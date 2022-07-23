回首蕭瑟處——訪美國的烏克蘭農莊

洪恰連科及阿爾比娜的安息地。（方述斌．圖片提供）

沿著舊金山灣東邊海沃市的加州大學 再往山頂走去，經過蜿蜒秀麗的崎嶇小路和點綴山谷的典雅房舍，再悄悄穿越枝葉蔽天的橡樹森林和三五成群埋首吃草的牛群，便可抵達註冊為加州第1025號歷史地標的「烏克蘭 農莊」（1025 UKRANIA）。

這片山巒相疊的孤寂荒野，周圍已陸續建立起高爾夫球場及大宅子，多年前，這裡經歷過西部拓荒時代中的幾次戰役，導致世代居此的原住民阿龍尼（Athlone）部族被強迫驅離，此地亦輾轉變成了今日佔地約五千八百英畝的「加林地區公園」（Garin Regional Park） ，「烏克蘭農莊」亦就隱身其中。

微冷的春風輕拂著枯黃的牧草，老鴉們無聊地棲息在槎枒古松的頂梢，見到人來，發出示警的聒噪，荒蕪蔓草間，處處散落著手掌般大小的松果。

陡峭的山崖前沿，擺放著一張孤獨的斑駁木椅，靜靜俯瞰著海灣的滾滾紅塵，似在品味著山下矽谷的熟悉與陌生，又似數落著現代科技的文明和野蠻。

驟來的山雨過後，山嵐自谷底緩緩升起，無聲無息地包覆著松樹下的墓碑，碑下安息著二百年前的洪恰連科（Agapius Honcharenko, 1832-1916）和他的妻子阿爾比娜（Albina）。

碑文簡潔地引述了洪的著作之一《我們當今的宗教》中的一句話「向吞噬羔羊的狼報仇 」來歸結墓碑主人的一生志業，並刻畫他為「人權捍衛者」和「聖潔的宗教家」。

我取出背包中的殘酒，啜了兩口暖暖身子，將剩下的全灑在碑前，撲鼻的酒香飄漫空中，「姑且臨風一相酹，榮枯過眼安足論」。山坡上的草浪，在寒風中偃了又起。思緒伴隨著凝咽的風聲，起伏在山谷中……究竟是什麼樣的緣由，讓腳下這個二百年前的烏克蘭人，萬里迢迢遷徙至此，並且選擇在這兒生活了四十三個年頭？

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1721年彼得一世率領俄軍擊敗北歐強權瑞典帝國，成為統治俄羅斯帝國的羅曼諾夫王朝中首位沙皇。百餘年間經過他的繼承者們，年復一年的南征北討和東侵西擴，終於建立了橫跨歐亞的龐大帝國，成為歐洲僅次於大英帝國的第二強權。

自從中世紀便盛行歐洲的「農奴制度」，繼續被當時的羅曼諾夫王朝用來治理這個專制帝國。

到了十九世紀後半期，西歐諸國在經歷兩波「工業革命」浪潮的洗禮後，無論在政治、經濟、社會、科技和軍事各方面都得到突飛猛進，並將依然故步自封的沙俄帝國遠遠拋在了身後。

農奴制度不但將農民世世代代地牢牢綁在土地上，不准任意遷徙，任由地主和貴族階層殘酷地剝削，而且永世不得翻身。這種不公義的制度，不但造成生產力日漸下降，而且加劇了社會的嚴重對立和激烈動盪。

加諸當時被奉為帝國國教的東正教，長期暗中與政治勢力相互勾結沆瀣一氣，導至教廷演化出極端腐敗的貴族思想，終於引發了廣大基層教民的強烈不滿，教民們前仆後繼地參與了層出不窮抗爭浪潮。

出生在基輔一個哥薩克家庭的洪恰連科，此時剛從東正教神學院畢業，並且進入了基輔著名的「佩喬爾斯克修道院」任職，親眼目睹了教廷替沙俄掩飾罪行，用來換取帝國縱容神職人員橫斂錢財的醜陋交易。

「政教合一」的黑暗與墮落，讓洪恰連科義憤填膺。從此，「凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」成為他的生命信仰。

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1857年洪恰連科被教會派去雅典，擔任沙俄駐希臘大使館內部教堂的執事。在這裡，他開始有機會接觸了一份當時風靡歐洲知識分子的《克洛克周報》（Kolokol）。

這份總部設在倫敦的刊物，專門鼓吹解放農民運動。深受感動的洪便以匿名方式替這刊物撰寫文章，激烈抨擊沙俄政府的農奴政策，並且大聲譴責教會不應該擁護這個不公義的制度。

由於洪的犀利文筆和奮不顧身的狂熱，深深感動了了這份周報的創始人，也就是被後世尊稱為「俄國 社會主義之父」 的亞歷山大．赫爾岑（Alexander Herzen, 1812-1870），兩人從此結為好友。

