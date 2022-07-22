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聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

承擔

（最短篇）蔡仁偉

「婚姻不過是一張紙，我們不必拘泥於這種形式，只要能在一起就夠了。」

「你只是怕被紙割傷罷了。」

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