高興地轉臉問理察：「為什麼要做這種東西，你們就是不信任我，怕我捲走你們家的財產嗎？」
麗雅顯然並不知道今天來這兒的目的，我連忙說：「做婚前協議在美國非常普遍，做有幾個好處，可以保障雙方婚前的財產，可以分配與管理婚後的財產，也可以提醒雙方，婚姻是為了真愛而不是為了對方的錢財而結合的。萬一將來婚姻出了問題，經過婚前協議可以省去不必要的紛爭和曠日廢時的求證。」我接著說：「有效的婚前協議具備五個要素：一是協議必須以書面形式，二是必須自願簽署，三是雙方必須完全和公平地披露各自的財務狀況，四是協議不能不合情理，五是它必須由雙方（而不是他們的律師）簽署，並且通過公證和／或者有見證人。」聽了我的話，麗雅覺得在理也就不再抱持反對的態度了。
一周之後，麗雅隻身來找我，主要是把她填好的個人財產清單交給我，順便也向我介紹了她的情況。兩年前，她從北京來到美國留學，那時的中國留學生絕大部分都只帶了幾十塊美金和一只舊皮箱就來了，舉凡衣食住行學雜費用，不去餐館打工，日子是沒辦法過下去。麗雅不願跟其他的留學生一樣在餐館做苦力，不想每天在油煙和喧譁中提早把自己熬成了黃臉婆，於是她選擇了一個迅速提升自己的辦法，那就是把自己嫁出去。在學校同學的介紹下，她去了一所華人的教會，說那裡是個找對象的好地方，果不其然，她在那裡遇見了理察。理察是台灣人，個頭不高，長相一般，一對小眼下掛著一對大眼袋，特別顯老，他在取得碩士學位之後就開始工作，如今房子、車子俱備，除了工作之外就是一個單身宅男。他也聽說在敎會可以找到對象，就成了教會的常客。起初，麗雅連正眼都不瞧他一眼，可是一聽說他有著誘人的身家條件，也就立刻扭頭上前和他搭訕，理察看麗雅長得還算秀氣，於是一來二往兩人就好上了。
此時的麗雅早已窮得揭不開鍋，為了擺脫眼前的經濟困境，在認識還不到一個月就主動要求搬去與理察同住。原本以為去了理察家就可以一步登天，從此衣食無憂，誰知道剛一進門就遇到了棘手的問題，那就是理察的母親蒂娜。蒂娜早年喪夫，一個人把一對兒女養大成人，因為守寡多年脾氣變得古怪，她女兒出嫁之後她似乎更加變態，好像害怕相依為命的兒子要被外人奪走。麗雅搬進來之後，她就開始害怕，想方設法地要宣布自己在這個家中的主權，自己才是兒子生命中的女人，於是她開始找麗雅的麻煩。她會當著麗雅的面躺在兒子的懷裡看電視；每天半夜裡都要闖進他們的睡房幾次，說是來給理查蓋被子；她要求麗雅每天都要負責煮三餐的伙食，每晚要給她放洗澡水，睡前要幫她按摩等等；還對麗雅冷言冷語的人身攻擊，不是嫌麗雅臉太扁、鼻子太塌、單眼皮，就是挖苦她的牙是地包天，總之怎麼看怎麼不順眼。
理察為了討好母親就花錢讓麗雅去整容，但整容後蒂娜還是不放過麗雅，時常當著來訪的親友諷刺麗雅，甚至給她起個「假面人」的綽號。不僅如此，每天早上只要理察一出門，蒂娜就會有事沒事地教訓她，有一天還甚至動手打了她。然而，為了保住這不愁吃穿的生活，為了得到可以留在美國的綠卡，為了不在朋友們面前丟臉，麗雅不甘願就這麼走了，也只能忍氣吞聲。
說完，麗雅離開了。我看著她的背影，想起自己剛到美國時的窮困潦倒，當時口袋裡也只有三十塊美金，來接待的中國同學會的同學領我去了一幢破舊不堪的房子，進了門才發現裡頭住滿了中國留學生，我被安排住在客廳隔出來僅容一個單人床的空間裡。沒有人可以保證一路順風，麗雅想要一步到位的幸福，剛好遇到一個難相處的婆婆，她預備好了嗎？
婚前協議辦完後，他們決定兩周後結婚，麗雅很開心地對我說：「婚後我和先生要一起回北京去探望我的父母，他們都是軍人轉業，目前在政府機關工作，理察的父親是1949年跟著國民政府撤退到台灣的國民黨軍官，他說他要親手拿一面青天白日旗插在我父親的辦公桌上，告訴我父親，國共兩黨已經在第三次合作了。哈哈哈，過幾天我還要給你們送喜糖過來呢！」說完她在自己爽朗的笑聲中離開了。
幾個月後的一天下午，麗雅真的帶喜糖來了，但她臉色蒼白消瘦，完全沒有一個新娘子該有的喜慶，我問：「你好嗎？」只見她哇地一聲哭了出來，然後告訴我不久前發生的事。
原本她和理察計畫做完婚前協議後就去登記結婚，可是計畫趕不上變化，這一天和理察分手三年的初戀女友麗麗突然來找理察。麗麗的名字麗雅早就耳熟能詳，因為蒂娜每天都會念著麗麗的好，她書讀得好，人長得端莊漂亮有氣質，不但出身於書香門第，和理察家也算是門當戶對。蒂娜可以如何把麗雅唾下地，就可以如何把麗麗誇上天。蒂娜一見到麗麗來了，而且是想來和理察重修舊好，立刻指著麗雅說是他們顧來的保姆，接著就把麗雅支出門去買菜。
其實，麗雅的月經已經兩個月沒來了，這幾天一直惡心想吐，於是她偷偷地買了驗孕試紙，發現自己懷孕了，本想晚上把這個好消息告訴理察，可是沒想到麗麗來了，又糊裡糊塗地被蒂娜推出了家門。在外面遊蕩的麗雅心想，原本懷孕是一件大喜事，但自己若成了單親媽媽反倒成了自己的負擔，而且此時此刻去告訴理察，他們反倒會認為她是想騙婚，於是邊想邊流淚。（上）（寄自加州）
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