雖然洪的文章迅速吸引了千千萬萬歐洲人民的強烈反響，卻也讓他成為沙俄帝國和東正教教廷必須拔之而後快的眼中釘。

帝國的情治人員經過八個月的查證和布線，成功地誘捕了洪恰連科，並且把他監禁在君士坦丁堡監獄。很幸運地，就在當局計畫將他運回基輔處決前夕，他利用放風空檔，換裝假扮成土耳其籍的牢役尋隙逃了出來，並在赫爾岑的支助與掩護下，成功逃至倫敦，又重新加入《克洛克周報》工作。

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1861年，沙皇亞歷山大二世迫於帝國統治地位的日漸動搖，終於正式廢除實施了將近四百年的農奴制度，希望藉此緩和國內局勢，來延續已經奄奄一息的政權。

無奈此時的歐洲又刮起民主風潮，已經厭倦了專制政體的俄國人民紛紛要求政治上實行「民主共和」，革命事件此起彼落發生，帝國的前途日益嚴峻，自保猶嫌不足，更無暇顧及掃除海外反對勢力了。

洪恰連科趁此良機，在赫爾岑支助下，前往中東諸國考察和宣道，並且停駐埃及的「亞歷山大港修道院」。在這段時間，最令他高興的一件事，便是結識了後來成為俄國最偉大文學家的列夫．托爾斯泰，並在教堂中成為負責聆聽他告解懺悔的執事人員。

這時候的托爾斯泰，正在重新改寫快炙人心的中篇小說《哥薩克》，通過兩人的數次對談，托爾斯泰從身為哥薩克後裔的洪恰連科口中獲得不少啟發和靈感。「哥薩克」（Cossack）這個名字源於突厥語，意指「自由戰士」，原是指活在東歐大草原的一群不受政治管束的亡命之徒。

更有趣的是，當時的托爾斯泰也正在構思傳世鉅著《戰爭與和平》，書中的千古名句：「上帝要那些人滅亡，必先使他們瘋狂」，正是出自懺悔過程中的省思，也是對於那個動盪時代中黑暗人性的覺醒。

1865年洪恰連科再度回到倫敦，此時聲譽鵲起的他，結識了當時義大利統一運動的狂熱者、亦是被後世譽為「義大利三傑」之一的共和黨創始人朱塞佩．馬志尼（Giuseppe Mazzini），並在他的建議下移民美國，繼續在新大陸宣揚自己的宗教和政治理念。

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抵達美國之後，洪前往各地旅行，在費城結識了髮妻阿爾比娜。後來又在新奧爾良市建立了首座東正教教堂，並且正式完成全美第一份齊備的「東正教禮拜儀式規範」。

數年後，他又在阿拉斯加出版了全美第一份以俄文和烏克蘭文撰寫的《先驅報》，繼續抨擊俄國的人權問題，以及揭發教會總部助紂為虐的惡行。

此時洪的文章再度引起美洲新移民團體的關注，其作品亦被有心人士陸續偷運回到俄國後，讓他又成為親沙俄政權勢力的首惡目標，當局懸賞海外人士對其展開獵殺行動。

當時美國大西部的淘金狂潮已歇，一群亡命之徒便盯上了獵殺洪恰連科的動人賞金。迫於無奈的洪只好從阿拉斯加沿著西部海岸線，一路向南逃至加州，並且隱居在人煙罕至的山林荒野。

藏身在海沃市的山上這段時間，洪更加小心翼翼地祕密出版政治文學作品，並且不畏勞苦地偕妻胼手胝足開荒闢野，建立了「烏克蘭農莊」。

他倆在這裡生活了四十三年，依著季節種植不同的水果和蔬菜，又飼養了許多牲畜，維持著自給自足的生活方式，並且替陸續移民至此的東正教教徒們，進行做禮拜和受洗禮等等宗教活動。

1916年倆人逝世，墓穴就在那棵巨大松樹下方。寂寥的訪客用散落的松果，整齊地堆砌在墓地的柵欄周圍，默默地表達著「人遠天涯近」的遺憾。

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此刻，山嵐漸漸褪去，西天的餘暉慵懶而無力。我收拾行囊，重揀小徑，足踏殘陽，匆匆下山。

行至燈火闌珊的山腳，風已止，樹已靜，月明星稀，山影若現。密林中難眠的夜鶯不甘寂寞地啼叫著，清脆的聲響在山谷中迴蕩，旋律裡依稀伴隨著蘇軾的〈定風波〉：

「料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」（寄自加州）