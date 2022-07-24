有道是「哪個少男不鍾情，哪個少女不懷春」，年少情竇初開時，荷爾蒙作祟突然對異性產生興趣，青春期的情感體驗是一件懵懂有趣美好的回憶。記得小學六年級有個外號叫「胖胖」的男孩比我們早熟，總有他的故事流傳著。他從教室裡偷了一塊粉筆頭，回家路上就在電燈柱子上寫著：「張美美，I W」小學六年級還沒有學英文，但是發現這兩個英文字母 念快一點，發音和I love you差不多，可惜張美美沒懂他的意思，更別說領他的情了。

胖胖也常常被告狀，說他揪前座女孩的辮子。小男孩就是手癢愛捉弄，說不清是喜歡她還是想欺負她，或者只是要引起女生注意，不會正確表達自己的愛意。年紀都那麼小，誰也說不清心裡那種感覺代表什麼。胖胖更忌妒說，為什麼那麼多女生圍著功課好的班長轉？他報復的方式是回家路上，用那一截粉筆頭，在鄰居牆角寫著：「李建國吃花生，吃了花生愛女生。」

看到同學成熟到可以談戀愛，胖胖好羨慕，覺得自己應該做點準備，早點練習寫情書備用。有一次有人瞄到胖胖認真寫著：「我只癡心愛你一個人，我們是天生的一對……」大夥看到都喊：「真肉麻，寫給誰呀？」沒想到他坦白說：「不知道，我還沒有找哪個女生要理我。」學校禁止早戀，胖胖的荷爾蒙過剩的行徑好像也無處發揮，其實愛情這玩意，時間是關鍵，認識得太早或太晚，都不成。

情書是表達愛意或索取愛的一種方式，「情話寫得漂亮，多半可以彌補長相的不足」，功課不怎麼好的胖胖，倒有自知之明。有一天放學經過戲院，胖胖在走道書報攤看到一本如武功祕笈一樣的《情書大全》，花了他兩星期的零用錢買下，從此寫情書的功力大增。發現書上名人作家表達愛意的確不同凡響，許多他似懂非懂的句子都美到爆，他一面抄一面自己感動得一塌糊塗。「草稿紙上都是妳的名字，我常常偷偷看著妳」、「世界上最遠的距離，不是生與死，而是我站在妳的面前，妳卻不知道我愛妳」、「不敢祈求妳一吻，我會變得驕傲」、「相思意已深，白紙書難足」、「紙短情長，一日不見如隔三秋」、「一字一句都證明我深深愛著妳」，還有白居易的「在天願做比翼鳥，在地願為連理枝」，更有流行歌曲的詞句「愛你在心口難開」，簡直用不完。

胖胖越寫越有經驗，有一封信還老老實實承認情話是抄的，但愛你是真的。胖胖把一封情書塞到班上一個女孩的手裡，扭頭就跑。女孩不知如何是好，把信交給老師，老師看了竟然說：「這小子，教他兩年作文，第一次寫文章沒有離題……」

但到底年紀太小，不懂得戀愛的江湖規矩，胖胖的情書在班上流傳著：「我喜歡你！我是真心的，這是我寫給你的情書！如果你願意，請回個信給我；如果不願意，請傳給下一位。」 （寄自加州 ）