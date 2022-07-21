達姆∕圖

如今中國學生留學海外如過江之鯽絡繹不絕，這波大潮始於四十年前的1980年代；然而我卻在六十年前就做過留學夢，而且差點因此而倒了大楣。

1962年我在上海名校松江二中讀完高中二年級，暑假時留在學校。當時人類對宇宙的探索突飛猛進，蘇聯發射第一顆人造衛星，又把第一名宇航員送入太空，激起了我對宇宙的強烈好奇心，讀了不少天文學書籍。

那年暑假裡許多夜晚，我來到大操場，那裡萬籟俱寂，只有草叢偶爾傳出蟲兒的鳴唱。四周沒有高樓，沒有明亮燈光，沒有霧霾，實在是觀察星象的好地方。仰望夜空，繁星就如顆顆閃爍的鑽石，鑲嵌在黝黑的天鵝絨上。對照星圖，我認識了大熊星座，其最後兩顆星星的距離延長五倍處，就是北極星，所有的恒星都圍繞它轉。我還找到天琴座和天鷹座，其中最明亮的是織女星與牛郎星；而分隔這兩顆星的，是橫貫夜空的浩瀚銀河。每認識一個星座，我就用手電筒向它照射，致以太陽系第三顆行星上一名少年的問候。認識的星座多了，夜空中的千百顆星星再也不是原先以為的雜亂無章，而是井然有序、美不勝收。

那個難忘的暑假，我就像乾海綿落入知識的海洋，盡情地吸取養分。星空下的我萌生出許多疑問：人類何時能登上月球？火星有智慧生物嗎？浩渺宇宙中有多少星星存在生命？外星生命是否與地球生命一樣，主要由碳氫氧氮四種化學元素組成？

由此我想到將要面臨的大學招生 考試。我想學天文，可中國只有南京大學設天文系，每年才招二十幾個學生，極難考上。說來合該出事，某日我到學校圖書館，翻閱《蘇聯畫報》得知，莫斯科剛成立一所盧蒙巴大學，面向各國青年招生，學費和生活費全免，還提供交通費，有意向者可寫信聯繫。這消息一下子吸引了我的眼球：南大天文系很難進；而蘇聯在宇宙探索方面領先，如果能去那裡學習天文，就太理想了。我越想越興奮，頭腦一熱就做起了留學夢，就用學了兩年的俄文寫信，詢問能否到盧蒙巴大學學習天文學，隨即把信投進郵筒。

信寄出後不久就開學了，我升入高三面臨高考 ，功課緊張就淡忘了這檔子事。不料三個月後一天，班主任老師問我有沒有給蘇聯寫過信？我說寫過。班主任問為什麼事？我說想學天文學詢問留學。班主任又問怎麼知道此事的？我說是在圖書館看《蘇聯畫報》知道的。班主任拿出一封信說：「蘇聯回信了，你看吧。」 信已被拆開過，只有兩行：「來信收到，留學盧蒙巴大學之事，可與中國共產主義青年團聯繫。」 班主任說：「看完了嗎？把信留下，你可以走了。」 看過官樣文章的信件，經受班主任的連番追問，我明白留學夢到此為止了。然而當年十六歲的我太幼稚，沒想到麻煩在後頭。

1963年高中畢業，我選擇南京大學為第一志願，因為全國唯一的天文系在南大，全國僅有三個生物化學專業，其中之一也在南大。高考後我感覺不錯，挺有信心的。然而離校時拿到畢業評語，我彷彿被重重打了記悶棍，一下子就傻了眼，因為評語的第一句竟是：「該生曾私自寫信給蘇聯聯繫留學。」

這寫信之事若放到現在，根本就不算個事：如今成千上萬留學生，有幾個不是自己聯繫出國的？可在六十年前，此事卻能扯上階級鬥爭。那時中共 與蘇共反目成仇，不過尚未公開化，民眾還沉浸在中蘇友誼之中，因此我還能看到《蘇聯畫報》。此後形勢急轉直下，1962年9月中共召開八屆十中全會，毛澤東強調千萬不要忘記階級鬥爭，對內粉碎習仲勳（即習近平老爸）的「反黨集團」，對外反對蘇聯修正主義。以階級鬥爭的觀點看，想去修正主義蘇聯留學，當然要被寫進畢業評語。當年畢業評語就是政治鑒定，直接關係到能否錄取。想到這些，我感覺如五雷轟頂：「完了，考不上大學了。」

經過兩個月的無望等待和痛苦煎熬，沒想到我收到的居然是錄取通知，而且是第一志願南京大學。頂著畢業評語黑鍋的我，拿著錄取通知反覆地看，簡直不敢相信自己的眼睛。入學後有人透露，我之所以能考取，是得到貴人相助。原來南大派往上海招生的老師中，有一位早些年畢業於松江二中，出於對母校的感情，加之我成績名列前茅，就錄取了我這個素不相識的小校友，讓我逢凶化吉。高考是人生道路極重要的十字路口，如果沒遇到貴人，我十有八九考不上大學，那麼後面的人生道路會是怎樣？

來美國後用網路查詢，我才得知盧蒙巴大學的底細。盧蒙巴是非洲政治家，1960年擔任剛果民主共和國首任總理，同年十二月遭遇政變被處決。1961年3月，第三屆全非人民大會宣布盧蒙巴為非洲英雄。蘇聯在同年創立盧蒙巴人民友誼大學，專門培養亞洲非洲拉丁美洲的年輕共產黨員，目的是通過他們影響這些國家的政局；這所大學因而被稱為「世界政治家的搖籃」。盧蒙巴大學與天文學風馬牛不相及，而我這個毛頭小子居然想去學習天文，實在是癡人說夢，而且差點倒了大楣。

六十年前的暑假，那個十六歲少年仰望夏夜的浩渺星空，萌發出對宇宙與生命的強烈好奇。當年的那些疑問，部分已有答案，多數卻依然存疑。如果時光能倒流一甲子，那少年仍會毫不猶疑地把科學研究作為一生的事業。（寄自紐約）