5.

不做瑜伽的時候，我其實也有幾次躺地上。

印象最深刻的是某年六月。學期結束前，參加了一場心靈研習，活動過程卻發生意想不到之事，一名參與者當眾說我「假掰」，還有種種令我訝異的說詞。我哭得好慘，心情跌落谷底。回到家前還試圖平靜安撫自己，在電梯裡補妝，對鏡擠出笑容，跟自己說：一切都好，雖然研習結束後我不自覺顫抖，即使到家門前仍無法控制。但我得停止顫抖。記住，微笑，說服自己：一切都好。（也許那名男子說得沒錯，我真的很假掰。）

結果進門又得知噩耗。

丈夫出國，我將兩個孩子臨時託人照顧，也說好隔天我上課時幫我帶兒子，但臨時發生插曲，那人直說得趕回家。我焦急問：我明天上課，怎麼辦？兒子託給誰？對方說：「我們也想幫忙，但愛莫能助，妳問問看還有誰可以幫忙。」說完就彷彿腳踩風火輪疾馳而去，留下一臉錯愕又不禁發抖的我。當時已超過晚間九點，我應該立刻搜尋手機 聯絡簿，硬著頭皮傳訊息或打電話找人協助。或應該打起精神，先帶兩個孩子洗澡，讓他們睡著再說。還是應該請人臨時代課？應該收妥情緒。應該深呼吸。應該默念觀世音。應該應該應該。

但當天彷彿被剝了一層皮的我無力想到諸多合理的應該。沮喪和無助在體內撞擊，我努力在假掰和袒露間衝撞，努力克制不要對自己出拳或抓頭髮。兩個幼齡孩子在旁，假掰才能撐持起一個母親「應該」有的狀態。掙扎的結果尚屬溫和，我跟孩子說媽媽真的好累好累，於是我在淚眼和意識皆模糊的狀態下倒地，躺地上。

沒吃飯，沒卸妝，沒洗澡，沒換衣服，我就這麼躺地上。

沒多久，女兒拿來整包衛生紙，抽一張幫我擦眼淚。過了一會兒，兒子則突然將燈切成一盞小燈泡，彷彿小夜燈，然後他也躺在我身邊，一手抱著我說媽媽別哭。

媽媽別哭。我先是放聲大哭，過了一會兒，竟笑了出來。

不知所以然的孩子也笑了出來。那段時間，兒子最常對我說：媽媽笑笑。他還畫了一本小繪本，書名是月亮笑笑。他念給我聽，聽完我卻哭了，他說月亮笑笑，媽媽也要笑笑。

女兒隨即躺在我的另一側。

六月晚風從落地窗間歇吹來，母子三人就躺地上，我一手環抱一個，撫摸他們細軟的髮，酸酸甜甜從內心擴散。直到覺得涼，孩子幾乎睡著，我才起身將他們抱上床，心想：大不了送女兒去幼兒園後，帶兒子去上這學期最後一堂課，應該可以。（隔天兒子狀似乖巧坐在我身邊，忍到最後，終於拿麥克風學我講話，隨意宣布下課，台下同學笑成一團，歡樂結束這堂「生活美學」的通識課。）

躺地上，給了我直立與前行的勇氣，無論烈日，無論暴雨 。（下）

（選自李欣倫散文集《原來你什麼都不想要》，近日將由木馬文化出版）