我們都沒有走
有時愛也會追趕過太陽。
——帕斯捷爾納克
許是出於整年的艱難
重壓地平線，偶爾它在歲末綻裂
縫隙通往沒有疫病與戰爭的世界
「不要過去，只要虛瞇眼張望。」
你說，即使太陽落後
我們也能捂熱彼此大衣裡的小廢墟
●
你說強烈要我，乾脆像一輛坦克
卻發燒為我寫下最後一封信：
「如果全世界都雪崩，我們就走。」
你說寧可佇留在頹園
衰殘的身體化為土地
在那之前，你還可以感覺到我的手指
始終而堅定地橫在你的心臟嗎？
●
徒步走到離我最遠的鄉園
編號第999郵箱，捎給我病中信劄
用密密麻麻的斜體字圍住我
繞路僅為多看眷戀的沿途風光？
「我也不走。」醉漢般囈語而一本正經
同你並立於這片土地，補綴殘陽
以心知肚明，有一天終將失敗的深情
●
我們熟悉的土地，反常地下起雪
雪花斜落，泥壤潑濺在我們臉上
我們沒有拭去，只相顧而笑。
我們都沒有走，沒有趁裂縫還是淺笑狀
抿成直線閉合前鑽出去——
告訴我，愛已經追趕過太陽了嗎？
●
通往異世界的裂縫已完全閉合
飛翔的仍是舊世界的鵝毛
你臉上虛線交織，這一年的悲欣哀榮
新年將至。今年我們失敗得很美
凡掠過的，一律視為愛
無論我們被什麼追趕過
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夕陽山外山
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