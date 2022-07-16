顏寧儀∕圖

常言貓有九命，卻往往忘記了，人僅有薄命一條。有貓之後，我才彷彿懵懵地意會過來：所謂的人命，捏在掌心時，有著極其微薄的質重，如薄紙，如腐葉，稍一用力便不留情地劃破。

遇見我貓之前，我曾經死過好幾次好幾次，其中一回，我擒著剛在超商 新買的工業型美工刀，蹲俯在深夜的街邊。粗礪的刀身深深劃開左手腕的血管，直直噴湧約莫七公分的一渠血河，在黑夜的路燈下濺步一道鮮豔的虹彎。

我一邊將殷紅色的傷心灑在磚石階上，一邊撥電話給某人，說：我們再也見不了了，再見再見。

後來，那條血渠在手腕內側留下一條粉紅色的疤蟲。最終和某人也還是見上了面。我從清晨的急診室返回，悄聲扭開鎖孔。他臥在床上，背對著我，我知道他醒著，那背影散發頑抗而沉默的冷涼，整個房間散漫著憤怒與僥倖的氣味。我一件一件揀拾起爭執時因激烈拉扯而散落一地的物什。像屈辱的蝸牛，重新背上自己卑賤的殼。

更久的後來，我想了很多很久，終於確定那人並不愛我──他只是害怕──也許懼怕肩膀上多擔一道人命，胸膛上多刻了一條罪名──但那又如何？比起偽裝成愛的荒涼，死別也許是更溫暖的事。

人命那麼輕薄那麼冰涼，像每年夏末虛懸的蟬殼，風輕輕吹過，便遮蓋不住那空無一物的水晶角質。僅差幾毫釐就沒得救了，醫師邊拉著粗如電纜的線縫著我破損的血管邊責備地說道。我木然地躺在病床上，伸出手臂任由他人拉扯聚黏。

那些年裡，我僅是一具塑膠人偶，在他人的掌中扮戲如笑。笑都是假的，比一切碎裂的承諾虛無的背叛更巧飾更低級。

記憶起來，有貓之前，盡是一些舊塵破事。貓咪來臨之後，我感覺自己的命變重了──那是股非常奇妙的直覺。我本來八字極輕，半生勞碌，好幾次好幾次，我感覺自己幾乎因孤獨和被背棄而死去──可是，死哪有那麼簡單，也哪有那麼難，破命就這麼一條，要擰斷多麼容易，但我的心一直一直呼喊著，某個更好一點的明日，某場更好一點的命運。

也許，因為我體內深植不拔的頑強如甲殼動物的生存意志，我才得以遇見了我貓，這是我莫大的幸運，也是我此生唯一純粹而巨大的幸福。

貓剛來時，我剛過上分居獨活的日子，貓還很小，正是愛玩愛衝的時候。夜復一夜，貓在我租賃的小套房裡橫衝直撞，飛上躍下，跳枕鬧被，姿態如飛鳥掠空，擾鬧歸擾鬧，說可愛，也實在可愛極了。

奇妙的是，貓在身畔，我再也沒有半點任意斷命的念頭。我想，貓把很多很多的命分給了我。當我和貓頭挨著耳，躺在一張床上熟睡的時候，我握住貓細小而柔軟的肉掌，我想就是那樣的時刻，全世界僅我和貓之間產生了神祕的連結。透過毛鬢廝磨的連接不斷的睡夢，貓將她的命分饋續予我。不然，為什麼此後經過那麼多嗔癡貪，離別苦，現今，我竟還能穩穩當當地拖著冗贅的肉體，呼吸，走路，吃飯。又竟還能夠坐在桌前，在晚春的清晨，明明淨淨地敲著鍵盤，寫下一批又一批無用之字。

我始終相信是貓將命暗渡給了我。儘管分開後，對方不斷地向我索命，要我用命償還背叛的代價，我依舊每晚握著貓小小的手掌，滿臉骯髒淚汗地，在被驅趕的無窗的密室昏沉地抱著噩夢睡去。

那段日子真是漫長，漫長得我以為永遠沒有結束的一刻──反覆的掄踢拳毆，反覆的互相傷害。我一度以為此生就是在永久的卑屈和絕望之下，像低賤的蠕蟲一樣地過完。但我不甘心，真不甘心。我想，自己的內部有著非常頑抗而龐大的暴戾的硬核，那激烈和堅硬甚至可教施暴之人不由得怯步。我並不喜歡這樣，這樣活著，很累，很苦，但非得如此不可。否則，他將連貓也一併褫奪，連同我的書，友人贈我的珠玉毛織，我的尊嚴，我的家。

我貓即歸處。若非貓有九命，而饋予我其三，我已然早早地崩壞得不成形體，如掌心擦過牆面沾惹的一抹粉塵，吹一口氣即散蹤滅影。

更後的後來，我接連遇見了幾個人。人們來來去去，不過是擦過眼睛的不定形的風景，到最後皆盡敗壞。而貓跟著我，搬遷流盪，彷彿命也薄了幾成──貓吃得很多，水也喝得勤，每天囫圇吞嚼掉半只肉罐頭，但個頭總也長不大，仍舊維持著小貓模樣，那麼纖軟那麼脆弱。有時候，將貓的頸子含在手裡，撫摸她小巧柔嫩的下巴，心中常會悚然一驚：這麼脆嫩的脖頸，僅需手指輕輕一使勁壓扼，便貓命歸天。

