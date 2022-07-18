台灣的油桐花在五月綻放，遠望如樹上覆雪，有五月雪的美稱。（本報系資料照片）

近日在路邊看見一棵油桐樹，正綴著醒眼的白花，給我一個驚喜。想來往日經過時季節不對，只見一株高大的綠樹而已，從沒注意過它。

我對油桐花的第一個印象，是抗戰勝利後父親解甲歸田，和一個朋友去廣西柳江邊經營一個農場。農場很大，我們住在一個兩層樓建築群裡，那裡有辨公室、宿舍、工作間、儲藏間等房屋。後面是一大片略斜的曬物場，走到場邊的最高處，就可見遠處開滿微紅花樹的山巒。大人說那不是桃樹，是油桐樹。那時年紀太小，活動範圍只在曬場，沒能近看油桐花是什麼樣子。油桐子採收後會在曬場曬乾，僱了那一帶附近的婦女用一種彎刀把桐子從硬殼裡挖出來，榨油去賣。我那時看著好玩，也會跟她們一起幫著挖，其實沒挖幾個，但她們還是很喜歡我。

第二次看到油桐花，已是在美國佛羅里達州的首府達拉哈西讀書了。有年春暮出城，從路邊看過去，漫山遍野的微紅花樹，這次我看得比較真切，它們比桃樹高大多了，花形也略具筒狀，不像桃花那麼平，顏色沒有桃花那麼嬌豔，我總算對油桐花有了真正認識。可數年後再經過那裡時，那漫山遍野的油桐樹都不見了，已被松樹林所取代，原因是松樹的木材價值比較高。油桐樹的木材價值在我們東方人眼裡絕不會比松樹低的，真是令人頓足，嘆息不已。

我在台北長大，台灣的油桐花我是近年從報紙雜誌上的報導才知道的，它們是白色的，和我往日見過的微紅色不一樣。幸虧如此，知道油桐花有白色的，否則就認不出投票 所那株油桐樹了。據載，台灣油桐樹是早年日本人為榨取桐油引入，二戰後桐油失去價值，就變成野生了。好在沒像美國那樣現實，砍伐改種別的賺錢作物，以至而今，反倒實現了莊子說的「無用之用」，成為大家心目中暮春的一大景觀——「五月雪」。可惜早年我在台灣時竟不知有油桐花可賞這回事，如今疫情 肆虐，更不知何時才能回台一睹芳容。但我既知這裡有此一株油桐花，明年五月定不會錯過，要去看它的正茂芳華，藉以遙想台灣「五月雪」的盛況。（寄自喬治亞州 ）