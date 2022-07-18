近年美國房價 飆漲，中古屋在房市裡炙手可熱，本就競爭激烈的房屋購買市場，在此刻更顯得一屋難求。即便房價站在賣家這一方，然而賣了房子，賣家也必須找到一個安身之處，角色一轉成為買家。

人類在地球的數目越來越大，有人，就要有提供居住的地方。地小人多之處，住的地方就高樓林立，以空間取勝；地方廣闊的就往橫的發展，建築物的外貌體現了一個地方的人文地理特色。

地球上這麼多人到底是從哪裡來？科學家持進化論者說人是從猿進化而來，另有說現代人類是從非洲的海德堡人進化來的。從小學的課本，我們就學習到北京 人和尼安德塔人，科學家與考古學家們根據證據顯示，舉證斑斑，言之鑿鑿。

相對於理性判斷，來自於宗教與神話知性傳說，成為探究者的另一來源。

基督教的《聖經．創世紀》篇，詳實記載了偷吃禁果的故事。耶和華用第一個男人亞當的肋骨造了一個他的伴侶夏娃，生活於伊甸園中。夏娃受了蛇的誘惑，吃了善惡樹上的禁果，還將它分給了亞當。之後被耶和華發現，於是世界上的第一對男女被趕出伊甸園，成了人類的先祖。

比較少人知的是，佛教也有說明地球人是怎麼來的。《阿含經》是釋迦牟尼佛於三千六百多年前所說的經典。阿含經一共有四部，其中之一的長阿含經《世紀經》最後一品〈天地成品〉，佛陀鉅細靡遺地說明了地球的形成和人類的起源。

佛教認為，廣袤的太空 裡有無以計數的大宇宙和小宇宙，宇宙之間彼此會吸引與碰撞，經過不可思議的長時間後，碰撞變成小動亂，再變成大動亂，宇宙間的大小物質就在動亂中，有的消失，有的相互凝結成小星球體，爾後在難以衡量的時間中，逐漸產生各類的星球，地球也在其中。

佛教有二十八個天堂，依層次高低，分有：無色界、色界、和欲界。所謂的「色」是指看得見的形形色色物質。位於色界的光音天的天人，他們的身體幾乎是透明的發光體，他們會飛行，不需飲食，生活無憂無慮。當地球形成時，有些天人想看看這個宇宙間的新球體長什麼樣子，便飛到了地球。發現地球上有一種稱為「地肥」的植物長得茂盛，受好奇心驅使，摘下來一吃，竟是「其味甘美，猶如上蜜」，一吃不能罷手，以致吃多了之後，身上的光亮越來越黯淡，也失去了飛行的能力。飛不回光音天的這些天人，便在地球住了下來，成為地球人。

既然住了下來就需要食物，「地肥」吃完了，又發現了「地皮」，吃越多的人，形貌越粗糙。吃完「地皮」，又發現了香甜的「林蔓」，吃完之後，又發現了粒粒晶瑩、香味俱足的「粳米」。在吃的過程中，這些地球人身體不斷發生變化，筋骨血脈和男女生理等器官逐漸生長，有了男女相，便有了「愛欲」，地球人於焉繁衍而生。地球人越來越多，於是建築了居住之處，為解決食物分配問題，成立了社會組織，一個人類文明就這樣產生了。

基督教是亞當和夏娃吃了蘋果後，知道了男女間事；佛教是光音天人吃了稻米之後，有了男女之別。前者是「原罪」，後者是「業力」；前者受外力蠱惑，後者自己敵不過誘惑。前者要贖罪，後者要消業。巧合的是，在基督教和佛教裡，不約而同地說明了之所以有地球人都是因為「吃」。「吃」是造成貪婪、忌妒、搶奪、憤恨、傲慢等等的萬惡之源。

吃，飲食、糧食，在現代人生活裡是極為重要的一環，有食方有能量，才能從事各類活動。然而，吃得多，身體健康狀況變化多，如同光音天人，失去了色澤與輕盈。吃得少，缺乏勞動與工作的精神與體力。食物反映健康，健康反映心靈，彼此相依共生。相互循環之下，吃多或是吃少，演變成今日營養學家們所關注的疾病、保健和食安議題。糧食過剩與短缺，都能引起不同的災難，綜觀當前全球局勢，糧食確實影響了地球人生存。

因為人類需要居處和食物，居處與食物的來源便形成地球上所有行業的運轉。歸根結柢，造成所有的起源是「人」，打結的是人，解結的也只有人了。

「我從哪裡來？」這樣的問題非單一答案能解，箇中存在著許多的困惑和迷思。生物學、科學、神學與宗教學，世上哪一樣學問不是為了解答「人的存在」的問題而產生的呢？

望著院子裡高聳天空的綠樹，穿破雲霄之後是無垠的天際。無垠的天際後是無人知曉的宇宙世界。草地上有如茵綠地，也有不知從何處冒出來的各種野草和野花。亞洲人、歐洲人、美洲人、非洲人，各有不同的生命力和樣貌，存在於同一空間。不論我從哪裡來，你從哪裡來，地球都是滋養全人類的母親。是原罪也罷，是業力也好，唯有努力生活在每一天，學習少一些貪婪和忌妒，少一些憤恨和傲慢，多一些關懷與慈善，多一些理解與扶助，以回復天人純淨的心靈。或許，這是人類來到地球的原因。（寄自密蘇里州）