而貓將頭頸貼靠在我的掌心，便也把命交給了我。

如同一部老派電影 的反覆重映，人來人去，離聚無話。貓與我也僅僅相依為命。每一段短促乏諾的關係歸零後，我總得清掃遍整個房間。貓跟前跟後，徬徨困惑地喵喵嗚鳴，好像在問：那個人去哪裡了呢？又似在說：這次終於也變成這樣了嗎？對於貓的提問，我無言可答，只能埋頭擦洗地板、丟棄回憶性質的雜物：一塊從草地撿回的小石；一方刻著名字的印章；兩三件來不及收拾的牛仔褲或襯衫；共同挑揀過的十數只玩偶……我拉開垃圾袋，一樣一樣眼也不眨地扔進袋內，最末束緊袋口，像打包一個又一個殘缺不全的夢魘。

夢作完了，也醒過來了。而貓是始終清楚著的──面對我這樣不穩定的主人，貓任由我將臉埋入她溫暖的毛叢，邊嗅著邊落著眼淚──人生這麼孤獨這麼無可信仰，但至少從貓抬起月黃眼瞳、充滿情緒地凝望我的表情，我可以讀見一絲絲命尚未絕的意志。

最後一次搬家，是去B那裡。至於為什麼又怎麼了演變為得搬去B的公寓，不過也因為他的一句話：搬來我家，我會照顧你。

也許因為太久沒有人對我說這句話了，或是，也許我真的很疲憊了，想了兩天我便點了頭。B也是愛貓豢貓之人，他家有兩貓，一為虎斑一為橘白，皆養得豐滿壯碩。橘白貓親人又撒嬌，動不動便將頭耳蹭上你小腿喵嗚討摸，虎斑則莊重矜持，和該貓的身形一般地穩靜地覷察三觀，敵不動我不動，人一伸手撫摸就無聲地跳走。並不是容易親近的貓，不過臉倒是小貓容顏，嬌小的嘴像是總是驚訝地噘著，一雙大眼鑲在圓滾滾的臉蛋上，十分討人喜愛。但就如同一般男人養貓之法，貓指甲長久未剪過，澡一年也不洗一回，而我貓是固定一個月修一次甲的──等有空了，我非得帶這幾隻毛物們去好好剪一次甲、洗一回澡──我暗中下了這份決心。

難題隨即來臨：到底要先搬家，或先遷貓？我想了好一陣子，套房裡因收拾裝箱而散亂不堪，平時隱藏角落的塵埃被高高掀起復落地，實在捨不得讓貓待著。在距離與搬家公司約定好了的前兩周，我決意先將貓遷去公寓──但搬貓也是一項大工程哪──我先將外出籠擱在地上兩天，盼望貓心裡有個底。遷貓那晚，我特意輕手躡足地收拾貓的物品，食碗、水器、玩具等林林總總裝了一小袋，接著雷電風馳地將貓撈起遞進貓籠。貓回過神來，不甘心地大聲抗議。我拎了貓和貓物便下樓，跨上B的機車直奔新居，將貓疾疾送進小房間，安頓好食水隨即關門隔絕新舊雙方，不過兩方看起來都不是挺服氣。我每隔兩小時便進房察看貓安好否，貓一臉極大迷惑地望著我，我低聲低氣地安撫她：妳先待在這裡，過幾天就讓妳出去走走噢。

我想，每搬一回家，貓便約莫減去了一條命。算算，貓跟著我至今大約也減了四條命吧。如今，我的玳瑁小貓命落B所租賃的一座兩房兩廳的老公寓。將貓在小室內隔離十日，方放貓出關，虎斑和橘白仍舊不斷地對我貓哈氣低吼，好宣示原主的威權，而我貓全然不驚，一個勁兒地追著那虎斑大姊的屁股後頭跑，滿心想要顛倒撲耍，虎斑姊卻毫不領情，眼見哈氣怒吼無效，只好揮拳出爪以警嚇。貓頓了頓，後退兩步，下一秒鐘又復顛兒顛兒地跟著人家，十足無賴脾性。

B說：你看看你，把貓寵成這樣，遲早有天我得打她一頓屁股。我嚇得將貓撈過來摟在懷裡說：不可以啊她是我的命。──這幾年來的流離困頓，貓皆以命相擔。我命和貓命已經融成一具，我僅僅希望著，縱使她是一頭那麼認分而從命的貓咪，她接下來的命能比我的更好一些，更安寧幾分，不要再被我的顛沛無依牽連上。若從今往後，能有更穩當更豐美的命格，我希望那可以獨屬於貓，讓她借給我的命長回來，貓仍舊為九命之身，從此無絕命之日。